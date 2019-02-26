О чем я на самом деле думаю во время просмотра фильмов

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Наверняка каждый знаком с такой ситуацией: только расслабишься и погрузишься с наслаждением в новый фильм, как в голову начинает лезть всякая бытовая чушь. Зачастую даже понимание того, что это всего лишь кинореальность, неспособно успокоить разбушевавшиеся «житейские» мысли.