О каких особенностях вашей психики могут рассказать персонажи, которые пугают вас больше всего

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Ученые утверждают: людей так и тянет посмотреть на то, чего они боятся. Значит ли это, что тот персонаж в фильме, который вызывает у вас мурашки, не просто удачная находка сценариста, а отражение вашей тревоги? Давайте проверим. В статье вы найдете не только мнения психологов и людей, которые занимаются созданием фильмов ужасов, но и узнаете, какую новинку 2019 года стоит посмотреть именно вам.

Октябрь — идеальное время для знакомства с новыми ужастиками, поэтому AdMe.ru попробует пробудить у читателей желание пощекотать свои нервы. Итак, кто вас пугает больше всего?

1. Дети

Дети в фильмах ужасов — одни из самых криповых персонажей, а их смех способен добавить пару седых волос даже эмоционально стабильному человеку. По сюжету нередко родители оказываются беспомощными перед «особенным» ребенком — возможно, это отсылка на мнение ученых, которые говорят, что психопатами зачастую не становятся, а рождаются. Но пострашнее ребенка-демона может быть только малыш, который умен не по годам. Многие люди уверены, что дети видят те вещи, которые недоступны взрослым. Тем не менее родители не спешат прислушиваться к детским предупреждениям. Часто в фильмах мама вместо того, чтобы принять меры, отправляет ребенка в школу, игнорируя падающих птиц с неба и летающие предметы в доме. Если и вас пугают детские персонажи, то это говорит о том, что вы упрямо не хотите признавать определенные события и предпочитаете закрывать глаза на происходящее. Но если делать вид, что все в этой жизни малозначительно и не требует внимания, то можно дождаться серьезных неприятностей. Что посмотреть: Омен: Перерождение; Гори, гори ясно; Доктор Сон

2. Зомби

Зомби отражают не только наши страхи перед вирусами и нежелание открывать сезон простуд, но и являются метафорой гниения общества. Желание потреблять — вот что объединяет этих существ во всех фильмах. С укусом зомби человек теряет важную часть себя и становится рабом своего желудка. В отличие от других монстров, все «ходячие» изначально были нормальными людьми и не ночевали перед магазинам техники, чтобы одними из первых купить новую модель телефона. К сожалению, истребить полностью их не получится и существовать в подобном социуме можно, только став одним из них (или хотя бы притворившись). Есть еще одна причина, по которой вам могут быть неприятны эти создания: зомби олицетворяют страх перед старением. Возраст, как и вирус, настигает каждого, и это всего лишь вопрос времени, когда «заразитесь» вы. Что посмотреть: Zомбилэнд: Контрольный выстрел; Маленькие чудовища; Ходячие мертвецы (10-й сезон)

3. Куклы

Кукла так похожа на человека, только у нее нет потребностей: она не хочет спать, есть, ей не бывает нужно в туалет, а ее глаза постоянно открыты, и она без устали может наблюдать за окружающим ее миром. Кукла знает о хозяине все: она видит, когда вы приходите домой, чем занимаетесь, знает ваши привычки и даже самые неприличные тайны. А что будет, если она вдруг заговорит? Возможно, именно по этой причине вас и пугают подобные персонажи. Вам есть что скрывать? Если объяснять этот страх с научной точки зрения, то многие люди испытывают тревогу рядом с куклами, и, по мнению ученых, это связано с инстинктом самосохранения. Исследования показали, что человеческий мозг очень быстро замечает объекты, напоминающие лицо, и пытается определить, есть ли в нем разум или нет. Если нет, то внимание ослабевает, но куклы сбивают с толку, что служит причиной появления педиофобии (боязни кукол) и пробуждает первобытный инстинкт, который призывает нас либо бежать, либо сражаться. Что посмотреть: Проклятие Аннабель — 3; Детские игры; Кукла-2: Брамс

4. Маньяки

Заметили, как со временем изменился образ маньяка в фильмах? Он больше не второстепенный герой, который бездумно бегает за своими жертвами, а сложный персонаж, находящийся в постоянной борьбе с собой. И чем харизматичнее маньяк, тем больше интереса и ужаса он вызывает. Этот страх основан на опыте окружающего мира и вполне рационален: мы знаем не только о существовании маньяков, но и о том, что их очень сложно вычислить. Серийный убийца пугает не столько своей жестокостью, сколько ощущением незащищенности и уязвимости. Если от такого персонажа в фильмах у вас возникает ком в горле, то это может выдавать страх потери стабильности и прочных отношений, ведь подвох может учинить даже самый близкий человек. Что посмотреть: Золотая перчатка; Красивый, плохой, злой; Русская невеста

5. Проклятия

Каждый из нас хотя бы раз жаждал возмездия за несправедливое отношение: нахамили в автобусе, украли кошелек или коллеги в очередной раз утащили все ручки со стола. Понятно, что намеренно мстить за такое никто не будет, но вот если бы, например, существовал демон ворованных ручек, который смог бы наказать нерадивых коллег, тогда справедливости в мире стало бы больше. А что, если вор ручек — это вы сами и отвечать придется вам? В этом и скрывается страх перед проклятиями. Когда зрители видят, что герой в фильме совершает поступок, который противоречит здравому смыслу и настойчиво тревожит демона, то возникают мысли: «Так тебе и надо! Наслаждайся теперь новым жильцом в своем доме». Мы думаем, что в отличие от других, мы не способны на нелепые поступки. Проклятия — ответная реакция на наши действия, и если вас пугают подобные сюжеты, то вас тревожит какое-то принятое решение, которые было не совсем правильным. В фильмах показывают, что помощь непременно прибудет, но до этого придется натерпеться по полной и тысячу раз пожалеть о содеянном. Ну а кто заставлял вселяться в старый особняк, до которого экзорцисту ехать неделю? Вы же сами говорили, что так делают только глупые герои фильмов! Что посмотреть: Проклятие плачущей; Проклятие «Мэри»; Бархатная бензопила

6. Незнакомцы

Незнакомцы, которые начинают наблюдать или вмешиваться в жизнь героев, олицетворяют страх перед уязвимостью частной сферы, где каждый может увидеть самые интимные подробности нашей жизни. И это вполне оправданно в век социальных сетей. Подобные хорроры с первых кадров говорят зрителю: зло, оно и в Африке зло, и неважно, откуда оно взялось, — теперь придется с ним как-то жить. Если вы всей душой переживаете за персонажей, в жизни которых появился какой-то странный тип, то это может говорить о том, что вас тревожит незначительность собственного мнения и желаний. Несмотря на всю кажущуюся свободу в современном мире, выбора, по сути, не так уж и много: вы можете решить, выпить чай или кофе на завтрак, но на работу идти все равно придется. Осознание того, что общество живет словно в аквариуме, где каждый проходящий может постучать по стеклу и понаблюдать за вами, порождает интерес к подобным антиутопиям. Что посмотреть: Ма; Я иду искать; Коко-ди Коко-да; Мы

7. Выживание

Только в диких условиях люди могут показать свою настоящую сущность, и обычно в таких ситуациях проявляются их худшие пороки. Удивительно, что, несмотря на все развитие цивилизации, опасность для современного человека до сих пор скрывается в обычных вещах: мы утратили опыт выживания наших предков и легко можем отравиться ягодами, увязнуть в болоте и умереть от жажды, а знание модных тенденций и умение различать сестер Кардашьян по лицам, никак не помогут нам спастись. Если мурашки у вас вызывают фильмы с таким сюжетом, то это может говорить о страхе перед опытом. Но помните, что преодолеть трудности можно, только встретившись с ними лицом к лицу (да, как первобытный человек). Если избегать любой ситуации, которая причиняет дискомфорт, то можно стать нежизнеспособным даже в каменных джунглях с постоянным доступом к зарядке для телефона. Что посмотреть: Добыча; Корпоративные животные; Капкан

8. Предчувствия

Когда привычный мир уходит из-под ног, нам становится страшно оттого, что есть вероятность не вернуться назад. И действительно, становится жутко от мысли, что можно оказаться в кошмаре наяву только потому, что по каким-то причинам нашему мозгу захотелось смешать реальность с фантазией. Страх запутаться в собственном разуме, впасть в паранойю и постепенно сойти с ума — вот причина тревожности, которую вызывают фильмы о петлях времени и разного рода предчувствиях. Что посмотреть: Пункт назначения: Смайл; Призраки Шэрон Тейт; Обратный отсчет; Счастливого нового дня смерти

9. Клоуны

Клоуны маскируют свою личность и чувства под слоями косметики, и вы никогда не знаете, чего от них ждать. Они легко могут обмануть, а их обещаниям нельзя верить. Известно, что питаются эти создания эмоциями. Например, Пеннивайз насыщается страхами своих жертв, а Джокер имеет слабость перед социально-психологическими экспериментами. Боязнь клоунов можно объяснить тем, что наш мозг понимает, что с ними что-то не так: их лица похожи на маски, и потому невозможно считать их эмоции. И есть еще одна вещь, которая нас пугает: клоуны, несмотря на их широкую улыбку, совсем не добрые: их шутки зачастую оскорбительны, а действия бывают жестокими. Если вам не нравятся клоуны, то вы боитесь предательства и неожиданного удара от того, кто кажется вам безобидным. Что посмотреть: Оно-2; Они; Джокер