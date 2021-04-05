Почему Голливуд отказался от хеппи-энда и заставляет нас переживать за отношения героев как за свои собственные

В голливудских фильмах термин «хеппи-энд» сравнивают с иллюзией и противопоставляют суровости реального мира. В 1930-е годы, когда Голливуд уже превратился в столицу киноиндустрии, фильмы со счастливым финалом стали спасательным кругом на фоне всеобщей депрессии, безработицы и неуверенности в будущем. Многие десятилетия хеппи-энды приносили кинотеатрам большую прибыль. Так почему в конце концов Голливуд сделал ставку на реалистичные финалы, как в фильмах «Брачная история», «Ла-Ла Ленд» и «Джокер»?

Мы в AdMe.ru проанализировали известные киноленты последнего столетия и готовы объяснить, почему одни герои в финале могли быть счастливы, а для других все заканчивалось трагедией.

Золотой век Голливуда и хеппи-энды

Герои фильмов «Касабланка» и «Завороженный».

Период классического Голливуда неразрывно связан с кодексом Хейса, который действовал с 1934 по 1968 год. Он строго регламентировал нравственную составляющую выпускаемых в прокат фильмов и давал полномочия вмешиваться в процесс работы над картиной. Так, для героев культовой мелодрамы «Касабланка» (1942) история заканчивается не вспыхнувшей с новой силой страстью, а прощанием. Героиня Ингрид Бергман к тому моменту, как она встретила своего бывшего возлюбленного в исполнении Хамфри Богарта, уже была замужем. А любовь вне брака по кодексу Хейса демонстрировать не рекомендовалось. Отсюда душераздирающий финал и монтажные склейки во время сцен, когда главные герои остаются наедине. А вот героям фильма «Завороженный» (1945) ничто не могло помешать стать счастливыми: они оба были свободны, обладали высокими моральными качествами, поэтому фильм заканчивается свадьбой — логическим переходом их отношений на новый этап.

Герои фильмов «Асфальтовые джунгли» и «В джазе только девушки».

Большинство популярных тогда фильмов нуар (мрачные криминальные драмы 40–50-х годов) были лишены традиционного хеппи-энда. Во-первых, это было обусловлено самим жанром, полным пессимизма. Во-вторых, если главный герой вольно или невольно становился соучастником преступления, оно, согласно кодексу Хейса, не должно было оставаться безнаказанным. Например, «Асфальтовые джунгли» (1950): из-за цепочки нелепых случайностей преступный план трещит по швам, оборачиваясь гибелью практически всех задействованных лиц. В финале герой пытается сбежать вместе с влюбленной в него подругой на ферму, но от судьбы не уйдешь. Другое дело — криминальная комедия «В джазе только девушки» (1959), сюжет которой был по тем временам несколько рискованным, но все же не перечеркивал возможность благополучного финала для героев.

Новый Голливуд и реалистичные финалы

Герои фильмов «Китайский квартал» и «Таксист».

Вскоре продюсеры смогли убедиться в том, что если использовать одну и ту же концовку постоянно, то ее эмоциональный эффект теряет силу. В 60-е кодекс Хейса доживал свои последние годы — на экраны кинотеатров начали просачиваться европейские и итальянские фильмы, так называемый неореализм. К тому же времена были непростые и зрителям надоела приукрашенная правда, они хотели реалистичности. Так в конце 60-х — начале 70-х пришла эпоха нового Голливуда. Было снято множество культовых мрачных картин, отразивших двойственность того времени, например «Китайский квартал» (1974) и «Таксист» (1976). Что немаловажно, «безопасное» искусство, которое позволяло прятаться от невзгод за фантазиями, никуда не делось. Эти функции взяли на себя блокбастеры, такие как «Звездные войны» (1977) и серия фильмов про приключения Индианы Джонса.

Современное кино и американская новая волна

Второе десятилетие XXI века можно назвать новыми 1970-ми. По сути, в кинопроизводстве сейчас повторяются те же процессы, что и 50 лет назад. В Голливуд прорвались независимые режиссеры из малобюджетного кино, а их работы номинируются на главную американскую кинопремию. 2010-е подарили нам такие фильмы, как «Драйв» (2011), «Она» (2013), «Лунный свет» (2016), «Ла-Ла Ленд» (2016), «Брачная история» (2019), «Джокер» (2019). Нетрудно заметить, что некоторые из этих сюжетов — вариации на тему кино эпохи нового Голливуда.

Герои «Драйва» и «Джокера» — одиночки, отправившиеся в «крестовый поход».

Ставший культовым «Драйв» — это «Таксист» нового времени. Режиссер Николас Виндинг Рефн называл свой фильм современной сказкой братьев Гримм, подразумевая, что герой сражается со злым королем, чтобы спасти принцессу. В то же время режиссер отказывается от клише «и жили они долго и счастливо», оставляя финал открытым.

«У всех моих фильмов всегда есть открытые концовки. Потому что я считаю, что искусство всегда лучше, когда вы говорите об этом, думаете об этом и т. д. Может быть, время от времени я заходил слишком далеко, но я всегда верю в поиск правильного баланса. А в „Драйве“ он живет для новых и новых приключений». Николас Виндинг Рефн

Сразу из двух известных работ Мартина Скорсезе — «Таксист» и «Король комедии» — заимствует сюжетные линии «Джокер». Герои всех этих фильмов теряют связь с реальностью и смешивают с ней свои фантазии. Все трое воображают себя одиночками, которые противостоят давлению окружающего мира, выбирая свой собственный путь. И все три фильма объединяет открытый финал, свободный для любых трактовок.

Героям «Ла-Ла Ленда» и «Брачной истории» необходимо было закончить отношения, чтобы самореализоваться и исполнить свою мечту.

Фильм «Ла-Ла Ленд», получивший целую охапку «Оскаров», — это вариация на тему мюзиклов классического Голливуда и «Касабланки». Осуществляя свои мечты, главные герои идут разными путями и больше не предпринимают попыток возобновить отношения. Перед началом работы над фильмом продюсер и режиссер заключили договоренность, что ни при каких обстоятельствах герои не будут вместе. По их признанию, это было необходимо, чтобы сделать историю более реалистичной.

«Я разговаривала с кем-то на днях, и он сказал: „Что мне действительно нравится в этой истории, так это то, что в конце концов, даже если она счастлива в браке и у нее есть ребенок, этот фильм воспевает те любови, которые были раньше, и что они так же важны, как и любовь, которую ты испытываешь сейчас“. Речь идет о том, насколько важен каждый человек в вашем путешествии, куда бы вы ни направлялись». Эмма Стоун

«Брачная история» начинается с того, что главные герои принимают решение расстаться и оказываются вовлечены в неприятный и травмирующий бракоразводный процесс. В фильме нашел отражение опыт режиссера Ноа Баумбаха, который пережил развод родителей в детстве, а позже расстался со своей первой женой. Как и персонажи «Ла-Ла Ленда», герои Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера в финале истории получают шанс исполнить свои мечты и творчески самореализоваться, выйдя из романтических отношений.

«В каком-то смысле развод похож на смерть. Когда это происходит с вами, люди могут говорить об этом, но никто не хочет говорить о разводе, если не участвует в этом. Я просто почувствовал, что есть способ снять фильм, который поведал бы очень много на эту тему, а также полностью преодолел бы ее». Ноа Баумбах

Истории героев «Исчезнувшей и «Солнцестояния» — пример нездоровых отношений.

«Исчезнувшая» — это фильм, который начинается как история любви, а заканчивается жестоким сюжетным твистом в конце. Брак Эми и Ника разваливается, когда героиня предпринимает последнюю попытку сохранить его, правда, очень своеобразными методами. Обманчиво счастливый финал в этом фильме пугает сильнее всего. Возможно, крушение отношений Ника и Эми предопределило то, что оба видели друг в друге лучшие версии себя, которые со временем им надоело играть. По словам режиссера фильма Дэвида Финчера, при создании его больше всего интересовала идея нарциссизма как способа удержать двух людей вместе. Еще один пример фильма про нездоровую созависимость — хоррор «Солнцестояние». На первый взгляд, это история девушки, которая изо всех сил цепляется за отношения, которые рушатся. Параллельно вместе со своим молодым человеком она отправляется на праздник в отдаленную шведскую коммуну. В результате после цепочки пугающих событий фильм оборачивается историей о важности сопереживания, общих эмоций, а героиня жутким образом, но все же обретает семью, которую ей не смог подарить ее экс-бойфренд.

Фильм «Пара на праздники» — очередное доказательство живучести ромкомов.

70-е научили Голливуд не бояться реализма и дали дорогу режиссерам, показывающим жизнь со всеми ее недостатками. Но, несмотря на достижения «нового кино», студии продолжают вкладывать огромные деньги в блокбастеры и выпускать однообразные мелодрамы со счастливым финалом, далекие от реальности. Почему так происходит? Может быть, потому что голливудское кино больше всего любят за вдохновляющую самоуверенность героев, в то время как реалистические истории показывают людей чересчур уязвимыми и хрупкими. Процесс обретения новой искренности может занять длительное время. С другой стороны, разве плохо, что до той поры кино остается одной из самых привлекательных иллюзий, в которой можно укрыться от невзгод реального мира?