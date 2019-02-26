О чем я на самом деле думаю во время просмотра фильмов
Наверняка каждый знаком с такой ситуацией: только расслабишься и погрузишься с наслаждением в новый фильм, как в голову начинает лезть всякая бытовая чушь. Зачастую даже понимание того, что это всего лишь кинореальность, неспособно успокоить разбушевавшиеся «житейские» мысли.
AdMe.ru, опираясь на комментарии своих читателей, собрал очередной пост на тему того, о чем думает практически каждый зритель во время просмотра типичных голливудских картин.
- Почему герои никогда не хотят в туалет в кульминационный момент?
- Смотря «Ходячие мертвецы» или другие фильмы про зомби, я всегда думаю: интересно, а за животными так же охотятся их собратья-зомби или только людям повезло?
- Больше всего я жалею разрушенные небоскребы в фильмах. Такие громады страдают!
- Кажется, в кинореальности напрочь отсутствует такая мелочь, как критические дни: не было ни одной женщины, у которой сорвались бы из-за этого планы.
- Персонажи американских фильмов успевают с утра перед работой побегать, сходить в душ, плотно позавтракать и неспешно почитать газету. Извините, а во сколько они просыпаются?
- Когда я вижу актера в возрасте под 30, который играет школьника, я всегда думаю о степени наивности кастинг-директора фильма.
- Фраза «С тобой все в порядке?» всегда кажется мне слегка странной, учитывая, что обычно ее адресуют герою с пробитой головой или со сломанным туловищем.
- «Я полицейский — мне нужна ваша машина!» — на этой фразе мне до слез жалко случайного водителя. Вдруг у него похлеще проблемы.
- Меня раздражает, что во многих фильмах бреющегося мужчину отвлекают, и он вместо того, чтобы смыть мыльную пену, стирает ее полотенцем. Так же кожу на лице сильно стянет! Но чаще оказывается, что он вообще-то уже гладко выбрит. Зачем тогда нанес пену?
- Как герои пускаются в неожиданное путешествие без дезодаранта и зубной щетки?
- Мне всегда жалко, когда главные герои встречают на своем пути древние ловушки, созданные 100500 лет назад гениальными механиками, и ломают их без зазрения совести.
- Как всех героев, которым нужно кого-то вернуть, пропускают в аэропорту аж до самого гейта?
- Когда люди на экране долго идут по лесу, я начинаю переживать из-за клещей и лосиных вшей.
- Каким утюжком для волос пользовались гримеры Леголаса?
- Почему герои не полощат рот после зубной пасты?
- Когда актер жадно пьет или ест, я всегда думаю: интересно, какой это дубль и сколько у бедняги этого уже внутри?
- Почему герои бегут от машины преследователя по прямой? Сворачивайте!
- Как женщины так проворно бегают от преследователей на шпильках?
- Если герои разбрасывают / ломают / разливают вокруг, я думаю: «А если с первого раза снять не получилось? Это же перед каждым дублем нужно все убирать и вновь расставлять по местам, эх».
- Постельная сцена, страстные герои. Никто из них не думает о гигиене, даже если перед этим они неделю путешествовали по странам третьего мира и ни разу не мылись.
- Во многих фильмах герои заходят домой или выходят из дома, не закрыв за собой дверь. Так и хочется им крикнуть: «Дверь-то! Дверь закрой!» Потом долго мучаюсь мыслями, как бы там не обокралили его.
- Как в «Игре престолов» люди ходят «за стеной» без шапок? Это же за полярным кругом!
- Если в фильме идет сильный снег, а действия происходят в загородном доме, я всегда нервничаю: им бы дорогу разгрести, двор почистить, иначе не выберутся завтра — машины застрянут.
- Успешные юристы больших корпораций встают на пробежку в 5 утра, допоздна ворочают делами на миллиарды, вечером пьют в барах, ночи проводят с разными красотками. На следующий день все заново. Где только силы берут...
- Всегда переживаю за супругов актеров, которые заняты в интимных сценах.
- Меня раздражает, что многие персонажи за рулем смотрят больше на пассажира рядом, чем на дорогу. Самое интересное, что никаких аварий у них не случается.
- Когда смотрю романтическую комедию или мелодраму, которая заканчивается взаимной любовью, все время думаю: а надолго ли это у них? Через сколько они разойдутся? Из-за чего посорятся?
- Жалко хозяев ресторанов, в которых герои что-то ломают и все посетители разбегаются, не заплатив ничего.
- Когда я повторно смотрю фильмы с грустным финалом, где-то в глубине души всегда надеюсь, что в этот раз актеры смогут доиграть по-другому.
Фото на превью Mr. & Mrs. Smith / Regency Enterprises