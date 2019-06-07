Популярные заблуждения, появившиеся у нас благодаря кино

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Помните, как в фильме «Мстители: Финал» Человек-муравей рассказал свою теорию о путешествиях во времени, основанную на фильме «Назад в будущее»? Тони Старк, знающий законы квантовой механики, едва не поднял его на смех. Вот что бывает, когда слепо доверяешь фактам, показанным в кино. Чтобы никто из вас не оказался на месте Скотта Лэнга, мы предлагаем развеять несколько мифов, которые плотно укрепились в наших головах благодаря кинематографу.

Нет, AdMe.ru совсем не против художественного вымысла в кино и понимает, что написание сценария — это искусство, а любое искусство неотделимо от фантазии. Но ведь и знание научных истин не помешает: можно, например, поразить друзей, когда разговор зайдет на одну из этих киношных тем, или просто пересмотреть указанные ниже картины с чувством собственного превосходства (тоже неплохо).

Действия персонажей «Назад в будущее», совершённые в прошлом, не должны были повлиять на их настоящее

Для начала давайте разберемся, в чем ошибались те персонажи «Мстителей», чьи познания в физике явно далеки от знаний Тони Старка. Итак, они, основываясь на сюжете фильма «Назад в будущее», предполагали, что, меняя что-то в прошлом, мы тем самым можем изменить свое настоящее. Но специалисты в области квантовой физики опровергают это предположение. Дело в том, что с точки зрения квантовой механики все события, которые произошли в прошлом, находятся в состоянии суперпозиции — явления, в рамках которого частицы могут пребывать во взаимоисключающих состояниях. Кстати, именно перенесение суперпозиции на макромир помогает Мстителям совершить путешествие во времени. Согласно открытию физика Дэвида Дойча, перемещаясь в прошлое, мы бы двигались не по собственной временной прямой, а по альтернативной. Если угодно, можете называть это параллельной вселенной. И все предпринимаемые здесь действия влияли бы не на наше будущее, а на течение этой новой временной линии.

Шекспир не списывал «Ромео и Джульетту» с собственной любовной истории

До сих пор многие поклонники фильма «Влюбленный Шекспир» полагают, что автор «Ромео и Джульетты» написал эту трагическую историю о собственной жизни, в которой он был влюблен в актрису, притворявшуюся мужчиной. Фантазии сценаристов фильма в данном случае можно только позавидовать. На самом деле на «Ромео и Джульетту» Шекспира вдохновили «Метаморфозы» Овидия, в которых в том числе говорится о вавилонской паре Пирама и Фисбы. Другим источником вдохновения послужила поэма Артура Брука «Трагическая история Ромеуса и Джульетты». А событий, показанных в упомянутом фильме, скорее всего, вообще не было.

Покахонтас не была молодой девушкой

В мультфильме «Покахонтас» главная героиня предстает перед нами взрослой, уверенной в себе красавицей. На самом деле реальной Покахонтас на момент ее встречи с англичанином Джоном Смитом было около 12 лет. Заканчивается, кстати, настоящая история еще более грустно, чем на экране. Когда Смита уже не было в рядах колонистов, Покахонтас попала в плен к англичанам, где выучила новый для себя язык и даже приняла христианство. Через год после освобождения девушка вышла замуж за англичанина Джона Рольфа и родила ему сына. Но в возрасте 22 лет Покахонтас заразилась оспой, из-за чего скончалась.

В фермопильском ущелье сражалось не 300 спартанцев

Конечно, битва, в которой армия из 300 человек во главе с мужественным царем Леонидом противостоит многотысячной персидской армии, в фильме «300 спартанцев» выглядит эпично. Но не стоит забывать о фактах. В том сражении на стороне Спарты воевало намного больше людей. Там были тегейцы, мантийцы, фокийцы, воины из Аркадии, Коринфа, Микен и Беотии. Не 300, а около 5,2 тыс. солдат. Но стоит отметить, что подвиг этой, пусть даже более многочисленной, армии умалять все-таки не стоит. Данные воины на протяжении 3 дней отражали атаки 200 тыс. персов. А это, согласитесь, достойно уважения.

Воскресить динозавров не получится

Одновременно пугающе и соблазнительно выглядит идея воссоздания динозавров по образцам ДНК, как это было показано в фильмах «Парк юрского периода» и «Мир юрского периода». Однако ученые не считают, что человек когда-либо сможет оживить гигантских ящеров. Все дело в том, что период полураспада ДНК относительно недолгий — 521 год. То есть через это время в молекуле разрушается половина связей между нуклеотидами. Еще через такой же период — половина оставшихся связей и так далее. При идеальных условиях хранения ДНК станет полностью нечитабельной примерно через 1,5 млн лет. Именно поэтому клонировать животных, вымерших 66 млн лет назад, с научной точки зрения невозможно.

Храбрым сердцем называли не того человека, которого играл Мел Гибсон

Оскароносный фильм «Храброе сердце» на самом деле имеет много исторических неточностей. Но главная из них заключается в том, что само прозвище Храброе сердце, вероятно, не принадлежало главному герою ленты Уильяму Уоллесу. Так шотландцы называли своего короля Роберта I, борца за независимость страны (да-да, того самого Роберта Брюса, чей образ в фильме не вызывает положительных эмоций). И получил он это «имя» посмертно, завещав похоронить свое сердце на Святой земле.

Ульяны Хомюк из сериала «Чернобыль» не существовало

После выхода на экраны первых серий «Чернобыля» многие стали интересоваться, что же это за ядерный физик из Минска Ульяна Хомюк и почему ее имя в контексте чернобыльской аварии ранее не звучало. Эту женщину стали называть предотвратительницей конца света и настоящей героиней, упуская из вида небольшую деталь: Ульяна Хомюк на самом деле выдуманный персонаж. Создатели сериала не скрывают эту деталь. По их словам, сценаристы ввели ее в сюжет, чтобы продемонстрировать роль самоотверженных ученых в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В действительности такие неточности можно найти в огромном количестве фильмов, что тем не менее не делает эти картины плохими. Нам хотелось бы узнать: какие случаи подобной мистификации в фильмах известны вам? Может, стоит рассказать о них остальным, чтобы избавить их от заблуждений?