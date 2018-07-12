О чем стоит знать, когда мечтаешь хотя бы на денек стать известным футболистом, актером или моделью

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Вчера тебя выгнали из команды, и ты делаешь по 100 прыжков в день, не зная, что скоро станешь самым известным баскетболистом всех времен. Два месяца проводишь в клинике среди больных с ДЦП, не слезая с инвалидной коляски, ради роли в кино или режешь руки о струны, придумывая новый хит, хотя можешь позволить себе просто купить чужие песни. Но большинство простых людей видит другую сторону: миллионные контракты, путешествия по всему миру за чужой счет, свободный график и тысячи поклонников. Признайтесь, вы и сами не раз хотели хотя бы на денек поменяться местами с кем-нибудь из известных актеров, спортсменов или попробовать себя в роли профессионального путешественника?

Редакция AdMe.ru решила подсмотреть, как выглядит обратная сторона успеха тех, чья жизнь кажется лишенной рутины и скуки, и на что им приходится идти во имя работы своей мечты.

Дэниел Дэй-Льюис полгода жил дикарем в джунглях, чтобы войти в роль. И за это получил премию «Оскар»

Актер, обладатель трех премий «Оскар», обстоятельно подходит к изучению каждого персонажа, которого предстоит играть на экране. Например, для роли в фильме «Последний из могикан» он провел 6 месяцев на природе: учился строить каноэ и делать ловушки для животных, чтобы сполна ощутить то, что ему придется сыграть. Для роли в фильме «Банды Нью-Йорка» Дэниел Дэй-Льюис поработал мясником и заработал пневмонию от переохлаждения, потому что во время съемок отказался носить теплую куртку, ведь в середине XIX века его герой так не одевался. Перед тем как сняться в картине «Моя левая нога», артист провел 8 недель в клинике для людей, страдающих ДЦП, передвигался везде в инвалидном кресле и просил кормить его с ложки, чтобы вжиться в роль, и даже умудрился сломать два ребра. До съемок в фильме «Боксер» Дэниел Дэй-Льюис уже занимался боксом, но потратил дополнительно 18 месяцев, чтобы войти в форму: на тот момент актер мог участвовать в профессиональных соревнованиях и попасть в десятку лучших боксеров Британии в среднем весе. В перерыве между съемками Дэниел часто занимается «странными вещами», например устраивается на работу обычным сапожником.

Александра Билгиц честно рассказывает, как выглядит жизнь талантливой балерины

Александра занимается балетом, владеет танцем живота, выступает в категориях «Танцевальное шоу» и «Ритмическая гимнастика». Танцевальное искусство — смысл ее жизни, и Александра честно показывает все плюсы и минусы работы. Например, вот как выглядят ноги после целого дня танцев в пуантах.

Особая забота о ногах, всевозможные тренажеры для растяжки мышц и укрепления связок, специальная диета, которая улучшает качество мышц и связок без ущерба для форм, строгий режим и постоянные ежедневные нагрузки, без которых в теле сразу же появляется нестерпимая боль, коктейль из обезболивающих перед каждым выступлением — так выглядит жизнь любого танцора, по словам артиста балета Сергея Полунина.

Эд Харрис спал на кровати художника, построил себе студию для рисования и 10 лет готовился к роли

Актер случайно прочитал биографию Джексона Поллока и 10 лет обдумывал идею фильма о художнике. Эд ознакомился со всеми существовавшими книгами и документальными фильмами о Поллоке, посетил галереи, подолгу рассматривая картины мастера, начал курить любимые сигареты художника, съездил в Дом-музей Поллока и поспал на его кровати, а затем построил себе студию, где учился рисовать и воссоздал картины Поллока, которые и появляются в фильме «Поллок».

Тейлор Финни получил сложнейшие переломы, но восстановился за год и продолжил карьеру

Тейлор — шоссейный и трековый велогонщик, двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке преследования на треке. Травмы, ушибы, растяжения, судороги и переломы — часть жизни каждого спортсмена. Но Тейлор активно выступает против любой формы допинга и не принимает даже разрешенные анальгетики во время соревнований, считая боль естественной частью спорта. В 2014 году Тейлор сломал большую и малую берцовую кости левой ноги во время гонки. Еще полвека назад после такого перелома человек оставался инвалидом на всю жизнь, лишенный возможности опираться на больную ногу. Но современная медицина и характер помогли гонщику за год восстановиться и продолжить карьеру.

Хоакин Феникс повсюду носил с собой меч, учился играть на гитаре и чуть не сошел с ума ради роли

Актер серьезно готовится к каждой роли. Пока Рассел Кроу совершенствовал физическую форму для «Гладиатора», Хоакин работал над мелочами: учился обращаться с мечом и повсюду ходил с ним, чтобы привыкнуть к его весу и положению, а затем сформировать нужную походку и движения. Для фильма «Переступить черту» он долго учился петь и играть на гитаре. Этот опыт серьезно отразился на его психическом здоровье: артист собирался уйти из киноиндустрии и стать хип-хоп-музыкантом.

Майкла Джордана сначала выгоняли из баскетбольных команд, он совсем не умел прыгать

Майкл Джордан обладает невероятными физическими данными от природы, но чтобы развить их, ему пришлось немало потрудиться. В школе Майкла выгнали из баскетбольной команды, а когда спортсмен только начал играть в НБА, его прыжки были далеки от совершенства, поэтому в перерыве между сезонами он выполнял по 100 прыжков в день, чтобы достичь лучшей формы. Его бывший тренер рассказывает, что именно адский труд сделал из Майкла суперзвезду баскетбола.

Джанесса Райт показывает, как выглядит обратная сторона жизни успешной модели

Джанесса строит карьеру в модельном бизнесе и подрабатывает в качестве хостес в ресторане. Девушка открыто рассказывает о сложной жизни модели: запрет на использование фотошопа породил моду на людей с идеальной кожей, хорошей фигурой и необычными чертами лица. Моделям приходится серьезно заниматься своим телом: выматывающие тренировки, строгие диеты, дорогостоящие косметические процедуры и пластические операции. Другая сторона модельного бизнеса — это нестабильный доход и наркотики, к которым прибегают, пытаясь справиться с депрессией. Одновременно с этим многие получают образование и подрабатывают на стороне, чтобы платить по счетам и как-то строить будущее.

Бетани Хэмилтон сегодня — в числе лучших серфингисток мира, несмотря на потерю руки из-за встречи с акулой

Бетани - гавайская девушка, которая с детства занималась серфингом. Юная и талантливая спортсменка, ей пророчили великое будущее. Но в 13 лет она подверглась нападению акулы, которая откусила девушке левую руку. Страшная травма не остановила Бетани: уже через 26 дней спортсменка стояла на доске. Сегодня она прочно держится в топ-50 лучших серфингисток мира, является обладательницей многочисленных наград и своим примером вдохновляет других. Ее история легла в основу фильма "Серфер души".

Джордж Хинкепи восстанавливался после переломов и инфекций, лечил вены и не раз начинал с нуля

Джордж является единственным в истории американским велогонщиком, который участвовал в 5 Олимпийских играх и 8 раз входил в состав команды, которая выигрывала «Тур де Франс». Но и его блестящая карьера не обошлась без серьезных травм и проблем со здоровьем, в числе которых были сложная респираторная инфекция, сломанные ключица, запястье и варикоз. В 2012 году Джордж признался, что в начале карьеры даже прибегал к запрещенным веществам, чтобы пробиться среди профессиональных гонщиков.

Линда Хэмилтон тренировалась по программе «морских котиков», чтобы подготовить тело и стать Сарой Коннор. И спустя 28 лет вернулась к роли

Чтобы подготовиться к роли Сары Коннор, тренер заставил Линду пройти через настоящий ад. За 13 недель до начала съемок у актрисы, которая весила всего 50 кг, начались изнурительные тренировки: кардиоупражнения, подъемы веса, стрельба, дзюдо и специальная диета без грамма жира. Тренер даже предлагал Линде плавать на рассвете в океане с привязанным к поясу грузом весом в 20 кг. И все это спустя полтора года после рождения сына. Сегодня Линда снова в прекрасной физической форме и готовится к съемкам нового фильма о Терминаторе.

Джон Микел Оби отыграл 90 минут на поле, пока похитители пытали его отца и угрожали ему смертью

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года был похищен отец капитана сборной Нигерии. Джон Микел Оби готовился к игре с Аргентиной, когда неизвестные связались с ним и потребовали выкуп в обмен на отца, которому угрожали пытками и смертью. Футболист сообщил о произошедшем только близким друзьям, тренеры и члены команды ничего не знали. Джон провел на поле все 90 минут, сказав, что не мог поступить иначе, в знак уважения к 198 миллионам болельщиков Нигерии. Спустя неделю полиция освободила его отца, сейчас он находится в больнице и восстанавливается после пыток. Тот матч с Аргентиной Нигерия проиграла со счетом 1:2.

Арнольд Шварценеггер плавал в протухшей воде, боролся в джунглях с диареей и полгода разучивал танго

Арнольд Шварценеггер тщательно готовится к ролям и по максимуму выкладывается на съемочной площадке. Например, он полгода потратил, чтобы вместе с Джейми Ли Кертис научиться танцевать танго для фильма «Правдивая ложь». Опыт пригодился ему и в фильме «Джуниор». А самые первые танцевальные па Арнольд исполнил в 1976 году на уроках балета. Самыми сложными в карьере Шварценеггера стали съемки в «Хищнике»: актеры потеряли до 11 кг из-за диареи и грязной воды в гостинице, репетиции перед съемками начинались в 3 часа утра, Арнольду приходилось долго ползать в холодной протухшей воде с пиявками и регулярно получать ушибы от Кевина Холла, «хищника», который постоянно промахивался, ничего не видя в маске. В какой-то момент съемки прервали, чтобы Шварценеггер слетал на собственную свадьбу; его медовый месяц продлился три дня, после чего актера вернули в джунгли.

Регина Тодоренко переносит болезни на ногах, редко бывает дома, но не боится сложных ситуаций

Жизнь телеведущей — это плотный график, редкие визиты домой, необходимость питаться непривычными продуктами, частые перелеты и болезни, которые приходится переносить на ногах. Например, в США телеведущая на спор съела 3 кг острых бургеров за 12 минут и следующие несколько дней вела шоу, мучаясь от болей в животе. Уже в Мексике Регине диагностировали инфекцию из-за раздражения кишечника острой пищей. Во время съемок в джунглях девушку укусило насекомое, началась аллергическая реакция на лице, которая серьезно сказалась на рабочем графике. Но Регина легко справляется с трудностями. Как-то во время отдыха с подругой в Барселоне у телеведущей украли телефон, а в кармане остались последние 50 долларов. Недолго думая, девушки начали петь прямо на улице и заработали нужную сумму, чтобы добраться до отеля.

Эшли Смит ведет блог, где показывает жизнь стюардессы без прикрас: сложный график, недосыпания, проблемы с питанием и строгие требования авиакомпаний

Стюардесса ведет свой видеоблог и открыто рассказывает о том, как сложно адаптироваться к постоянной смене часовых поясов, ненормированному графику, строгим правилам авиакомпаний и дебоширам на борту. Во время остановок между рейсами экипажу может достаться одна спальня на 10 человек, а из-за задержки рейсов не всегда есть время даже перекусить. Работать приходится в выходные и праздничные дни, часто нужно иметь дело с нетрезвыми пассажирами. Несмотря ни на что, стюардесса всегда должна выглядеть великолепно и вежливо разговаривать с пассажирами, не теряя улыбки.

Крупные баскетболисты, как Даррелл Армстронг, всю жизнь мучаются от болей в ногах из-за размеров ступни

Судя по фотографиям, несладко приходится и ногам Джеймса Леброна, Эвона Тернера и Шакила О’Нила. Ступни многих баскетболистов напоминают ноги китайских девушек, которые специально деформируют конечности с помощью лент, придавая форму полумесяца. В результате пальцы неправильно растут, ногти постоянно стираются, развивается плоскостопие, вылезает косточка большого пальца, человек устает от ужасных болей. К сожалению, это часть профессии: баскетболисты испытывают огромные нагрузки на ноги, хотя подобные травмы мы привыкли видеть только у балерин.

Монтел Уильямс и без камер активно борется с рассеянным склерозом, который медленно лишает его жизни

Телеведущему в 1999 году диагностировали рассеянный склероз, постепенно поражающий нервные волокна головного и спинного мозга. В 2009 году Монтел признался, что ежедневно борется с болью. Один из факторов, которые влияют на развитие болезни, — стресс, без которого невозможно представить работу в шоу-бизнесе. Сегодня Монтел следует строгой диете, выполняет физические упражнения и вкладывает большие средства в разработку медицинских препаратов на основе каннабиса, которые помогают людям с рассеянным склерозом улучшить качество жизни.

Леди Гага страдает от симметричных внезапных болей и стирает пальцы в кровь, придумывая новые хиты

Жизнь певицы насыщена событиями, но приходится делать перерывы в концертных шоу и отменять выступления из-за хронической фибромиалгии, которая выражается в появлении сильной симметричной боли, бессонницы, повышенной усталости, ригидности мышц и проблемах в концентрации внимания. Леди Гага рассказывала, что одним из средств быстро прийти в форму для нее стал отдых в сауне под ультрафиолетовым излучением. Когда речь заходит о работе, певица не жалеет себя. При работе над новыми песнями она может до крови порезать пальцы о струны, а во время выступлений — получить ушиб или перелом, но продолжить петь, ведь фанаты для нее — все.

Илья Кутепов 100 минут отыграл на поле с травмой ноги в решающем матче 1/4 финала чемпионата мира

Так выглядела нога Ильи в первом тайме игры против сборной Хорватии в четвертьфинале на чемпионате мира — 2018. Футболисту предстояло отыграть еще 100 минут. Сборная России не смогла пройти в полуфинал, но до конца достойно боролась на равных. Его коллега по команде, Юрий Жирков, признался, что весь матч со сборной Египта играл на обезболивающих, но снова вышел на поле в следующих матчах.

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