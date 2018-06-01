Названы самые высокооплачиваемые звезды Голливуда. Ни за что не угадаете, кто на 1-м месте

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Американское издание Variety, опубликовав гонорары знаменитых актеров за недавние фильмы, пришло к выводу: эпоха круглых сумм для личностей крупного масштаба уходит. Зритель уже не идет в кино только ради звезд — ему важен не актерский состав, а красивая картинка. Поэтому и зарабатывают больше те, кто снимается в кассовых блокбастерах.

AdMe.ru выяснил, у кого получается лучше.

15. Брайс Даллас Ховард

Гонорар: $ 8 млн за фильм «Мир юрского периода — 2» (2018). Та самая перепуганная рыжеволосая девушка, врезавшаяся в память зрителей со времен первой части. Участвуя в съемках «Человека-паука — 3», оказалась на одной площадке с Тоби Магуайром и Кирстен Данст.

14. Эмили Блант

Гонорар: $ 8–10 млн за фильм «Круиз по джунглям» (2019). Попала в Голливуд как ассистентка Миранды Пристли в экранизации бестселлера «Дьявол носит Prada». Критики отмечали, что Эмили переиграла даже исполнительницу главной роли Энн Хэтэуэй.

13. Крис Прэтт

Гонорар: $ 10 млн за фильм «Мир юрского периода — 2» (2018). Популярность ему принесли фильмы «Стражи Галактики», «Пассажиры» и, конечно, 1-я часть истории о приключениях в мире динозавров. Интересно, что у Криса нет актерского образования, и до того, как попасть в кинобизнес, он перебивался случайными подработками.

12. Кевин Харт

Гонорар: $ 10 млн за фильм «Джуманджи: Зов джунглей» (2017). Прославиться ему помогло отличное чувство юмора: американский комик известен по 3-й и 4-й частям «Очень страшного кино» и по сериалу «Американская семейка». Канал MTV отмечал его премией в звучной номинации «Гений комедии».

11. Роберт Дауни — младший

Гонорар: $ 10 млн за фильм «Человек-паук: Возвращение домой» (2019). В новом фильме про Человека-паука у Дауни — младшего всего лишь 15 минут экранного времени, но это никак не повлияло на внушительность суммы, которую студия выложила за его услуги.

10. Леонардо Ди Каприо

Гонорар: $ 10 млн за фильм «Однажды в Голливуде» (2019). В 90-х мир сошел с ума по его Джеку из «Титаника», а он старался отделаться от этого образа. Получилось: сейчас он один из самых титулованных актеров современности, а в его таланте и многоплановости уже никто не сомневается.

9. Сандра Буллок

Гонорар: $ 10 млн за анимационный фильм «Миньоны» (2015). Сильнейшей работой Сандры считается роль женщины-астронавта в драматической ленте «Гравитация». Единственная актриса, в один год получившая и «Оскар», и «Золотую малину» — за лучшую женскую роль в «Невидимой стороне» и за худшую роль в ленте «Все о Стиве».

8. Харрисон Форд

Гонорар: $ 10–12 млн за фильм «Индиана Джонс — 5» (2020). Лучше всего его знают по ролям космического пилота Хана Соло в серии фильмов «Звездные войны» и жаждущего приключений археолога Индианы Джонса. Трудно поверить, но гонорар Форда за дебют в киноиндустрии составил лишь... $ 150. Начало пути в Голливуд оказалось столь неудачным, что культовый актер чуть не передумал сниматься, переквалифицировавшись в плотники.

7. Том Круз

Гонорар: $11–13 млн за фильм «Мумия» (2017). «Далеко-далеко» и «С широко закрытыми глазами» — в паре с Николь Кидман, «Ванильное небо» — с Пенелопой Крус. Такие дуэты не забываются. Что уж говорить о главных ролях в «Человеке дождя» и «Последнем самурае»?

6. Сет Роген

Гонорар: $ 15 млн за фильм «Фларски» (2019). Звезда кучерявого канадца зажглась в 1999 году — спасибо сериалу «Чудики и чокнутые». Засветился не только как комедийный актер, но и как аниматор: работал над 3-й частью «Шрека», «Хортоном» и «Кунг-фу пандой». Известен и как сценарист, причем свой первый сценарий он написал в 13 лет, после того как прошел курсы стендап-комедии.

5. Дженнифер Лоуренс

Гонорар: $ 15 млн за фильм «Красный воробей» (2018). Признание в профессиональной среде ей принесла роль в комедийной драме «Мой парень — псих». Однако массовому зрителю Лоуренс больше известна по фантастическим фильмам из серии «Люди Икс» и экранизации книжной трилогии «Голодные игры».

4. Энн Хэтэуэй

Гонорар: $ 15 млн за фильм «Барби» (2020). Кто-нибудь поверит после этого, что Энн воспитывалась в строгих католических традициях, представляла себя в будущем монахиней и доходила до депрессий, стесняясь своей внешности? При этом на сцене она с детства — благодаря школьному хору.

3. Вин Дизель

Гонорар: $ 20 млн за фильм «Форсаж-8» (2017). «Прежде чем я стал хорошо зарабатывать на фильмах, я достаточно долго сам вкладывал деньги в кино», — говорит актер и продюсер о своем пути к славе. Агенты Стивена Спилберга заметили Дизеля благодаря его фильму «Бродяги». Так Вин получил путевку в большое кино. Больше всего наград (как и восторгов зрителей) у него за «Форсажи».

2. Дуэйн Джонсон

Гонорар: $ 22 млн за фильм «Красная угроза» (2020). Будучи титулованным американским рестлером, Дуэйн пришел в кино в возрасте 29 лет, а уже через год получил главную роль в картине «Царь скорпионов». За нее ему заплатили $ 5,5 млн. Сумма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой гонорар за первую главную роль. Нетрудно подсчитать, что с тех пор ставки выросли в 4 раза.

1. Дэниэл Крэйг