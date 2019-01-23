Объявлены номинанты на премию «Оскар-2019». Проверьте, успели ли вы посмотреть главные фильмы 2018 года
24 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения наград премии «Оскар», претендентов на которую объявили на днях.
С предвкушением AdMe.ru публикует список номинантов, который будет держать всех в напряжении вплоть до церемонии награждения. А пока что можно проверить, попал ли фильм, который вас впечатлил в 2018 году, в этот список, и делать ставки.
Лучшая женская роль
- «Звезда родилась»: Леди Гага.
- «Рома»: Ялица Апарисио.
- «Сможете ли вы меня простить?»: Мелисса МакКарти.
- «Жена»: Гленн Клоуз.
- «Фаворитка»: Оливия Колман.
Лучшая мужская роль
- «Ван Гог. На пороге вечности»: Уиллем Дефо.
- «Зеленая книга»: Вигго Мортенсен.
- «Власть»: Кристиан Бэйл.
- «Богемская рапсодия»: Рами Малек.
- «Звезда родилась»: Брэдли Купер.
Лучшая женская роль второго плана
- «Власть»: Эми Адамс.
- «Фаворитка»: Рэйчел Вайс.
- «Рома»: Марина Де Тавира.
- «Если Бил-стрит могла бы заговорить»: Реджина Кинг.
- «Фаворитка»: Эмма Стоун.
Лучшая мужская роль второго плана
- «Власть»: Сэм Рокуэлл.
- «Сможете ли вы меня простить?»: Ричард Грант.
- «Зеленая книга»: Махершала Али.
- «Черный клановец»: Адам Драйвер.
- «Звезда родилась»: Сэм Эллиот.
Лучший фильм
- «Черный клановец».
- «Зеленая книга».
- «Власть».
- «Фаворитка».
- «Рома».
- «Звезда родилась».
- «Богемская рапсодия».
- «Черная пантера».
Лучший анимационный фильм
- «Суперсемейка-2».
- «Остров собак».
- «Человек-паук: Через вселенные».
- «Ральф против интернета».
- «Мирай из будущего».
Фото на превью First Man / Amblin Entertainment