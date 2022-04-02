Почему «Афоня» на самом деле вовсе не комедия, а грустная история про инфантильного эгоиста и одинокую девушку Катю

Фильм Георгия Данелии «Афоня» вышел в 1975 году и, кстати, стал лидером проката. С тех пор историю про незадачливого сантехника Борщова посмотрело уже не одно поколение, многие реплики героев разошлись на цитаты, а сама лента стала классикой.

Мы в AdMe.ru решили но-новому взглянуть на всем известный фильм и пришли к выводу, что в этой картине куда меньше веселого и смешного, чем нам всегда казалось.

Главный герой не милый заблудший человек, а аморальный тип

Афоню сыграл крайне обаятельный и талантливый Леонид Куравлев. Возможно, именно поэтому многие зрители относятся к его персонажу если не с симпатией, то с сочувствием: вроде как он не виноват, жизнь такая. Но давайте присмотримся к Афанасию Борщову повнимательнее — нам станет ясно, что не может вызывать сочувствия. Ему 34 года, родился в деревне, получил профессию слесаря-сантехника и теперь работает в ЖЭКе города Ярославля. Судя по его образу жизни, в душе у Афони пустота, которую он пытается заполнить саморазрушительными действиями. А еще ему невыносимо скучно. В профессии он не состоялся: все, что его интересует, — это по возможности урвать дополнительные деньги с клиентов.

В мастера он не рвется, потому что на своем месте он «делает» больше денег. С коллегами отношения никакие — из-за неподобающего поведения Борщова сотрудники постоянно вынуждены задерживаться на работе, чтобы осудить его недостойное поведение. От него даже студенты-практиканты уходят к другим бригадирам. То есть получается, человек приехал в город, устроился сантехником, получил квартирку. И все, остановился в развитии. Вроде бы все есть, а больше ему ничего от жизни не надо: ни карьерных успехов, ни новых знаний, ни семьи, ни детей, даже друзей у него нет. Наполовину опустившийся Федул не в счет. И новости он не слушает, как справедливо отмечает его приятель, штукатур Коля. Да, он умеет втереться в доверие, но это не самое положительное качество человека.

Афоня не жертва обстоятельств

Итак, Афанасий живет сиюминутными удовольствиями и довольно безразличен к окружающему миру и людям. На это можно было бы возразить, что он жертва обстоятельств, ведь у него было трудное детство. Действительно, Афоня — сирота, он рано потерял родителей. Однако его воспитала любящая тетушка, он не был брошен на произвол судьбы. Но вместо того чтобы быть благодарным, он, по сути, бросил родную тетю: с тех пор как Афоня уехал из деревни, он ни разу не навестил женщину, заменившую ему мать, и даже не отправил ей ни одного письма. При этом Борщов рассказывает об этом легко, как будто так и надо. Так же легко он может обидеть других окружающих людей: нахамить, обмануть, не выполнить обещанного.

Отношения Афони и Кати — это соломинка, за которую цепляются оба персонажа

По сюжету на танцах герой встречает очаровательную девушку Катю Снегиреву. Она лет на 10 младше его, отличный специалист и просто добрый человек. По какой-то неведомой причине Катя — Кареглазая, как зовет ее Афанасий, — тайно влюблена в него еще со школы. А вот он не сильно заинтересован в этих отношениях. Борщов раз за разом отвергает девушку и вспоминает о ней только в те моменты, когда ему очень плохо. Катя та последняя соломинка, за которую цепляется Афоня. Однако не стоит надеяться на то, что она сможет вытащить героя из глубокой ямы. Она вообще ему не подходит. Начнем с того, что это совершенно не его женский типаж. Все барышни, которые ему на самом деле нравятся, похожи друг на друга: это знойные женщины с сильным характером, часто с пышными формами.

К тому же ему откровенно скучно с Кареглазой — он не знает, о чем с ней говорить, потому что у них нет ничего общего. Афоня относится к ней снисходительно, часто подшучивает над девушкой, забывает про нее, а она не обижается и терпит такое поведение. Возможно, это происходит потому, что Катя и сама воспринимает Афанасия как спасательный круг. Она медсестра, то есть работа отнимает у нее много времени — тут не до дружеских посиделок и поиска достойного кавалера. К тому же девушка росла в неполной семье и сейчас чувствует себя одинокой: мама постоянно в рейсах, а старший брат уехал на Дальний Восток. Кажется, что именно одиночество заставляет девушку тянуться к Борщову. Не страсть, не безумная любовь, а глубокое чувство одиночества. Согласитесь, не самая веская причина для того, чтобы построить отношения.

Катя — зависимая женщина, которая бегает за равнодушным мужчиной

Катя — очень милая девушка, но у нее большие проблемы с самооценкой. С Афоней девушка сразу же ведет себя покорно, принимая его правила игры. Она проявляет инициативу и первой приглашает его на белый танец, но как только появляется более привлекательная женщина, он тут же переключается на нее. Но даже после того как Борщов ее откровенно продинамил, Кареглазая в 2 часа ночи едет выручать его из очередной передряги. А потом без раздумий идет к нему домой. Ее не нужно добиваться, она для себя уже все решила: Борщов ей подходит. Будем называть вещи своими именами — Катя откровенно бегает за ним: ждет его у подъезда на следующий день после знакомства, приносит билеты в цирк.

При этом Афоня ведет себя совсем не как влюбленный человек: обещает «позвонить как-нибудь» и не берет номер телефона, отпускает ее на улицу в ливень, не провожает до дома. Кроме того, Катя совершает еще одну колоссальную ошибку: она видит себя спасателем, пытается воспитывать возлюбленного и направить его на путь истинный. Мол, сам-то он несостоятелен, а вот с ее помощью горы свернет. Она не позволяет Афоне, что называется, быть мужиком — занимает проактивную позицию и честно полагает, что он без нее он пропадет. В качестве иллюстрации она рассказывает Борщову историю про свою коллегу, которая была безответственной — даже шапочку не надевала, когда на вызов ездила, но потом она взялась за ум, исправилась и стала и шапочку носить, и стенгазету выпускать. Вот только Афоня никогда не изменится — он признается в финале, что пытается убежать от себя, но это, как известно, тщетная попытка.

В целом героини фильма не вызывают симпатии

Стоит признать, что Афоня умеет привлекать женщин. Они к нему тянутся. Однако, если приглядеться к каждой героине, то возникает масса вопросов.



Вспомним подругу Афони Тамару — если честно, то совершенно непонятно, что объединяло этих двух героев. Тамара совсем не его уровня дама, которая смотрится в его убогой служебной квартире, мягко говоря, странно. Она модная, ухоженная, хорошо одетая. И эта во всех смыслах достойная женщина 2 года сожительствует с таким человеком, как Борщов. За это время она превращается в раздражительную и усталую женщину, которая просто зря потратила свое время на выяснение отношений с Афоней и его дружками. В итоге она все-таки принимает решение уйти от непутевого и бесперспективного партнера. Это хорошо, но зачем было терпеть столько лет?

Вскоре герой знакомится с обворожительной домохозяйкой Еленой. Афоня влюбляется в нее с первого взгляда, что неудивительно: она стильная, остроумная, образованная и прекрасно знает свои достоинства. А еще — будем откровенны — Елена нагло пользуется своей привлекательностью. Она кокетничает с главным героем ради своей выгоды, и в итоге он добывает для нее дорогущую раковину, обманув при этом наивного интеллигентного соседа. В ответ Леночка лишь миленько улыбается и говорит прохладное «спасибо». В какой-то момент Борщов наконец понимает, что она использовала его.

Финал фильма никак нельзя назвать хеппи-эндом

И вот когда герой понимает, что его ему никогда не добиться взаимной любви от Елены, он впадает в депрессию, увольняется с работы и решает круто изменить свою жизнь. Афоня едет в родню деревню к своей тете, но ему сообщают, что она давно умерла, до последнего ожидая его возвращения. Герой осознает полнейшую бессмысленность своего существования — он понимает, что все потерял и ему некуда идти. Сосед передает Афанасию его наследство от тетушки — сберкнижку на его имя со скромной суммой, документы на дом и письма, которые она писала сама себе от его имени. Однако в конце режиссер дает Афоне надежду и шанс на возрождение, посылая ему Катю. Со словами «Мне кто-то позвонил, и я подумала, что это вы» она появляется перед героем в последних кадрах. Вот только смотрится такой благостный финал довольно неправдоподобно: после того как герой буквально сбежал от Кати и, не сказав ей ни слова, уехал в деревню, вряд ли она могла бросить все, отказаться от заграничной командировки и прилететь к нему в деревню. Возможно, столь внезапное появление девушки в финале — это всего лишь очередной сон Афони, ведь до этого он не раз грезил о своей счастливой жизни. Может, на этот раз он просто грезит наяву.