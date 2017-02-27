Названы победители премии «Оскар-2017»

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В театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар» за лучшие работы прошлого года. Ведущим в этом году стал комик Джимми Киммел.

Для тех, кто пропустил главную кинопремию года, AdMe.ru подготовил список новых владельцев «Оскара».