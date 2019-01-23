Объявлены номинанты на премию «Оскар-2019». Проверьте, успели ли вы посмотреть главные фильмы 2018 года

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24 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения наград премии «Оскар», претендентов на которую объявили на днях.

С предвкушением AdMe.ru публикует список номинантов, который будет держать всех в напряжении вплоть до церемонии награждения. А пока что можно проверить, попал ли фильм, который вас впечатлил в 2018 году, в этот список, и делать ставки.

Лучшая женская роль

  • «Звезда родилась»: Леди Гага.
  • «Рома»: Ялица Апарисио.
  • «Сможете ли вы меня простить?»: Мелисса МакКарти.
  • «Жена»: Гленн Клоуз.
  • «Фаворитка»: Оливия Колман.

Лучшая мужская роль

  • «Ван Гог. На пороге вечности»: Уиллем Дефо.
  • «Зеленая книга»: Вигго Мортенсен.
  • «Власть»: Кристиан Бэйл.
  • «Богемская рапсодия»: Рами Малек.
  • «Звезда родилась»: Брэдли Купер.

Лучшая женская роль второго плана

  • «Власть»: Эми Адамс.
  • «Фаворитка»: Рэйчел Вайс.
  • «Рома»: Марина Де Тавира.
  • «Если Бил-стрит могла бы заговорить»: Реджина Кинг.
  • «Фаворитка»: Эмма Стоун.

Лучшая мужская роль второго плана

  • «Власть»: Сэм Рокуэлл.
  • «Сможете ли вы меня простить?»: Ричард Грант.
  • «Зеленая книга»: Махершала Али.
  • «Черный клановец»: Адам Драйвер.
  • «Звезда родилась»: Сэм Эллиот.

Лучший фильм

  • «Черный клановец».
  • «Зеленая книга».
  • «Власть».
  • «Фаворитка».
  • «Рома».
  • «Звезда родилась».
  • «Богемская рапсодия».
  • «Черная пантера».

Лучший анимационный фильм

  • «Суперсемейка-2».
  • «Остров собак».
  • «Человек-паук: Через вселенные».
  • «Ральф против интернета».
  • «Мирай из будущего».

Фото на превью First Man / Amblin Entertainment

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