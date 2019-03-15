15 заметок от мастера сарказма Райана Рейнольдса, инстаграм которого взахлеб читают 28 млн подписчиков

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Свитер с золотым бантом на дружеской вечеринке, заботливо разожженный камин для Санты, пожелание достроить Колизей... Актер Райан Рейнольдс не перестает удивлять своих подписчиков оригинальными записями в инстаграме и твиттере. Его постоянные читатели уже давно знают, что эти посты можно использовать в качестве генератора хорошего настроения.

В AdMe.ru действует правило: посмеялись сами — надо поделиться с читателями. Поэтому держите целую подборку неожиданных откровений Райана.

«Вот мое детское фото из газеты родного города. Я думаю, что они поступили правильно, закрыв рубрику „Хочешь знать, где живет этот ребенок?“»

А еще Райан — любящий муж и отец (кто-то в этом сомневался?)

Пришел к друзьям на работу — сорвал совещание. Но никто не был против

«Дочь: „Санта спускается по дымоходу?“

Я: „Да“.

Дочь: „Ты оставил огонь горящим на всю ночь?“

Я: „Да“. (Тишина. Легкий ветерок. Вдали кружит ворона)»

«С днем рождения, мой старший брат Джефф! Кажется, только вчера ты менял мои подгузники... Хотя прошло уже больше недели»

«Рим потрясающий. Там есть дворец Цезаря. Надеюсь, строительство скоро закончится»

«Сегодня был в Кремле. Вещи, которые там есть, не продают в IKEA. Насколько я знаю»

Мы, кажется, уже говорили, что Райан — образцовый отец?

«Да, мне нравятся маленькие солнцезащитные очки. Спасибо всем за поддержку!»

«Так выглядел прототип маски для Зеленого Фонаря»

«Это Брут. Ему более 110 лет. Он рассказывает мне историю своей жизни. В режиме реального времени»

«Я хочу прекратить эти отвратительные слухи. Да, в „Дэдпуле-2“ есть сцена, в которой у меня очаровательные маленькие ножки. Но я не сидел на настоящем ребенке... больше минуты»

«Вчера я прошел курсы Красного Креста по оказанию первой медицинской помощи детям. Спасибо Дэну за урок. И спасибо этим куклам: вид их пустых глазниц будет преследовать меня до конца времен»

«2015 год. Впервые примерил костюм Дэдпула. Мы оба еще такие невинные»

«Я обычно ничего не пишу о бывших девушках. Но с Бетти все по-другому. С днем рождения, единственная и неповторимая!»

Бонус: помните, как Райана разыграли друзья, которые предложили ему прийти на вечеринку в смешном свитере?

Так вот, эта история с шуточной ссорой получила продолжение. Райан официально «помирился» с Хью Джекманом. И даже принял участие в съемках рекламы для кофейной компании коллеги

Конечно, во время съемок рекламы не обошлось без фирменных приколов Рейнольдса. Но и Джекман не остался в долгу. Как все происходило, можно увидеть здесь.

Интересно, над каким из постов актера вы смеялись больше всего?