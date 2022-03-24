Почему детский мультик «Энканто» так зацепил взрослых зрителей и заодно стал пособием для психологов

Диснеевский мультфильм «Энканто» вышел на экраны в конце 2021 года, собрал множество восторженных зрительских откликов и получил целую кучу престижных кинопремий. И вся эта шумиха поднялась вокруг, казалось бы, обычной истории о девочке, которая чувствовала себя чужой в собственной семье.

Мы в AdMe.ru рискнули выяснить, почему взаимоотношения Мирабель и ее родственников так привлекли внимание зрителей и чем эта героиня принципиально отличается от других мультяшных персонажей.

Пожалуй, чувства Мирабель смогут понять многие взрослые, которым не повезло расти рядом с токсичными родителями. Эта девочка не оправдала надежд своей семьи и не получила никакого магического дара, а ведь все остальные обитатели волшебной виллы Касита умели творить чудеса. Вспомните, как бабушка поджимала губы при виде внучки: мол, позор семьи, стыдно кому-то о ней рассказать. Практически то же самое происходит и в обычной жизни: нередко бывает так, что родители громко заявляют о том, что стыдятся своего обычного, ничем не выдающегося ребенка. И тогда сын или дочка начинают думать, что с ними действительно что-то не так, хотя в реальности все проблемы сосредоточены в головах старших членов семьи.

Даже внешне Мирабель не похожа на других персонажей мультфильма. Да и на прочих диснеевских героинь. Помните хотя бы одну принцессу в очках? Мы тоже нет. Но один из режиссеров этой анимационной ленты объяснил символизм очков Мирабель: «По-испански „мира“ означает „смотри“, и наш мультфильм посвящен тому, как важно научиться видеть людей такими, какие они есть на самом деле». И еще один символичный момент: очки Мирабель такого же цвета, как и одежда Бруно — еще одного изгоя в семье. Он тоже не вписался в представление окружающих о добром волшебнике и был вынужден спрятаться от людей. Психологи отмечают, что мы нередко стараемся дистанцироваться от членов семьи, которые ведут себя не так, как принято, или имеют проблемы с психическим здоровьем. В итоге все складывается как в «Энканто», где все хором заявляют: «Мы не говорим о Бруно».

Впрочем, члены семьи, которым удалось заслужить одобрение бабушки, тоже не выглядят счастливыми. Ее дочка Пепа все время вынуждена сдерживать эмоции, иначе над ней появится грозовое облако, которое затопит всю округу дождем. А внучке Исабеле предписано вести идеальную жизнь: украшать мир розами и готовиться к свадьбе. Если Мирабель — позор семьи, то Исабела — настоящий золотой ребенок, жизнь которого, на первый взгляд, складывается так, что лучше не придумаешь. Но в итоге выясняется, что она лишь притворяется счастливой, не хочет замуж и мечтает выращивать не розы, а далекие от совершенства кактусы и лианы.

Еще один персонаж, пострадавший от действий бабушки, — Луиза. Старшая сестра Мирабель получила в дар богатырскую силу: она может запросто перетащить из одного конца деревни в другой стадо осликов или передвинуть дом в нужное место. Но при этом окружающие воспринимают ее как обслугу, а сама Луиза отчаянно переживает, будет ли она кому-то нужна, если ее сила вдруг исчезнет. В песне «На самом деле я на пределе» говорится о постоянном стрессе героини и ее чувстве долга перед окружающими. По словам психологов, наблюдение за действиями Луизы может помочь тем, кто сталкивается с подобными трудностями в реальной жизни. Сначала они будут сочувствовать этой нагруженной сверх меры девушке, которая тащит на своих плечах семейные проблемы, а потом поймут, что и в их жизни происходит практически то же самое.

Создатели мультфильма пытаются объяснить нам поведение бабушки и упоминают о том, что ее молодость проходила непросто: она осталась без мужа с 3 крошечными детьми на руках. В итоге сейчас абуэла («бабушка» в переводе с исп. — Прим. AdMe.ru). чрезмерно опекает детей и внуков, боится любых изменений и изо всех сил старается сделать вид, что в ее семье все хорошо. Но с другой стороны — почему ее близкие люди должны страдать из-за этого? Ребенок вряд ли будет задумываться о том, что его бабушка, мама или папа когда-то столкнулись с серьезными трудностями и это повлияло на их восприятие мира. Скорее малыш, как и Мирабель в мультике «Энканто», будет искренне считать, что вся проблема в нем и его «плохом» поведении. Вот только Мирабель все же удается взглянуть на ситуацию глазами взрослого человека, а не обиженного ребенка. В итоге она заявляет бабушке: «Ты же никогда меня не полюбишь. Я не смогу стать хорошей для тебя».

Психологи отмечают, что этот мультфильм — классическая иллюстрация межпоколенческой травмы. Люди, пережившие тяжелые события, нередко сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством, а их дети, которые выросли в тревожной обстановке, могут страдать от депрессии, беспокойства и чувства вины. Именно это мы и видим в «Энканто»: и дети, и внуки абуэлы постоянно из-за чего-то переживают и стараются угодить бабушке. Она беспокоится о том, что в их уютном мире может пропасть магия, и неосознанно транслирует эту тревогу своим домочадцам. А оставшаяся без волшебного дара Мирабель, пожалуй, воспринимается бабушкой как постоянное напоминание о том, что магия в Энканто может исчезнуть.

В конце мультфильма абуэла все же понимает, какой вред она причинила своим близким, и извиняется перед ними. Вот только психологи предупреждают, что в реальной жизни милые диснеевские концовки практически никогда не встречаются. В особо сложных случаях члены семьи так и не приходят к пониманию друг друга и бывают вынуждены прервать общение. Да, это грустно, но явно стоит того, чтобы перестать ходить по кругу межпоколенческой травмы и воспитать своих детей в здоровой обстановке среди настоящей любви, доверия и взаимопонимания.