Названы победители 90-й премии «Оскар»
Сегодня в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 90-я, юбилейная, церемония вручения премии «Оскар». Вести главное событие в области мирового кино второй год подряд выпало известному комику Джимми Киммелу, который пообещал водный мотоцикл тому, кто скажет самую победную речь. Кстати, мотоцикл стоимостью $ 17 тыс. представила оскароносная Хелен Миррен.
AdMe.ru предлагает вам узнать, кто в этом году получил заветную статуэтку и навсегда вписал свое имя в историю мирового киноискусства.
Лучший фильм — «Форма воды»
Лучший актер — Гэри Олдмен («Темные времена»)
Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)
Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»
Другие победители
Лучший оригинальный сценарий — Джордан Пил, «Прочь»
Лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвори, «Зови меня своим именем»
Лучший оператор — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию — 2049»
Лучший монтаж — «Дюнкерк»
Лучший оригинальный саундтрек — Александр Депла, «Форма воды»
Лучшая песня к фильму — Роберт Лопес и Кристен Андерсон-Лопес, «Тайна Коко», «Помни меня»
Лучшие эффекты — «Бегущий по лезвию — 2049»
Лучшие декорации — «Форма воды»
Лучший дизайн костюмов — «Призрачная нить»
Лучший грим и прически — «Темные времена»
Лучший документальный фильм — «Икар»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Рай — это пробка на 405-м шоссе»
Лучший короткометражный игровой фильм — «Немое дитя»
Лучший короткометражный анимационный фильм — «Дорогой баскетбол»
А водный мотоцикл достался Марку Бриджесу, получившему «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов».
Фото на превью focusfeatures