Никогда не поздно: 12 знаменитостей, которые добились успеха после 30

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Красивые, богатые и знаменитые — но так было далеко не всегда. Путь к славе порой бывает долгим и трудным, однако, глядя на этих людей, понимаешь, что не стоит сдаваться на пути к своей мечте, сколько бы тебе ни было лет. AdMe.ru подготовил для вас список звезд, которые далеко не сразу добились успеха.

1. Майкл Фассбендер

2001 год и 2016 год

Актер долго оставался невостребованным, изредка играя лишь второстепенных персонажей. Удача впервые улыбнулась ему в 2006 году, когда его пригласили в фильм «300 спартанцев», ради которого он почти 3 месяца ежедневно занимался в спортзале. Усилия оказались не напрасны: его герой Стелиос запомнился зрителям накачанным торсом. А настоящую славу 34-летнему Майклу принесла роль Эрика Леншерра в киноленте «Люди Икс: Первый класс».

2. Ким Кэттролл

1984 год и 2000 год

Роль неунывающей Саманты в сериале «Секс в большом городе» стала настоящим звездным часом для 41-летней актрисы. До этого момента эффектная блондинка раз за разом проваливала пробы и играла лишь эпизодические роли. Сериал сделал Ким знаменитой на весь мир, она получила множество наград, включая престижный «Золотой глобус».

3. Хью Джекман

1995 год и 2000 год

Хью Джекман был хорошо известен в Австралии, а свое 30-летие встречал в звании лучшего актера страны. А вот мировая слава пришла к Хью в 32 года, когда на экраны вышел первый фильм «Люди Икс». Роль Росомахи принесла Джекману многомиллионные контракты, любовь зрителей и номинации на самые престижные кинопремии.

4. Гвендолин Кристи

2009 год и 2016 год

Статная красавица далеко не сразу стала звездой кино. В 2005 году она получила актерское образование, но сниматься начала достаточно поздно — в 29 лет. Ее первой кинолентой стала драма «Время хирурга», в которой было задействовано всего 3 персонажа. Фильм не принес ей популярности.Гвендолин услышала о кастинге на роль мужественной Бриенны Тарт в «Игре престолов» в 34 года. Она начала заниматься спортом и набрала около 15 кг мышечной массы. Едва ступив на съемочную площадку в образе Бриенны, Гвендолин сумела покорить режиссеров, а позднее и зрителей по всему миру.

5. Кристоф Вальц

1981 год и 2009 год

Имя Кристофа Вальца долгое время было практически неизвестно широкой публике. Его звезда засияла в 53 года благодаря приглашению Квентина Тарантино в фильм «Бесславные ублюдки». Культовый режиссер отчаянно искал актера, который сыграл бы расчетливого офицера СС, и нашел его в Кристофе. Роль, бесспорно, стоила того, чтобы ждать ее много лет.

6. Хэлли Берри

1991 год и 2006 год

Задолго до фильмов, которые принесли ей актерскую славу, Хэлли довольно успешно участвовала в конкурсах красоты. Но девушке хотелось большего, чем просто сниматься в рекламе красивых вещей, она мечтала о кино. Хэлли начала ходить на кастинги и вскоре получила первую роль в сериале «Живые куклы». Мировая известность к ней пришла в 30 лет после картин «Лихорадка джунглей» и «Бумеранг», хотя многим зрителям она полюбилась именно в образе Женщины-кошки.

7. Моника Беллуччи

1990 год и 2000 год

Моника Беллуччи была востребованной моделью, лицом Dolce & Gabbana, сотрудничала с крупными агентствами. Моника не захотела останавливаться на достигнутом и начала сниматься в кино, но всерьез как актрису ее не воспринимали. По-настоящему известной она стала лишь в 29 лет благодаря роли в картине «Дракула» Фрэнсиса Копполы, после которой на Монику посыпались приглашения в крупные проекты.

8. Джордж Клуни

1984 год и 2000 год

Начало карьеры Джорджа Клуни трудно назвать успешным. Он ходил на прослушивания с 21 года, но, увы, ему отчаянно не везло. Чтобы заработать на жизнь, он резал табак, продавал женскую обувь, торговал страховыми полисами и разгружал вагоны. После многочисленных проб он получил лишь несколько ролей в пилотных эпизодах малобюджетных сериалов. Однако Джордж верил, что способен на большее, ведь род Клуни ведет свое начало от знаменитого Авраама Линкольна. Известность пришла к голливудскому сердцееду в 33 года вместе с культовым телесериалом «Скорая помощь».

9. Коко Шанель в 1920 и 1970-х годах

1920 год и 1970 год

Коко Шанель прошла долгий путь от монастырского приюта до высшего света, где она стала законодательницей мод. Маленькое черное платье, костюмы из твида и аромат духов, который не теряет популярности уже почти целое столетие, — все это создала Шанель. Свой первый шляпный магазин она открыла в 1910 году, когда ей исполнилось 27 лет. Но своего расцвета слава Коко достигла лишь в 1920-х годах прошлого века.

10. Стэн Ли

Стэнли Мартин Либер перепробовал множество занятий: писал некрологи для новостей, продавал подписку на газету и даже доставлял в офисы сэндвичи. Потом Стэнли удалось устроиться клерком в крупное издательство. Свой дебютный комикс под псевдонимом «Стэн Ли» он нарисовал в 1941 году, но слава пришла к нему в 39 лет, после создания «Фантастической четверки». Комикс стал абсолютным бестселлером, а персонажи вселенной Marvel превратились в иконы американской современной культуры.

11. Маргарет Митчелл

Будущая писательница начинала свою карьеру как репортер газеты «Атланта Джорнал», но в 26 лет она получила травму лодыжки и была вынуждена уйти из редакции. Тогда же Маргарет начала работу над своим романом. О рукописи, которая насчитывала более тысячи страниц, случайно узнал редактор крупного издательства и предложил опубликовать книгу. Маргарет проснулась знаменитой в 36 лет — роман «Унесенные ветром» увидел свет в 1936 году. А в 1939 году был снят легендарный фильм по этому произведению.

12. Питер Динклэйдж

1995 год и 2011 год

Питер страдает генетическим заболеванием ахондроплазией. Его рост всего 135 см, что не помешало ему получить актерское образование и с 1995 года сниматься в кино. Питера впервые заметили в 35 лет после съемок в фильме «Станционный смотритель». Однако всемирную славу ему принесла, конечно, роль Тириона Ланнистера в «Игре престолов».