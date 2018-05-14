Почему артхаус кажется таким скучным и как теперь жить с этой информацией

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Наверняка каждый задумывался о том, почему многие фильмы-призеры различных фестивалей настолько скучные и усыпляющие? Почему подобные картины, которыми неимоверно восторгаются кинокритики и интеллектуалы, просто невозможно смотреть? Что не так с этим артхаусом и почему его понимают не все? Оказывается, это научный вопрос.

AdMe.ru, опираясь на исследования канала «Научпок», нашел ответ на все эти вопросы. Так что, киноманы, внимайте: давайте вместе «войдем в пустоту». Перед статьей предупредим, что в артхаусе, конечно же, как и в других жанрах, есть как хорошие картины, так и [плохое слово]. Давайте дружно сделаем реверанс, скажем, в сторону Джима Джармуша и Ларса фон Триера, и будем представлять их работы под категорией артхауса в этом разборе.

Что вообще такое артхаус и с чем его едят

Во-первых, артхаус — это не жанр. Это, скорее, категория в кинематографе. Во-вторых, киноведы сами до сих пор не могут договориться, что именно за категория. Кто-то называет это авторским кино «не для всех», кто-то независимым искусством, которое идет лишь в специализированных кинотеатрах и снимается маленькими киностудиями. Еще одни называют его новаторским кинематографом с постоянным художественным поиском, а другие эксцентричным кино с большими амбициями и крошечным бюджетом. А режиссер Такеши Китано, к примеру, и вовсе шутит, что в наши дни артхаусом можно считать совершенно любое кино, которое не похоже на фильм «Мстители».

Ну а обычный зритель чаще воспринимает артхаусные фильмы как потенциально глубокие, но понятные лишь самому режиссеру, низкоконтрастные картины, где главные герои могут просто бесцельно бродить по ночным улицам, рассуждать с собаками о трансцендентальности, апатично ходить по кислотным клубам и вести диалоги с собственным отражением в луже о высшей материи. И все это обязательно дико медленно, с непонятной развязкой, да и завязкой тоже, провокационными образами и медитативной музыкой.

Теория восприятия искусства

Чтобы объяснить, что же не так с артхаусным кино и почему его так тяжело воспринимать, обратимся к теории восприятия искусства в целом. Суть ее в том, что все, что человек видит, слышит и воспринимает любыми способами, делится аналитическими центрами нашего мозга на то, что он уже видел, и на то, что непривычно / ново. Второй процесс — то есть анализирование чего-то нового и непривычного — гораздо более энергозатратный и сложный для нашего мозга. Намного легче воспринимать информацию старую, ту, что уже была некогда проанализирована и усвоена. Благодаря такой привычке 90 % того, что мы ежедневно воспринимаем, — лишь наш прошлый опыт, а не что-то новое. И это не потому, что человек — глупое и консервативное существо, а потому, что иначе наш мозг попросту бы перегорел. Но те 10 % нового в нашей повседневности — это и есть момент настоящего осознания реальности. Эти 10 % открытия и первого эксперимента с вещами и образами подобны открытию непрогруженных территорий человеческой головы.

К чему было это длинное описание работы мозга

Дело в том, что искусство как раз таки и использует это свойство нашей нервной системы, подавая привычные вещи под новым углом так, чтобы человеческий мозг начал работать не по проторенной дорожке, а воспринимал даже привычные образы как совершенно новые. Это называется «эффектом остранения». Именно поэтому искусство так любит быть непонятным, всегда ищет незнакомые пути и зачастую дает нам непроясненные образы, оставляя место воображению. Например, изобразительное искусство действует лишь на зрительное восприятие, остальное мы додумываем сами.

Музыка действует только на слух.

Литература задает содержание для нашего воображения.

Даже образность театральной постановки нам нужно додумывать.

А вот с кино все по-другому. Кино вобрало в себя буквально все: мы видим картину, слышим звуки, сценаристы по полочкам раскладывают нам содержание, а монтаж усиливает эффекты. В общем, режиссер и его команда делают работу нашего воображения и додумывать просто нечего. Это и есть цель современного массового кинематографа — подать картину настолько полной, что мозг практически не тратит энергию на анализирование нового опыта.

А что же делает независимый кинематограф?

А независимый кинематограф хочет провернуть такой же захватывающий трюк, как и живопись, проза или театр: применить «эффект остранения», обманув наш мозг необычной подачей обычных образов. То есть в этом случае зрителю приходится расходовать энергию своего мозга на опыт того самого «нового». А это тяжело. В итоге среднестатистический человек устает не оттого, что скучно и непонятно, а оттого что его мозг просто-напросто отказывается воспринимать новый опыт и отключается.

Как теперь жить с этой информацией и для чего она нужна?

Вывод всей этой статьи простой — качественный авторский кинематограф может хорошенько потренировать мозг и открыть мир нового искусства. Так что, если у вас есть желание попытаться вникнуть в этот мир — нужно всего-навсего поупражняться. Если такого желания нет — расстраиваться не стоит, ведь у каждой ниши свои поклонники. Для новичков, кто все же хочет попытаться: вот вам 20 лучших артхаусных фильмов по версии IMDb. Возвращаясь к первому пункту о размытости понятия категории независимого кинематографа, можно поспорить о принадлежности некоторых фильмов к артхаусу, но все же держите: