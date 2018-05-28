New Line Cinema наконец анонсировала окончательный актерский состав фильма «Оно-2». Чувствуете, что будет?

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Самый кассовый фильм ужасов 2017 года по одноименному произведению Стивена Кинга «Оно» не заставит поклонников долго ждать своего продолжения. Действие сиквела будет происходить спустя 27 лет после событий первой части. Главная интрига — кто же будет играть выросших героев в одном из самых ожидаемых фильмов?

События в продолжении будут происходить, как мы уже сказали, спустя 27 лет после битвы школьников с Пеннивайзом. Как вы помните, по легенде, страшный клоун появлялся в Дерри именно каждые 27 лет. Герои вновь соберутся в городке своего детства из-за одного лишь звонка, который с ног на голову перевернет их до сих пор размеренную жизнь.

Также известно, что во второй части будет поведана история появления Пеннивайза в Дерри. Съемки начнутся этим летом, а премьера назначена на 6 сентября 2019 года. Режиссером будет также Андрес Мускетти, сюжет фильма также будет опираться на оригинальное произведение Стивена Кинга, костюм клоуна вновь наденет 2-метровый шведский красавец Билл Скарсгорд, а вот главных героев уже будут играть другие актеры, чьи имена известны всему миру. Давайте посмотрим, кто именно заглянет в глаза Пеннивайзу в гораздо более жутком и мрачном продолжении истории.