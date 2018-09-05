Кем на самом деле были диснеевские принцессы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мультфильмы студии Уолта Диснея так полюбились детям всего мира, что их основа — классические сказки и истории — понемногу забылась. Сценаристы поработали на славу (иногда в ущерб логике), но за кадром осталось немало любопытных подробностей, о которых мы и хотим рассказать вам.

AdMe.ru собрал неожиданные факты о том, откуда в мультфильмах студии Disney появились эти прекрасные героини.

Кто такие диснеевские принцессы?

Существует официальный клуб диснеевских принцесс, при вступлении в который каждой участнице устраивают специальную коронацию, которую проводят в Диснейленде. При этом девушке необязательно быть аристократкой в мультфильме. Титул диснеевской принцессы не связан с экранными историями и придуман по самой прозаичной причине: чтобы увеличить продажи товаров для детей. Сейчас в клубе 11 принцесс: Белоснежка, Золушка, Белль, Ариэль, Жасмин, Покахонтас, Тиана, Мерида, Мулан, Рапунцель, Аврора. Истории некоторых из них остались почти такими, какими их рассказывали в старину. Например, «Мулан» — переложение китайской легенды о деве-воительнице. Основное отличие мультфильма от оригинала в том, что обман с переодеванием раскрылся через годы после того, как война закончилась, когда Хуа Мулань уже стала уважаемым чиновником при императорском дворе. Эта история известна с VI в. н. э. Мерида — персонаж, придуманный специально для мультфильма, так же как Тиана и Жасмин. В оригинальной истории об Аладдине упоминается принцесса Будур, но значимой роли она не играет. Мультфильм «Принцесса и лягушка» сделан по сказке о короле-лягушонке, но там принцесса — заносчивая дочь короля, совсем непохожая на трудолюбивую и добрую Тиану. Зато история Рапунцель почти не изменилась. В сказке, записанной братьями Гримм, она была не аристократкой, а простолюдинкой, встретившей королевского сына и родившей ему двоих детей. Узнав об этом, злая мачеха ослепила принца, но Рапунцель своими слезами исцелила его. А вот другие классические сказки изменились очень сильно.

Первая Золушка жила в Древнем Египте

Сюжет о девушке, которая вышла замуж за правителя благодаря потерянной обуви, есть в фольклоре большинства народов мира. Сейчас известно больше 300 вариантов этой сказки. Самый ранний из них был записан древнегреческим историком Страбоном в 17-м томе его «Географии» примерно в 7 г. до н. э.

«Прекрасная женщина, которую Сапфо называла Дорикой, возлюбленной своего брата, привезла на продажу в египетский город Навкратис вино с острова Лесбос. Дорика решила искупаться в реке, и в это время орел выхватил ее сандалию из рук служанки, а потом полетел в Мемфис. Местный царь как раз выехал из дворца, и орел бросил сандалию прямо ему на колени. Царь, заинтригованный произошедшим и восхищенный красотой обуви, велел найти ее хозяйку, на которой потом женился». Страбон

Другие источники рассказывают, что девушку звали Родопис, она была похищена пиратами и продана в рабство, а позолоченную сандалию тонкой работы ей вручил знатный хозяин. Деталь с размером ноги, скорее всего, пришла из китайского варианта «Золушки», впервые записанного в 850 г. н. э., во времена династии Тан. Позже в Китае стало модным бинтовать женские ступни, чтобы сделать их как можно меньше, и это отразилось на детских сказках. Чем меньше нога — тем прекраснее считалась девушка, тем выгоднее могло стать ее замужество. Есть и теория, что на самом деле башмачки европейской Золушки были подбиты мехом, а не сделаны из стекла, потому что во французском языке обозначающие их слова очень похожи. Первым эту мысль высказал Оноре де Бальзак. Споры не стихают до сих пор: некоторые считают, что Шарль Перро ошибся при переводе, другие заявляют, что изменение было сделано сознательно. В любом случае студия Уолта Диснея использовала для адаптации именно его вариант.

Покахонтас приняла христианство

Дочь вождя поухатанов на самом деле звали Матоака. Покахонтас — ласковое прозвище, данное ей отцом и означающее «маленькая проказница». История рассказывает, что она спасла английского капитана Джона Смита, закрыв его голову своей, когда вождь собирался убить захватчика ритуальным топором. Матоаке тогда было 12 лет. Но многие специалисты сомневаются, что эта история правдива. Позже Джон Смит покинул землю поухатанов, и его судьба неизвестна. А вот жизнь Покахонтас сложилась ярко и трагично. В 17 лет она попала в плен к англичанам, выучила их язык, приняла христианство и взяла себе новое имя — Ребекка. Потом ее ждали брак с колонистом Джоном Рольфом и рождение сына Тома. Супруги даже побывали в Англии, где Ребекка пользовалась бешеной популярностью и побывала при дворе, но в обратном путешествии заболела оспой и умерла в 22 года. От Тома Рольфа, а значит и Покахонтас, ведут родословную многие известные американцы, в том числе две первые леди — Эдит Вильсон и Нэнси Рейган.

Спящую красавицу разбудил не поцелуй

Вариантов истории о девушке, что проспала 100 лет, тоже много: свой был в фольклоре большинства европейских стран. Классической же считается обработка Шарля Перро, в которой принцесса проснулась не от поцелуя, а просто потому, что пришло время. Студия Disney оставила историю о том, что произошло до пробуждения принцессы, почти без изменений, но радикально изменила события после, нарисовав классический хеппи-энд. У Шарля Перро мать принца попыталась убить его жену и двоих детей, но их спас добрый слуга. В версии, записанной итальянцем Джамбаттистой Базиле, принцесса Талия тоже проснулась совсем не от поцелуя. Она во сне забеременела от принца, воспользовавшегося беспомощностью красавицы, и родила близнецов. Один из проголодавшихся малышей начал сосать руку матери и вытянул из пальца иглу. Только тогда Талия наконец пробудилась. Злая королева в этом варианте тоже пыталась помешать счастью главных героев, но история все равно заканчивается для них хорошо.

И Белоснежку тоже

Эту сказку в студии Disney тоже смягчили. В истории, записанной братьями Гримм в XIX в., мачеха Белоснежки пыталась убить ее целых 4 раза. Сначала приказала слуге убить принцессу, которой было 7 лет, и принести ее печень и легкое в качестве доказательства смерти. Злая королева съела принесенное слугой мясо, не подозревая о том, что оно принадлежало оленю. Узнав, что Белоснежка выжила, ее мачеха изменила внешность и подарила наивной принцессе сначала шнурок для платья, который ее чуть не задушил, потом отравленный гребень для волос и только затем ядовитое яблоко. Гномы смогли избавить Белоснежку от шнурка и гребня, но в последний раз опоздали — и решили положить ее в хрустальный гроб. Просыпается Белоснежка совсем не от поцелуя. Восхищенный ее красотой принц велел своим слугам отнести хрустальный гроб с девушкой к себе во дворец. Слуги выполнили приказ, но по дороге один из них споткнулся, гроб дернулся, и кусок ядовитого яблока выскочил из горла принцессы.

Русалочка умерла

Авторская сказка Ганса Христиана Андерсена тоже сильно изменилась. В мультфильме Ариэль побеждает злую Урсулу с помощью принца Эрика, возвращая свой голос, а царь Тритон потом делает дочь человеком навсегда. Заканчивается мультфильм кадрами прекрасной свадьбы. В оригинальной истории автор много рассуждает о религии и душе, у Русалочки есть бабушка, а купленные ценой голоса ноги сильно болят. В конце сказки принц женится на другой девушке, и Русалочка должна умереть. Попытка ее 5 сестер спасти младшую не удалась, и наутро после женитьбы возлюбленного девушка умирает, превратившись в морскую пену. Позже Андерсен переписал конец, сделав Русалочку девой воздуха, которая однажды сможет получить душу и попасть в рай. Некоторые исследователи считают, что эта сказка — завуалированное признание Андерсена в любви к мужчине, который не ответил на чувства писателя и женился. Правда это или нет, точно неизвестно, но фактом остается то, что впоследствии великий сказочник, который или разочаровался во всех возлюбленных, или был ими отвергнут, решил совсем отказаться от романтических отношений и жить в одиночестве. Это подтверждают многие записи в его дневниках.

Белль была настоящей принцессой

Сказки про красавицу, которая оказалась в плену у чудовища, встречаются в фольклоре большинства европейских стран, и в России тоже — это сказка «Аленький цветочек». Истоки сюжета можно найти в древнегреческих мифах, в истории об Амуре и Психее, а в самом первом печатном издании «Красавицы и Чудовища» есть интересные подробности, потерявшиеся со временем. Опубликовала эту историю Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнев. В ее варианте можно, например, узнать, как работает наложенное на принца заклятие и что родители Белль — король и добрая фея, а ее саму отдали в семью купца на место умершей дочки, чтобы спрятать от злой колдуньи. Позже сказку превратили в поучительную историю о том, что душа важнее внешности, и поэтому все лишние детали исчезли. Впрочем, даже из сокращенного варианта студия Disney убрала значительную часть — двух сестер Белль. Они из зависти к рассказам Белль о богатом дворце уговорили ее остаться в гостях еще на день, хотя Чудовище просило ее вернуться вовремя и чуть не умерло от тоски из-за ее опоздания.