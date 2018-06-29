Для своего нового фильма Квентин Тарантино собрал лучших актеров современности и задумал показать Голливуд, которого больше не существует

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Квентин Тарантино еще задолго до начала съемок вызвал нешуточный интерес к своему девятому фильму, который получил название «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood). И несмотря на то, что премьера состоится только в августе следующего года, ажиотаж вокруг картины не утихает, а лишь набирает обороты. О чем, собственно, этот фильм, чем он заслужил такое внимание и составит ли конкуренцию «Криминальному чтиву», вы узнаете из этой статьи.

AdMe.ru собрал всю информацию о премьере и советует поставить напоминание в телефоне, чтобы случайно не пропустить предпоследний фильм Квентина Тарантино.

Сюжет и актерский состав

Актерский состав получился по-настоящему звездным: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фэннинг, Курт Рассел, Дэмиэн Льюис, Тим Рот, Аль Пачино и др. Главные роли достались Леонардо Ди Каприо, который сыграет вышедшего в тираж актера Рика Далтона, и Брэду Питту — он исполняет роль бессменного дублера Рика. Им придется приспособиться к новым законам Голливуда и попытаться найти возможность вернуться на большой экран. Также зритель узнает еще одну историю: по соседству с Риком живет Роман Полански, в доме которого разворачивается страшная трагедия. Картина, по словам режиссера, расскажет историю Голливуда, которого больше не существует, а по своей атмосфере и структуре сюжета напомнит зрителям легендарное «Криминальное чтиво».

Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо опубликовал первый кадр из фильма у себя в инстаграме, и это фото менее чем за сутки набрало более 2 млн лайков. Сам Тарантино назвал Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо «самым невероятным дуэтом со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда». Актеры уже сотрудничали с Квентином: Ди Каприо снялся в фильме «Джанго освобожденный», а Питт был безупречен в роли лейтенанта Альдо Рейна в «Бесславных ублюдках». Однако в новой работе Тарантино встретятся все самые значимые актеры из его предыдущих картин, и это одна из причин, по которой фанаты так ждут выхода фильма. Не хватает только Умы Турман.

И еще одна причина — это обворожительная Марго Робби, которая сыграет актрису Шэрон Тейт, жену Романа Полански и жертву последователей секты Чарльза Мэнсона. Эта роль могла бы достаться Дженнифер Лоуренс, но Тарантино все же отдал свое предпочтение Марго.

Дакоте Фэннинг досталась роль Линетт Элис «Сквики» Фромм — это одна из членов «семьи» Чарльза Мэнсона, пытавшаяся убить президента Джеральда Форда в 1975 году и распространявшая учения Мэнсона.

Предпоследний фильм Тарантино?

Тарантино называет этот фильм «девятым», и считает свои творения режиссер не просто так. Ранее Квентин заявил, что уйдет из режиссуры, после того как снимет еще 2 фильма. «Я планирую остановиться на 10 фильмах. Осталось еще 2, если учитывать, что для меня „Убить Билла“ — это один фильм, разбитый на 2 части. Я допускаю, что в 75-летнем возрасте мне вдруг захочется снять еще одно кино. Но все поймут, что Квентин старенький и просто захотел порадовать соседей по дому престарелых, и не будут ставить это кино на одну полку с первыми десятью».