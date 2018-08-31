13 фото, которые покажут, как сейчас выглядят места съемок культовых фильмов

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Кто-то собирает монеты, кто-то — винтажные открытки, а американец Стив Петерсон собирает фотоколлекцию реальных мест, где снимались известные голливудские фильмы. Стив тщательно ищет информацию о местах съемок и делится результатами своего оригинального хобби в инстаграм-аккаунте, путешествуя по стране вот уже более 3 лет.

Мы в AdMe.ru только разводим руками, удивляясь, насколько острым должен быть взгляд фотографа, чтобы приметить «тот самый кадр».

Один дома

Этот шикарный особняк был построен еще в 1920 году, и сейчас, несмотря на то что он входит в список достопримечательностей штата Иллинойс, у него есть вполне законные владельцы. Дом часто бывает огорожен, и интернет-пользователи находят этому два объяснения: либо старое здание требует серьезных работ по реконструкции, либо его владелец устал от бесконечных щелчков камер у фасада.

Дневники вампира

Пилотную серию сериала сняли в Ванкувере, однако сразу после этого съемочная площадка переехала в Ковингтон, штат Джорджия: так руководство сериала стремилось сэкономить на налогах. Удачно совпало и то, что климат и городские виды Ковингтона гораздо больше подходили под локации выдуманного города Мистик Фоллс. Кстати, для ярых фанатов существуют специально составленные маршруты «паломничества» по местам, связанным с любимым сериалом. Один из таких маршрутов можно найти здесь.

Двойной форсаж

Большая часть фильма снималась в Майями, и местные жители легко узнают места в кадре, например то же кафе «Версаль» с популярной кубинской кухней. При этом география города в целом показана довольно бестолково: начав сцену в одном районе, герои за несколько секунд телепортируются в другой, вовсе не соседний. Или, используя названия реальных улиц и шоссе, герои, как отмечают жители города, перемещаются совершенно другим маршрутом.

Человек-паук: Возвращение домой

До начала съемок, проходивших в Атланте, Том Холланд, сыгравший главную роль, работал под прикрытием... в школе. Несмотря на то что по возрасту актер оказался самым подходящим из всех, кто когда-либо играл Человека-паука, он вырос в Лондоне и, по мнению режиссера, не имел понятия о жизни американских школьников. Молодой актер был тогда еще незнаком зрителю, и это сыграло на руку: Холланда тайно внедрили в число учеников Высшей научной школы Бронкса (Нью-Йорк) без разглашения деталей эксперимента. Так же как и его герой, Том выдавал себя за обычного студента, учился не выделяться из толпы и хранить свою тайну о Человеке-пауке.

Ла-Ла Ленд

La La Land — одно из неофициальных названий Лос-Анджелеса, города, в котором проходили съемки нашумевшего мюзикла «Ла-Ла Ленд». Совпадение или тонкая режиссерская задумка?

Железный человек — 3

Вилла (или музей) Визкайя — потрясающая старинная резиденция, которой жители Майями по праву гордятся. Это здание уже разменяло свою первую сотню лет, однако все еще поражает своими росписями и садами в стиле Ренессанса. Неудивительно, что голливудские режиссеры так любят его использовать в своих картинах. Всего несколько лет назад здесь проходили съемки «Железного человека — 3», до этого — «Плохих парней — 2», «Каждого воскресенья» и других фильмов.

Эйс Вентура

В том числе там снимали и фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Все в этой же шикарной вилле неунывающему Эйсу Вентуре пришлось вести расследование о похищении дельфина Снежка. По фото видно, что за 25 лет кое-что в интерьере виллы существенно изменилось, однако картинка все еще легкоузнаваема.

Темный рыцарь

Глядя на то, как запросто Кристиан Бейл рассекает по чикагским подземным переходам на своем бэтподе, невольно поверишь, что управиться с таким транспортом может каждый. На самом деле даже Бэтмен не смог. Бэтпод управляется не так, как обычный мотоцикл, так что даже опытному каскадеру Жан-Пьеру Гойю потребовались месяцы специальных тренировок, чтобы освоить новый вид скоростной езды. Бейл же, при всем своем желании, мог удержаться на бэтподе, только когда его тащила за собой камерная установка.

Трансформеры-3

Съемки 3-й части блокбастера проходили в центре Чикаго, так что ради них пришлось перекрыть часть улиц и публичных мест. Власти города даже выпустили карту с рекомендациями для пешеходов. Само собой, вдоль ограждения постоянно собирались толпы зевак, в то время как другая часть города продолжала жить обычной жизнью: корабли с туристами шли мимо взрывов и стрельбы в основательно разрушенном городе, заваленном глыбами асфальта из пенопласта.

50 первых поцелуев

Поклонники этой комедии обязательно должны сделать фото на фоне «Шляпы китайца» (Chinaman’s Hat) — небольшого островка, который видно с острова Оаху. Еще в романтическую программу смело можно включить «Парк морской жизни», где работал Генри, и гавань Хейа Кеа (He’eia Kea Harbor).

Форрест Гамп

Знаменитую скамейку, на которой сидел герой Тома Хэнкса, в самом деле можно найти в городе Саванна, правда, не на площади Чиппева, а уже в местном историческом музее. Тем не менее множество туристов посещают знаковое место повествования Фореста Гампа, отдавая должное культовому фильму.

Твин Пикс

А вот и родина того самого вишневого пирога из «Твин Пикса». Помимо легендарного десерта, здесь подают также «чертовски хороший кофе», если верить агенту Куперу.

Остаться в живых

Хотя графика этого сериала даже по современным меркам очень и очень хороша, разбившийся на пляже самолет и его детали — вовсе не компьютерная картинка. Пилотную серию сериала называют одной из самых дорогостоящих за всю историю телевидения, т. к. специально для этих съемок купили, доставили на остров Оаху, а затем и разобрали на части самый настоящий самолет.