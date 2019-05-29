Однажды Курт Рассел попросил Голди Хоун научить его танцевать. И вот они вместе уже 36 лет (До танцев дело так и не дошло)

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Пару Курта Рассела и Голди Хоун называют одной из самых образцово-показательных в Голливуде. Многие помнят их по совместной работе — «За бортом», однако встречаться они начали за несколько лет до съемок этого фильма. Актеры вместе уже более 35 лет, а это достаточно внушительный срок для полного соблазнов кинематографического мира.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к сказочным историям любви, поэтому и решили рассказать об этой чудесной паре.

Впервые Курт Рассел и Голди Хоун пересеклись в 1967 году на съемочной площадке фильма «Один-единственный подлинно оригинальный семейный оркестр», тогда ей было 22, а ему — 16. После чего разошлись как в море корабли. Тогда актеры не были известны широкому кругу зрителей.

Популярность к красотке Голди Хоун пришла с выходом сериала «Доброе утро, мир!» (1967 год). Однако настоящий взлет ее карьеры приходится на 1969 год с появлением на экранах фильма «Цветок кактуса», за роль в котором она удостоилась премии «Оскар».

Изначально ее будущий супруг Курт Рассел хотел стать бейсболистом, однако из-за тяжелой травмы ушел из большого спорта и пришел в кино. Первой серьезной работой высокого симпатичного парня с голубыми глазами стала роль в картине «Элвис» (1979 год), где он сыграл короля рок-н-ролла.

До судьбоносной встречи актеров у каждого из них была насыщенная личная жизнь. В 1969–1976 гг. Голди Хоун была в браке с актером Гасом Триконисом, в 1976–1982 гг. — с музыкантом Биллом Хадсоном, от которого у нее двое детей: Оливер и Кейт. У Курта Рассела был один брак с актрисой Сизон Хабли (1979–1983 гг.), в этом союзе родился сын Бостон.

Второй раз Курт и Голди пересеклись в 1983 году на съемочной площадке «Пересменки», тогда же собственно и разгорелись их чувства. Удивительно, но изначально Курт Рассел не хотел сниматься в этом фильме. Узнав, что его партнершей станет Голди Хоун, сразу же согласился.

Актриса признавалась, что сразу же стала испытывать теплые чувства к будущему супругу. Однако он, словно выжидая, только лишь спустя 3 недели после совместной работы проявил инициативу и попросил свою партнершу научить его танцевать джиттербаг. Они пошли в клуб, но до танцев дело так и не дошло: актеры проболтали весь вечер. Полночи парочка каталась на машине по городу, ну а потом уже не расставалась.

Они тщательно скрывали свои отношения. Первые слухи о том, что актеры вместе, появились в 1986 году на съемках легендарной картины Гарри Маршалла «За бортом». Актриса сыграла в этом фильме взбалмошную миллиардершу, которая потеряла память, а Курту Расселу досталась роль плотника Дина. Они так правдоподобно продемонстрировали любовь на экране, что уже ни у кого не оставалось сомнений в том, что Курт и Голди реальная пара.

Вторым этапом отношений актеров стало нахождение общего языка с детьми своей второй половинки. Однако их переживания были напрасными: ребята подружились и между собой, и со своими новоиспеченными родителями. В 1986 году у пары родился сын Уайатт, который, так же как и его брат Оливер и сестра Кейт, стал актером.

Уайатт Рассел и Кейт Хадсон (дочь Голди Хоун и Билла Хадсона).

Несмотря на внушительный срок совместной жизни, актеры не намерены ставить штампы в паспортах. Голди Хоун не раз признавалась, что ценит независимость, а брак напоминает ей бизнес-сделку, где каждый что-то должен своему партнеру.

В 2017 году на голливудской «Аллее славы» были заложены звезды актеров. На церемонии присутствовала и дочь Голди, Кейт Хадсон, и сын Курта, Бостон. Пожалуй, самым трогательным моментом этого мероприятия стал эпизод, когда Курт Рассел, заглянув в глаза своей супруги, произнес: «Я обязан тебе своей прекрасной жизнью!»

Как вам эта парочка? Может быть, вы также хотите узнать истории любви и других актеров?