Для своего нового фильма Квентин Тарантино собрал лучших актеров современности и задумал показать Голливуд, которого больше не существует

Квентин Тарантино еще задолго до начала съемок вызвал нешуточный интерес к своему девятому фильму, который получил название «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood). И несмотря на то, что премьера состоится только в августе следующего года, ажиотаж вокруг картины не утихает, а лишь набирает обороты. О чем, собственно, этот фильм, чем он заслужил такое внимание и составит ли конкуренцию «Криминальному чтиву», вы узнаете из этой статьи.