Незаконченная история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которая длится уже 19 лет

Когда некоторые любовные истории завершаются, мы расстраиваемся, как если бы сами были их частью. Именно так и произошло, когда Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — Беннифер, как их называли, — расстались незадолго до свадьбы. Краткосрочный роман (с 2002 по 2004 год) не знал себе равных по накалу страстей. Джей Ло однажды сказала, что Бен стал первым, кто разбил ей сердце. И вот спустя столько лет они снова вместе.

Настоящая любовь никогда не проходит, и мы в AdMe.ru были так рады, что Беннифер снова в строю, что не могли не поделиться с вами историей их любви.

Их свела работа

Они оба состоялись в жизни, у обоих за плечами успешная карьера. Дженнифер Линн Лопес, широко известная как Джей Ло, — артистка, которая талантлива в разных областях. Она танцует, поет и снимается в кино. С самого детства она мечтала стать звездой. Все мы слышали ее хиты «Let’s Get Loud» и «On the Floor», но также она известна своими ролями в фильмах «Селена» и «Кровь и вино». Бен Аффлек привык к вниманию с детства, когда начал сниматься в рекламе. Больше всего актер известен ролями в блокбастерах, например «Операция „Арго“», а также в фильме «Умница Уилл Хантинг», который принес им с Мэттом Деймоном «Оскара» за лучший сценарий.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встретились на съемочной площадке фильма «Джильи» в декабре 2001 года, и провал картины в прокате не помешал началу их романа. Дженнифер все еще была замужем за своим вторым мужем танцором Крисом Джаддом, но вскоре с ним развелась. Позже Аффлек заявил в интервью, что у него не было мыслей о романтических отношениях, потому что Дженнифер была замужем. Но, по его словам, они стали настоящими друзьями в тех рамках, которые были комфортны им обоим.

Они даже снялись вместе в клипе

В клипе на песню «Jenny from the Block», который вышел в ноябре 2002 года, Дженнифер Лопес снялась вместе с Беном Аффлеком. Сюжет видео был вдохновлен реальной жизнью двух знаменитостей, которых постоянно преследовали поклонники и фотографы. В ролике показано, как Джей Ло и Бен отдыхают на лодке и рассматривают газету, в которой написано о них. В клипе, который стал культовым, их отношения показаны очень страстными.

В том же году пара обручилась, но отношения долго не продлились

В том же году Бен сделал Дженнифер предложение и преподнес кольцо с бриллиантом в 6 карат. Когда они начали планировать большой день, папарацци от них не отставали, вполне обоснованно полагая, что роскошное кольцо должно привести к не менее роскошной свадьбе. Во время одного интервью певица заявила, что предложение Бена Аффлека было «традиционным, но в то же время очень эффектным, поскольку, конечно же, его сделал Бен... это было очень, очень красиво». В другой раз Дженнифер рассказала, что Аффлек прочитал ей письмо, в котором перечислил все причины, по которым он ее полюбил и захотел, чтобы она стала его женой: «Это было самое чистое и самое прекрасное чувство в моей жизни».

Через несколько месяцев после помолвки, за несколько дней до свадьбы пара объявила о том, что свадьба отменяется из-за чрезмерного внимания со стороны СМИ. Беннифер поделились: «Когда мы стали всерьез обдумывать вариант нанять 3 подставных невест, которые должны будут появиться в разных местах, мы поняли, что что-то не так». Они окончательно подтвердили свой разрыв только в январе 2004 года, но фанаты не были удивлены: они давно заметили, что Аффлек приходит один на мероприятия, а Лопес не носит обручальное кольцо.

Когда их отношения завершились, каждый избрал свой путь

За эти годы Дженнифер Лопес встречалась с разными знаменитостями. В 2004 году она вышла замуж за певца Марка Энтони, от которого родила близнецов, но в 2011-м они развелись. «Это было очень сложное решение. Сейчас болезненное время для всех, кто вовлечен в этот процесс, и мы благодарны окружающим за уважение к нашей частной жизни», — объявили они. В 2017 году певица начала встречаться с профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом, который был ее давним другом. В 2019 году после слухов о свадьбе состоялась их помолвка. Но в марте 2021 года пара сообщила о расставании: «Мы поняли, что нам лучше быть друзьями, и хотим, чтобы так и было впредь».

Тем временем в июне 2005-го Бен Аффлек женился на Дженнифер Гарнер. За годы брака у пары родилось трое детей. Но спустя 10 лет после свадьбы, в 2015 году, они объявили о разводе. «После долгих и тщательных размышлений мы приняли трудное решение о разводе. Мы движемся вперед с любовью и дружескими чувствами друг к другу, а также будем совместно воспитывать наших детей», — говорится в заявлении пары. В нескольких интервью Бен Аффлек признавался, что чувствовал, как застрял в этом браке: «Я не мог уйти из-за детей, но я не был счастлив, что же делать?» Эти тревоги поспособствовали появлению вредных привычек. В 2020 году актер встречался с коллегой Аной де Армас, но их отношения продлились всего год.

Кажется, их чувства друг к другу никогда не исчезали

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжали говорить о своем романе спустя много лет после его завершения. В одном интервью певица призналась: «Я думаю, в те времена все было иначе, кто знает, чем все это могло закончиться, но это была настоящая любовь». Она заявила, что переживала из-за разрыва и внимания прессы: «Когда таблоиды не давали прохода и за нами постоянно охотились папарацци, было очень тяжело». Тем не менее у звезд сохранились нормальные отношения и было несколько случаев, когда Бен Аффлек хвалил свою бывшую девушку и защищал ее, когда она попала под волну критики. Актер заявил: «Она очень талантлива, но кроме того, она очень много работала ради своего успеха, и я счастлив за нее. Кажется, она наконец получила заслуженное признание».

В апреле 2021 года ходили слухи, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес проводят время вместе в ее доме в Лос-Анджелесе, но звезды это отрицали, заявляя, что они по-прежнему просто друзья. При этом фотографы их видели в одной машине в Монтане, позже в Майами, а затем идущими по улице в Калифорнии. Аффлек и Лопес обнародовали возобновление своих отношений, когда их заметили целующимися на улице, а несколько месяцев спустя Дженнифер Лопес это подтвердила, выложив в Twitter фото, где они целуются в ее 52-й день рождения.

И наконец, Беннифер снова вместе

Их обновленная любовь сильна как никогда, и фотографы часто подлавливают, как они целуются или смеются. После официального объявления пара впервые появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, и это вызвало восторг у поклонников. Во время интервью на шоу Эллен Дедженерес Джей Ло признала их отношения, сказав, что они удивлены не меньше окружающих и не ожидали ничего подобного. «Мы стали старше, умнее, у нас больше опыта, у каждого из нас есть своя жизнь, у нас теперь есть дети, и мы должны очень внимательно относиться к таким вещам. Мы оберегаем свой покой, так как это очень особенное время для всех нас», — объяснила Дженнифер Лопес.