Охранник Эда Ширана стал настоящей звездой инстаграма. Потому что умеет троллить босса как никто другой

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Кевин Майерс — личный телохранитель Эда Ширана. Его инстаграм заполнен фотографиями с работы, в которую он, безусловно, влюблен. И если снимки еще похожи на что-то обыденное и «человеческое», то подписи к ним — это сплошной троллинг 80-го уровня.

Мы в AdMe.ru восхитились саркастичным охранником и выбрали самые яркие его посты.

«Когда любимая хочет перейти дорогу, но по сторонам не смотрит. Только не надо издеваться над его глазами в разные стороны»

«Просто делаю свою работу — остаюсь ЛЕГЕНДОЙ»

«Горжусь малышом, такой большой вес на себя взял»

«Мы крутые»

«Смущаю взглядом кого-то за кадром. Просто чтобы вы знали: Я. ВСЕГДА. НАБЛЮДАЮ»

«Опять уберег его от неосторожного шага в пропасть...»

«Говорит, что папочкой теперь будет он»

«Мечтаю быть Эдом»

«Смотрим на фолловеров. Ахахаха»

«Че надо?»

«Быстрый фотосет для малышки»

«А какое же крутое видео должно было быть»

«Всегда на посту»

«Когда пытаешься вспомнить, выключил ли чайник, прежде чем отправиться в тур»

«Когда идешь с малышкой за покупками»

«Пью за свой недавний успех в инстаграме»

Немалую роль в популярности Кевина Майерса сыграл и сам Эд Ширан. После того как Кевин завел аккаунт в инстаграме, босс начал его активно пиарить. Это невероятно трогательно, мы в AdMe.ru не сомневается, что у них отличные отношения.

«Настал момент, наконец-то у Кева теперь есть инстаграм, где все фаны могут на него подписаться и следить за каждым его шагом. Подписывайтесь на @securitykev, а я буду снимать „сториз“, которые его бесят. Фолловьте, он смешнее, чем Зак»

«Подписывайтесь на @securitykev — чемпиона инстаграма»

Кажется ли вам, что относиться к работе с юмором и позитивом гораздо веселее? Пишите в комментариях!