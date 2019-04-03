Почему Голливуд «выплюнул» Тоби Магуайра и что случилось с его карьерой?

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Тоби Магуайр — любимчик Голливуда 2000-х и один из самых высокооплачиваемых актеров современности. Однако за несколько лет его карьера рухнула и Тоби оказался на задворках кинопроизводства. Что же случилось с нашим Человеком-пауком?

AdMe.ru не смог пройти мимо истории этого талантливого актера и решил серьезно разобраться в том, почему погасла звезда очаровательного Тоби.

Начало карьеры, 1992 год

Тобиас Винсент Магуайр впервые появился на экране в 13 лет: он сыграл крохотную роль в мыльной опере про врачей. Правда, становиться профессиональным актером он не собирался — думал, что будет поваром, как отец. Мама Тоби сама мечтала играть в кино, но у нее не вышло. Зато женщина смогла вдохновить сына: мать предложила ему $ 100, чтобы он записался на актерские курсы.

Скоро Тоби понял, что съемки в рекламных роликах и сериалах приносят неплохие деньги. Будущий Человек-паук бросил школу в 13 лет и стал зарабатывать на жизнь актерством. Вскоре Магуайр сыграл в полнометражном фильме вместе с Робертом Де Ниро и никому тогда не известным Леонардо Ди Каприо. Работа на одной съемочной площадке с Лео переросла в крепкую мужскую дружбу. Тоби и Лео дружат и по сей день: папарацци то и дело фотографируют их на отдыхе.

Первый успех, 1998 год

Везение, талант плюс внешность пай-мальчика равно взрывное комбо. И вот Тоби Магуайр снимается в полнометражных фильмах у самых крутых режиссеров Голливуда. Серьезные роли в «Плезантвиле» вместе с Риз Уизерспун и «Правилах виноделов» с Шарлиз Терон показали всем, что Тоби не просто мальчик из рекламы, а вполне себе серьезный актер.

Ради эпизода в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998) Тоби обесцветил брови и сбрил волосы, чтобы блондинистый парик плотно прилегал к голове. Но, по признанию самого актера, дуэт с Джонни Деппом и Бенисио Дель Торо стоил того. К тому же Магуайр заполучил репутацию универсального актера — роли трепетных парней и незадачливых хипарей давались ему одинаково хорошо.

Главная роль в карьере, 2002 год

На комиксах про Человека-паука выросла вся Америка. Тоби идеально подходил на роль Питера Паркера — интеллигентная внешность, небольшой рост (173 см) и несомненный актерский талант. Благодаря Человеку-пауку Тоби Магуайр попал в A-list — список голливудских актеров с неприлично высокими гонорарами. В первый уик-энд фильм принес своим создателям $ 110 млн. Оглушительный успех 1-й части Спайдермена обеспечил Тоби контракт на 2 сиквела. А «Человек-паук — 2» до сих пор считается одним из величайших супергеройских фильмов всех времен.

Но тут начались проблемы, 2007 год

Во время съемок 3-й части франшизы Магуайр решил стрясти со студии как можно больший гонорар. Актер постоянно жаловался на свою больную спину и требовал, чтобы врачи присутствовали на съемочной площадке. Дошло до того, что медик высчитывал, сколько шагов в кадре может сделать Тоби, чтобы не нанести вред своему здоровью. Съемки оказались под угрозой, а студия подумывала заменить Магуайра на более скромного Джека Джилленхола. Зрители возненавидели режиссера Сэма Рэйми за 3-ю серию франшизы о Человеке-пауке (2007). Сам режиссер неоднократно признавался, что к 3-й части окончательно запутался да и вообще забыл, что хотел сказать в фильме. Разумеется, это сказалось и на карьере нашего героя: через некоторое время франшизу перезапустили. Но уже без Тоби Магуайра. Поклонники считают, что именно в этот период карьера Тоби пошла под откос.

Масла в огонь подлило пристрастие актера к азартным играм. Актер был активным членом подпольных покерных казино для элитных игроков. От желающих сыграть с мировой звездой не было отбоя: банкиры и магнаты проигрывали Тоби сотни тысяч долларов. Игроки собирались в обстановке строгой секретности в фешенебельных отелях. Правда, вскоре проигравшиеся банкиры отсудили у Тоби часть денег. Но осадочек-то остался.

Попытки спасти карьеру, 2009–2014 год

В этот период Магуайр решил вырываться из супергеройского амплуа. Было непросто — паутина крепко держала актера. После паучьей трилогии достойные фильмы с Тоби можно пересчитать по пальцам одной руки. В фильме «Братья» Магуайр сыграл в дуэте со своим недавним соперником Джейком Джилленхолом. Картина принесла Тоби премию «Сатурн» и номинацию на «Золотой глобус». Потом была роль второго плана в успешном «Великом Гэтсби», несколько сериалов и озвучивание мультфильмов. Вроде бы все неплохо, но дальше карьера так и не пошла в гору.

В чем же реальная причина неудач крутого актера?

У Тоби мягкий тембр голоса, очень юное лицо и по-детски наивный взгляд. Все это отлично работало на образ, когда актеру было 20 или 30. Сейчас Тоби 43, но его внешность и типаж так и не поменялись... Фактически у Магуайра не оказалось своей собственной актерской ниши — он не герой-любовник, не брутальный вояка и не комедийный актер.

Есть ли у него шанс на возвращение?

Возможно, работа в сериалах могла бы спасти карьеру Магуайра, только он, похоже, совсем не интересуется этим направлением. Тоби появился в ТВ-шоу «Трофеи Вавилона» (The Spoils of Babylon), но зрители посчитали сюжет нелепым. Более подобных экспериментов Тоби не проводил.

Еще он основал свою продюсерскую компанию и занялся съемками фильмов. Ленты, вышедшие под крылом Material Pictures («Рок на века», «Жертвуя пешкой» и «Пятая волна») провалились в прокате, хоть и заслужили неплохие отзывы зрителей.