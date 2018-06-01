Названы самые высокооплачиваемые звезды Голливуда. Ни за что не угадаете, кто на 1-м месте
Американское издание Variety, опубликовав гонорары знаменитых актеров за недавние фильмы, пришло к выводу: эпоха круглых сумм для личностей крупного масштаба уходит. Зритель уже не идет в кино только ради звезд — ему важен не актерский состав, а красивая картинка. Поэтому и зарабатывают больше те, кто снимается в кассовых блокбастерах.
AdMe.ru выяснил, у кого получается лучше.
15. Брайс Даллас Ховард
Гонорар: $ 8 млн за фильм «Мир юрского периода — 2» (2018).
Та самая перепуганная рыжеволосая девушка, врезавшаяся в память зрителей со времен первой части. Участвуя в съемках «Человека-паука — 3», оказалась на одной площадке с Тоби Магуайром и Кирстен Данст.
14. Эмили Блант
Гонорар: $ 8–10 млн за фильм «Круиз по джунглям» (2019).
Попала в Голливуд как ассистентка Миранды Пристли в экранизации бестселлера «Дьявол носит Prada». Критики отмечали, что Эмили переиграла даже исполнительницу главной роли Энн Хэтэуэй.
13. Крис Прэтт
Гонорар: $ 10 млн за фильм «Мир юрского периода — 2» (2018).
Популярность ему принесли фильмы «Стражи Галактики», «Пассажиры» и, конечно, 1-я часть истории о приключениях в мире динозавров. Интересно, что у Криса нет актерского образования, и до того, как попасть в кинобизнес, он перебивался случайными подработками.
12. Кевин Харт
Гонорар: $ 10 млн за фильм «Джуманджи: Зов джунглей» (2017).
Прославиться ему помогло отличное чувство юмора: американский комик известен по 3-й и 4-й частям «Очень страшного кино» и по сериалу «Американская семейка». Канал MTV отмечал его премией в звучной номинации «Гений комедии».
11. Роберт Дауни — младший
Гонорар: $ 10 млн за фильм «Человек-паук: Возвращение домой» (2019).
В новом фильме про Человека-паука у Дауни — младшего всего лишь 15 минут экранного времени, но это никак не повлияло на внушительность суммы, которую студия выложила за его услуги.
10. Леонардо Ди Каприо
Гонорар: $ 10 млн за фильм «Однажды в Голливуде» (2019).
В 90-х мир сошел с ума по его Джеку из «Титаника», а он старался отделаться от этого образа. Получилось: сейчас он один из самых титулованных актеров современности, а в его таланте и многоплановости уже никто не сомневается.
9. Сандра Буллок
Гонорар: $ 10 млн за анимационный фильм «Миньоны» (2015).
Сильнейшей работой Сандры считается роль женщины-астронавта в драматической ленте «Гравитация». Единственная актриса, в один год получившая и «Оскар», и «Золотую малину» — за лучшую женскую роль в «Невидимой стороне» и за худшую роль в ленте «Все о Стиве».
8. Харрисон Форд
Гонорар: $ 10–12 млн за фильм «Индиана Джонс — 5» (2020).
Лучше всего его знают по ролям космического пилота Хана Соло в серии фильмов «Звездные войны» и жаждущего приключений археолога Индианы Джонса.
Трудно поверить, но гонорар Форда за дебют в киноиндустрии составил лишь... $ 150. Начало пути в Голливуд оказалось столь неудачным, что культовый актер чуть не передумал сниматься, переквалифицировавшись в плотники.
7. Том Круз
Гонорар: $11–13 млн за фильм «Мумия» (2017).
«Далеко-далеко» и «С широко закрытыми глазами» — в паре с Николь Кидман, «Ванильное небо» — с Пенелопой Крус. Такие дуэты не забываются. Что уж говорить о главных ролях в «Человеке дождя» и «Последнем самурае»?
6. Сет Роген
Гонорар: $ 15 млн за фильм «Фларски» (2019).
Звезда кучерявого канадца зажглась в 1999 году — спасибо сериалу «Чудики и чокнутые».
Засветился не только как комедийный актер, но и как аниматор: работал над 3-й частью «Шрека», «Хортоном» и «Кунг-фу пандой». Известен и как сценарист, причем свой первый сценарий он написал в 13 лет, после того как прошел курсы стендап-комедии.
5. Дженнифер Лоуренс
Гонорар: $ 15 млн за фильм «Красный воробей» (2018).
Признание в профессиональной среде ей принесла роль в комедийной драме «Мой парень — псих». Однако массовому зрителю Лоуренс больше известна по фантастическим фильмам из серии «Люди Икс» и экранизации книжной трилогии «Голодные игры».
4. Энн Хэтэуэй
Гонорар: $ 15 млн за фильм «Барби» (2020).
Кто-нибудь поверит после этого, что Энн воспитывалась в строгих католических традициях, представляла себя в будущем монахиней и доходила до депрессий, стесняясь своей внешности? При этом на сцене она с детства — благодаря школьному хору.
3. Вин Дизель
Гонорар: $ 20 млн за фильм «Форсаж-8» (2017).
«Прежде чем я стал хорошо зарабатывать на фильмах, я достаточно долго сам вкладывал деньги в кино», — говорит актер и продюсер о своем пути к славе. Агенты Стивена Спилберга заметили Дизеля благодаря его фильму «Бродяги». Так Вин получил путевку в большое кино. Больше всего наград (как и восторгов зрителей) у него за «Форсажи».
2. Дуэйн Джонсон
Гонорар: $ 22 млн за фильм «Красная угроза» (2020).
Будучи титулованным американским рестлером, Дуэйн пришел в кино в возрасте 29 лет, а уже через год получил главную роль в картине «Царь скорпионов». За нее ему заплатили $ 5,5 млн. Сумма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой гонорар за первую главную роль. Нетрудно подсчитать, что с тех пор ставки выросли в 4 раза.
1. Дэниэл Крэйг
Гонорар: $ 25 млн за фильм «Бонд-25» (2019).
Вот мы и добрались до актера, который может похвастаться самым большим гонораром за последнее время. Мир познакомился с Дэниэлом Крэйгом в 2001 году: он предстал в образе Алекса Уэста, соперника главной героини в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». А бешеная популярность к загадочному голубоглазому британцу пришла после бондианы.
Фото на превью One day/Color Force, Gravity/Warner Bros.