Объявлены номинанты на премию «Оскар-2019». Проверьте, успели ли вы посмотреть главные фильмы 2018 года

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С предвкушением AdMe.ru публикует список номинантов, который будет держать всех в напряжении вплоть до церемонии награждения. А пока что можно проверить, попал ли фильм, который вас впечатлил в 2018 году, в этот список, и делать ставки.