Названы победители премии «Оскар-2017»
В театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар» за лучшие работы прошлого года. Ведущим в этом году стал комик Джимми Киммел.
Для тех, кто пропустил главную кинопремию года, AdMe.ru подготовил список новых владельцев «Оскара».
Победители
- Лучший фильм — «Лунный свет»
- Лучший актер — Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
- Лучшая актриса — Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»
- Лучший режиссер — Дэмьен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»
- Лучший актер второго плана — Махершала Али, «Лунный свет»
- Лучшая актриса второго плана — Виола Дэвис, «Ограды»
- Лучшая операторская работа — Линус Сандгрен, «Ла-Ла Ленд»
- Лучший грим и прически — «Отряд самоубийц»
- Лучший дизайн костюмов — «Фантастические твари и где они обитают»
- Лучшие визуальные эффекты — «Книга джунглей»
- Лучший звук — «По соображениям совести»
- Лучший монтаж звука — «Прибытие»
- Лучший монтаж — Джон Гилберт, «По соображениям совести»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Ла-Ла Ленд»
- Лучшая музыка — Джастин Гурвиц, «Ла-Ла Ленд»
- Лучшая песня — City of Stars («Ла-Ла Ленд»)
- Лучший оригинальный сценарий — Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
- Лучший адаптированный сценарий — Барри Дженкинс, «Лунный свет»
- Лучший фильм на иностранном языке — «Коммивояжер»
- Лучший анимационный фильм — «Зверополис»
- Лучший документальный фильм — «О. Джей: Сделано в Америке»
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Лучший короткометражный документальный фильм — «Белые шлемы»
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Лучший короткометражный анимационный фильм — «Песочник»
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Полный список участников — те, кто не выиграли, но чертовски хороши.
Лидеры по количеству побед
Упс, перепутали
Без неловких ситуаций не обошлось. Ведущие церемонии перепутали и назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». А после громких аплодисментов и вручения награды оказалось, что на самом деле награду завоевал фильм «Лунный свет».
Фото на превью oscar.go