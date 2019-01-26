Парадокс фильмов-близнецов, с которым наверняка сталкивались и вы

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В мировом кинематографе давно сложилась удивительная ситуация с фильмами-двойниками — очень похожими по сюжету картинами, которые выходят на экраны почти одновременно. Чаще всего этим грешат киностудии Голливуда, но иногда подобные курьезы случаются и с европейским кино. Наверняка вы тоже замечали такой парадокс.

Мы в AdMe.ru подобрали 16 примеров таких картин и попытались найти ответ на вопрос, почему так происходит.

1. «Черчилль» и «Темные времена» (2017 г.)

Оба фильма про премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны вышли в один год. Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля, получил за эту роль свой первый «Оскар».

2. «Прощай, Кристофер Робин» (2017 г.) и «Кристофер Робин» (2018 г.)

В 2017 году вышел английский фильм про Кристофера Робина — сына Алана Милна, автора книг про Винни Пуха. Меньше чем через год в Голливуде появился очень похожий фэнтези-фильм, где роль Кристофера Робина сыграл Юэн Макгрегор.

3. «Джобс: Империя соблазна» (2013 г.) и «Стив Джобс» (2015 г.)

Это совпадение можно объяснить несвоевременным уходом из жизни Стива Джобса в 2011 году. Понятно, что такое событие не могло не отразиться в кино. Поэтому байопик вышел в 2 вариантах — с Эштоном Кутчером и Майклом Фассбендером в роли легендарного Джобса.

4. «Коко до Шанель» (2009 г.) и «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (2009 г.)

Обе картины посвящены истории жизни и любви легендарной француженки. При этом оба фильма хорошо прошли в прокате и получили высокую оценку зрителей и критиков.

5. «Капоте» (2005 г.) и «Дурная слава» (2006 г.)

Оба фильма рассказывают историю жизни Трумена Капоте времен написания знаменитого романа «Хладнокровное убийство». При этом второй фильм практически провалился в прокате в отличие от первого, за который Филип Сеймур Хоффман, сыгравший главную роль, получил «Оскар».

6. «Белоснежка и охотник» и «Белоснежка: Месть гномов» (2012 г.)

В один год вышло сразу 2 фильма-фэнтези про Белоснежку. В обеих лентах главной героине приходится сражаться со злой мачехой. В первом фильме злодейку сыграла Шарлиз Терон, во втором — Джулия Робертс.

7. «Падение Олимпа» и «Штурм Белого дома» (2013 г.)

Оба фильма рассказывают о том, как террористы атакуют Белый дом и берут в заложники президента США, а бравый герой его спасает. В первой киноленте главную роль сыграл Джерард Батлер, а во второй — Ченнинг Татум. Оба фильма успешно прошли в прокате.

8. «Иллюзионист» (2005 г.) и «Престиж» (2006 г.)

Эти 2 триллера объединены похожей темой: в обоих случаях главный герой — фокусник-иллюзионист, живущий в Европе XIX века. Кстати, оба фильма были номинированы на «Оскар» за лучшую операторскую работу.

9. «Большой» и «Снова 18!» (1988 г.)

Парадокс похожих фильмов встречается и в 80-е. Например, в 1988 году вышло 2 фильма с похожим сюжетом, когда подросток каким-то чудом оказывается в теле взрослого. В фильме «Большой» 12-летний мальчик превращается в 30-летнего мужчину, а в фильме «Снова 18!» душа 81-летнего дедушки оказывается в теле внука.

10. «Шоу Трумана» (1998 г.) и «Эд из телевизора» (1999 г.)

Оба фильма рассказывают про жизнь человека, снятую на камеру. Видимо, сценаристы таким образом отреагировали на появление новых технологий. При этом кинолента «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли собрала в кинопрокате значительно больше денег, чем «Эд из телевизора».

11. «Опасные пассажиры поезда 123» (2009 г.) и «Неуправляемый» (2010 г.)

В этих 2 боевиках не только схожий сюжет, но и один и тот же главный актер — Дензел Вашингтон. В первом фильме он спасает заложников в поезде метро, во втором фильме — пытается остановить поезд с токсичным грузом.

12. «Армагеддон» и «Столкновение с бездной» (1998 г.)

В 1998 году ученые обнаружили, что через 30 лет совсем рядом с Землей пролетит астероид. Видимо, сценаристы очень вдохновились этой идеей, и в прокат вышли 2 фильма, в которых Земле угрожали космические тела: в первом случае — астероид, во втором — комета.

13. «Муравей Антц» и «Приключения Флика» (1998 г.)

Удивительное совпадение случилось в 1998 году, когда 2 анимационные студии, Pixar и DreamWorks, выпустили крайне похожие мультики: «Приключения Флика» и «Муравей Антц». Обе истории рассказывают о муравье-одиночке, который решает самостоятельно побороться с несправедливостью.

14. «В поисках Немо» (2003 г.) и «Подводная братва» (2004 г.)

Оба мультфильма посвящены подводным приключениям, а главные герои — это морские обитатели, которые противостоят злу. Оба прошли в прокате крайне успешно, а «В поисках Немо» также получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм».

15. «Мадагаскар» (2005 г.) и «Большое путешествие» (2006 г.)

Мульфильмы «Мадагаскар» и «Большое путешествие» рассказывают историю побега животных из зоопарка в жаркие страны. Эти мультики оказались похожи даже главными персонажами: в обоих фильмах есть лев и жираф.

16. «Гадкий я» и «Мегамозг» (2010 г.)

В один и тот же год вышли сразу 2 анимационных фильма про суперзлодеев, которые на деле оказываются не такими уж и плохоми. В конце обоих мультиков злодеи переходят на сторону добра. Мультфильм «Гадкий я», который вышел раньше, прошел в кинотеатрах со значительно большим успехом.

Почему так происходит?

Первая причина, по которой снимают похожие фильмы, заключается в том, что сценаристы нередко предлагают свои идеи сразу нескольким киностудиям. Таким образом, сценарии одновременно могут понравиться, к примеру, 2 киностудиям, поэтому независимо друг от друга начинают зарождаться 2 параллельных проекта. При этом студии могут узнать об этой ситуации лишь на стадии съемок — когда вложено уже слишком много финансов, чтобы останавливать работу. Вторая причина — феномен множественных идей. В искусстве и науке по непонятным причинам иногда случается так, что одна и та же идея приходит в голову сразу нескольким людям. Какая-то тема или проблема становится крайне актуальной, и идея снять на эту тему фильм буквально витает в воздухе. Люди искусства очень хорошо считывают запросы общества и дают свой ответ. Третья причина в том, что для похожих проектов намного проще и выгоднее запустить рекламную кампанию. Продюсеры считают, что реклама одного фильма подогреет интерес ко второму с похожей темой. Судя по кассовым сборам многих «парных» фильмов, кажется, что эта тактика неплохо работает. К тому же, когда зритель видит 2 похожих фильма, это дает ему ощущение выбора. А покупателю всегда приятно иметь выбор при покупке товара или услуги. Наконец, последняя причина — боязнь риска. Согласно книге знаменитого сценариста Уильяма Голдмана Adventures in the Screen Trade, которая рассказывает про закулисье Голливуда, в целом производство фильмов — это всегда огромная неопределенность и неуверенность. То есть никогда не известно, какой проект «выстрелит», а какой провалится. Поэтому, если кинокомпания А взялась за какую-то тему, то кинокомпания Б тоже захочет ее использовать с надеждой на успех.