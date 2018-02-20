Одна важнейшая вещь во всем «Гарри Поттере», узнав которую вы свалитесь с метлы

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В книгах про Гарри Поттера множество загадок и таинственных намеков. Про все из них, наверное, знает только миссис Роулинг. Однако одну важную деталь мы заметили совсем недавно и сразу поспешили рассказать вам. Алохомора!

Как оказалось, особенное значение автор книг про мальчика, который выжил, придала цифре 7. Она буквально встречается на каждом шагу.

Мы в AdMe.ru нашли множество примеров этому — сами посмотрите. А в конце еще пара интересных вещей, до которых просто так не возьмешь и не додумаешься.

7 крестражей, в которых Волан-де-Морт хранил свою душу

Ты впускаешь людей в свою жизнь, а они уничтожают твои крестражи. Так Гарри и его команда уничтожили кольцо дедушки Волан-де-Морта, его дневник, кубок основательницы факультета Пуффендуй, медальон Слизерина, диадему Равены Рэйвенкло, несчастную змею Нагайну и самого Гарри Поттера. Ну и кто тут, вообще, злодей?

7 лет обучения в Хогвартсе, а значит, и 7 книг

Кроме того, что образование в Хогвартсе предполагает 7-летнее обучение, согласно книге, магические способности пробуждаются в возрасте 7 лет. А вот самих школ чародейства и волшебства в мире существует... 11. По словам Роулинг, они есть по всему миру. Российская школа, например, называется Колдовстворец. Она примечательна тем, что сумасшедшие русские, играя в квиддич, гоняют не на метлах, а на вырванных из земли деревьях.

7 игроков в команде по квиддичу

В команде по квиддичу 3 охотника (пытаются забросить мяч в кольца), 2 загонщика (защищают свою команду от бладжеров — неуправляемых мячей), вратарь и ловец. Охотником, кстати, была Джинни Уизли, после замужества она даже стала играть за команду «Холихедские гарпии», а после завершения спортивной карьеры вела колонку в «Ежедневном пророке», посвященную спорту.

7 Гарри Поттеров в последней книге: 1 настоящий и 6 копий

Все свое актерское мастерство Дэниел Рэдклифф показал в сцене в начале фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть I», ведь там ему приходится играть 6 человек, которые поменяли свою внешность с помощью оборотного зелья: Рон, Джордж и Фред Уизли, Гермиона Грейнджер, Флер Делакур, Наземникус Флетчер. Надо сказать, справился он отлично, одна фраза «Билл, отвернись, я стесняюсь» чего стоит.

7 замков на сундуке, в котором Барти Крауч-младший держал Аластора Грюма

Этот момент вообще сложно уловить в фильме, потому что он длится там буквально пару секунд, но это правда, мы проверяли: тюрьма Грозного Глаза состоит из 7 сундуков.

7 детей Уизли

Фильмы про Гарри Поттера, пожалуй, единственные с таким большим количеством рыжих актеров. На случай, если вы помните только Рона, Джинни и близнецов, то мы вам напомним, кем были остальные дети Уизли: Перси — это тот, который увлекся службой в Министерстве магии и предал семью ради карьеры. Радует, что в итоге он одумался и был прощен своими родными. Билл Уизли работал в Египте в банке «Гринготтс», но потом вернулся в Лондон, где во время финальной битвы его покусал оборотень. В оборотня не превратился, но полюбил бифштексы с кровью. А Чарли — это тот самый, который работал с драконами.

7 этажей в Хогвартсе

Ладно, ладно, на самом деле их и 7, и одновременно 8. Но это не магия, а разница в английском и русском языках. Дело в том, что в английском есть такой «нулевой» этаж, который мы обычно называем 1-м, поэтому для нас Хогвартс 8-этажное здание с больницей на 2-м этаже и библиотекой на 4-м. А вот судьбоносная Выручай-комната находится на самом 7-м этаже. Кстати, на Карте мародеров было 7 тайных выходов из Хогвартса.

7 профессоров по Защите от Темных искусств

Жуткое проклятие настигало всех, кто преподавал Защиту от Темных искусств: профессор Квиррелл погиб в подземелье, Златопуст Локонс потерял память, Римусу Люпину повезло — его выгнали, как только родители учеников узнали, что он оборотень. Барти Крауча, который притворялся Аластором Грюмом, поцеловал дементор. Милую профессор Амбридж тоже выгнали, а Снегг ушел сам, предварительно убив директора школы. Последний профессор самый малоизвестный: он стал преподавателем после воцарения Волан-де-Морта. Успеваемость хромала, поэтому после победы светлых сил его посадили в Азкабан. Проклятие это развеялось после победы над Волан-де-Мортом, некий человек стал бессменным преподавателем, а Гарри Поттер приходил пару раз в год читать лекции по любимому предмету.

Бонус

1. Сестра Дамблдора — обскур?

Многие фанаты уверены, что сестра Дамблдора — это обскур, существо, которое появляется в спин-офф под названием «Фантастические твари». Подходит по всем признакам: обскуры — это дети волшебников, которые подавляют магию, из-за чего в них скапливается темная энергия. Если вспомнить фильм и книгу, то Ариана Дамблдор как раз пыталась подавить в себе магические способности после инцидента с маглами.

2. Профессор Снегг дает намек Гарри на то, что он его союзник, при их самой первой встрече

При самой первой встрече профессор Снегг задает Гарри Поттеру вопрос, на который он не может ответить: «Что будет, если смешать толченый корень асфоделя с отваром полыни?» На викторианском языке цветов асфодель — это вид лилий, который означает «я буду сожалеть о вас вечно», а полынь означает «мне тебя не хватает» и символизирует горечь потери. Поэтому скрытый смысл вопроса Снегга, заданного суровым тоном человека, привыкшего прятать свои эмоции, — это признание: «Я горько сожалею о смерти Лили».

3. Что такое вообще этот ваш Гриффиндор?

Вход в кабинет Дамблдора, показанный в фильмах, украшает огромная птица, скрывающая потайную лестницу. Если вы присмотритесь, то увидите, что это гриф. По-английски — «griffin». А дверь по-английски — «door». То есть это в буквальном смысле Гриффиндор, «дверь грифа». Вот небольшой намек на особенную любовь директора к этому факультету.

А вот так фанаты потешаются над ролью Эммы Уотсон в фильме «Красавица и Чудовище»