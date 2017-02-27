Названы победители премии «Оскар-2017»

Названы победители премии «Оскар-2017»

В театре «Долби» в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения премии «Оскар» за лучшие работы прошлого года. Ведущим в этом году стал комик Джимми Киммел.

Для тех, кто пропустил главную кинопремию года, AdMe.ru подготовил список новых владельцев «Оскара».

Победители

Лидеры по количеству побед

Упс, перепутали

Без неловких ситуаций не обошлось. Ведущие церемонии перепутали и назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». А после громких аплодисментов и вручения награды оказалось, что на самом деле награду завоевал фильм «Лунный свет».

Фото на превью oscar.go

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