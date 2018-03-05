Названы победители 90-й премии «Оскар»

Сегодня в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 90-я, юбилейная, церемония вручения премии «Оскар». Вести главное событие в области мирового кино второй год подряд выпало известному комику Джимми Киммелу, который пообещал водный мотоцикл тому, кто скажет самую победную речь. Кстати, мотоцикл стоимостью $ 17 тыс. представила оскароносная Хелен Миррен.

AdMe.ru предлагает вам узнать, кто в этом году получил заветную статуэтку и навсегда вписал свое имя в историю мирового киноискусства.

Лучший фильм — «Форма воды»

Лучший актер — Гэри Олдмен («Темные времена»)

Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)

Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)

Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»)

Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)

Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»

Другие победители

Лучший оригинальный сценарий — Джордан Пил, «Прочь»

Лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвори, «Зови меня своим именем»

Лучший оператор — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию — 2049»

Лучший монтаж — «Дюнкерк»

Лучший оригинальный саундтрек — Александр Депла, «Форма воды»

Лучшая песня к фильму — Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес, «Тайна Коко», «Помни меня»

Лучшие эффекты — «Бегущий по лезвию — 2049»

Лучшие декорации — «Форма воды»

Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить»

Лучший грим и прически — «Темные времена»

Лучший документальный фильм — «Икар»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Рай — это пробка на 405-м шоссе»

Лучший короткометражный игровой фильм — «Немое дитя»

Лучший короткометражный анимационный фильм — «Дорогой баскетбол»

А водный мотоцикл достался Марку Бриджесу, получившему «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов».

Фото на превью focusfeatures

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4 Комментарии
  • 5 марта 2018
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