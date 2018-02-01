Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2018», и здесь не обошлось без сюрпризов

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«Золотая малина» — это своеобразный анти-«Оскар», которым «награждают» за сомнительные достижения в индустрии кино. Уже стали известны номинанты 2018 года, но лишь худшие из худших получат трофей. Кто же это будет, мы узнаем 3 марта 2018 года, накануне вручения премии «Оскар».

А пока AdMe.ru представляет вашему вниманию список номинантов, которые вряд ли грезят о статуэтке в виде гигантской золотой малины, но имеют неплохие шансы ее получить.

На 50 оттенков темнее

Продолжение истории об отношениях Кристиана Грея и Анастейши, судя по отзывам, не впечатлило ни зрителей, ни критиков. Некоторые рецензенты поделились мыслью, что картина скорее навевает скуку, чем пробуждает сексуальное желание. Номинации: «Худший фильм», «Худшая актриса» (Дакота Джонсон), «Худший актер» (Джейми Дорнан), «Худшая актриса второго плана» (Ким Бейсингер), «Худший экранный ансамбль», «Худший ремейк, пародия или сиквел», «Худший режиссер» (Джеймс Фоули), «Худший сценарий»

Трансформеры: Последний рыцарь

Последний фильм Майкла Бэя о трансформерах — пришельцах с другой планеты критики обвиняют в самоплагиате, а заодно указывают на огромные дыры в сюжете. Сэру Энтони Хопкинсу тоже досталось на орехи за решение сняться в этой франшизе: знаменитый актер получил номинацию на «Золотую малину». Кстати, несмотря на все недовольства, фильм почти трижды окупил свой бюджет в прокате. Номинации: «Худший фильм», «Худший актер» (Марк Уолберг), «Худший актер второго плана» (Энтони Хопкинс), «Худший актер второго плана» (Джош Дюамель), «Худшая актриса второго плана» (Лора Хэддок), «Худший экранный ансамбль», «Худший ремейк, пародия или сиквел», «Худший режиссер» (Майкл Бэй), «Худший сценарий»

Мумия

Попытка переснять одноименный культовый фильм 90-х с Бренданом Фрейзером в главной роли провалилась с громким треском. Не помог даже яркий актерский состав: Том Круз, Рассел Кроу и София Бутелла. Критики посчитали этот ремейк крайне слабым. Номинации: «Худший фильм», «Худший актер» (Том Круз), «Худший актер второго плана» (Рассел Кроу), «Худшая актриса второго плана» (София Бутелла), «Худший ремейк, пародия или сиквел», «Худший режиссер» (Алекс Куртцман), «Худший сценарий»

Мама!

Супружеская идиллия нарушается появлением странных гостей. Так начинается экзистенциальный хоррор «Мама!», который некоторые критики уже успели окрестить худшим фильмом 2017 года. Режиссер фильма Даррен Аронофски к негативным отзывам отнесся спокойно, ведь помимо армии хейтеров у фильма есть своя, не менее внушительная группа фанатов. К тому же фильм получил всего 3 скромные номинации на «малину» (у «Трансформеров», для сравнения, — 8). Номинации: «Худшая актриса» (Дженнифер Лоуренс), «Худший актер второго плана» (Хавьер Бардем), «Худший режиссер» (Даррен Аронофски)

Эмоджи фильм

У мультфильма были все шансы стать хитом, ведь его создатели задались актуальным вопросом: как же живется эмоджи в городке Текстополисе, который находится внутри наших смартфонов? Но что-то определенно пошло не так. Рейтинг фильма на сайте IMDb составил жалкие 2,9. Зрители сочли мультфильм пустоватым, а юмор — примитивным. Короче, хит не получился. Номинации: «Худший фильм», «Худший экранный ансамбль», «Худший режиссер» (Энтони Леондис), «Худший сценарий»

Спасатели Малибу

Ремейк культового сериала не повторил успеха своего предшественника. Кроме фактурных актеров и ностальгических красных купальников фильму, увы, нечем похвастаться. По крайней мере критики сошлись именно на этом. Отсюда и 4 номинации. Номинации: «Худший фильм», «Худший актер» (Зак Эфрон), «Худший ремейк, пародия или сиквел», «Худший сценарий»

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

У Джека Воробья... простите, у капитана Джека Воробья внезапно отыскивается злейший враг — получеловек-полупризрак капитан Салазар. Однако ни новые враги и друзья, ни рояли в кустах, ни даже бюджет в сотни миллионов долларов не сделали франшизу живее и интереснее, чем она была. Джонни Деппа ругают за уже вымученный образ пирата-пьяницы, а Хавьера Бардема — за игру в целом. Номинации: «Худший актер» (Джонни Депп), «Худший актер второго плана» (Хавьер Бардем), «Худший экранный ансамбль»

Наваждение

По сюжету бывшая жена никак не может отпустить своего супруга, чтобы тот счастливо жил с новой пассией, жизнь которой она потихоньку превращает в сущий ад. Критики и обычные зрители холодно приняли картину, обозвав ее поверхностной и скучной. Номинации: «Худшая актриса» (Кэтрин Хайгл)

Дочь и мать ее

Взбалмошная Эмили срочно ищет попутчика на место только что бросившего ее бойфренда. Ей приходится уговаривать осторожную маму-домоседку на эту авантюру. В итоге мамочка соглашается, но вместо спокойного отдыха на пляже мама с дочкой получают заряд адреналина и опасные приключения на пятую точку. Ругают фильм в основном за грубый юмор и плохой сценарий. Номинации: «Худшая актриса второго плана» (Голди Хоун)

Здравствуй, папа, Новый год! 2

Отец и отчим, чьи отношения наконец-то выровнялись, решили вместе организовать для детей крутые рождественские каникулы. Однако ситуация осложнилась из-за приезда отцов обоих мужчин — олдскульного мачо и сентиментального дедули. Критики нашли эту комедию не слишком смешной, а персонажей — картонными. Номинации: «Худший актер» (Марк Уолберг), «Худший актер второго плана» (Мэл Гибсон)

Очень плохие мамочки — 2

Продолжение истории о похождениях троицы мамочек-оторв зрителям подсунули в рождественской обертке. К главным героиням присоединились их мамаши, чтобы вместе сделать праздники незабываемыми. Однако это еще один пример комедии, юмор которой не впечатлил зрителей, а выкрутасы мамочек и бабушек показались слегка вымученными. Номинации: «Худшая актриса второго плана» (Сьюзен Сарандон)

Сфера

Зрители ждали многого от этой экранизации одноименного бестселлера, однако в основном были сильно разочарованы. Фильм ругают за то, что он оказался проходным, а главную героиню Эммы Уотсон — за картонность. Номинации: «Худшая актриса» (Эмма Уотсон)

Согласны ли вы со списком номинантов? Какие фильмы вы бы сюда добавили? Делимся в комментариях!