На съемках фильмов случается много интересного, и вот 15 реальных историй об этом
Съемки фильма — процесс творческий, и не обходится без неожиданностей. Во время подготовки к фильму съемочная группа идет на необычные ухищрения, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
AdMe.ru нашел 15 историй, которые открывают закулисье известных фильмов.
- Исполнитель главной роли в фильме «Сумерки» Роберт Паттинсон так вжился в образ вампира, что однажды, поругавшись с посетителем бара в Нью-Йорке, укусил его за шею. Мужчина был настолько удивлен таким поступком, что даже не стал предъявлять иск актеру.
- Также долго не мог выйти из роли и другой актер. После окончания съемок фильма «Зомбиленд» Вуди Харрельсон поссорился с фотографом, который пытался сделать пару снимков в аэропорту Нью-Йорка Ла-Гуардия. Как признался актер, он принял надоедливого папарацци за зомби.
- Чтобы реалистично изобразить звук чавкающей лошади в мультфильме «История игрушек», звукорежиссеры намазали стажеру лицо арахисовым маслом. Затем они вывели его на поле, где паслись коровы. Звук слизывания масла коровой и стал основой для озвучки.
- Во время съемок «Звездного пути» у исполнителя роли Спока Закари Куинто не получалось правильно сложить пальцы, чтобы выполнить вулканский салют. В конце концов режиссер Джей Джей Абрамс предложил актеру склеить пальцы вместе, чтобы сделать этот приветственный жест.
- Когда кольценосцы-назгулы из фильма «Властелин колец» нападают, то единственное, что слышит жертва перед смертью, это жуткий визг. Звукорежиссер долго думал, откуда ему взять подобный звук. Тогда придумали смешать крик Фрэн Уолш, жены Питера Джексона, с визгом свиньи и лошадиным ржанием. Искомый звук был сгенерирован и записан.
- При создании фильма «Инопланетянин» долго не могли придумать лицо пришельца, ведь по задумке Стивена Спилберга он был антропоморфным растительным существом без гендерных признаков. Тогда было принято решение создать инопланетное лицо на основе морды мопса с чертами лица Альберта Эйнштейна и поэта Карла Сэндберга.
- Во время съемок фильма «Зодиак» Роберт Дауни — младший был недоволен напряженным графиком съемок и отсутствием длительных перерывов на отдых. Актер, известный своим экстравагантным поведением, решил выразить свой протест, расставляя по всей съемочной площадке банки с собственной мочой.
- При подготовке к роли в фильме «Миссис Даутфайр» Робин Уильямс решил проверить, насколько его персонаж правдоподобен. Перевоплотившись в английскую няню, он отправился в книжный магазин, где актера не только не узнали, но даже и не засомневались, что перед ними женщина средних лет.
- Съемки фильма «Исчезнувшая» пришлось приостановить на 4 дня, потому что Бен Аффлек отказался надевать кепку с надписью бейсбольного клуба из Нью-Йорка «Янкиз», так как сам из Бостона и болеет за команду «Ред Сокс», а эти команды — непримиримые соперники. После переговоров был найден компромисс, и Аффлек появился в фильме в кепке клуба «Нью-Йорк Метс».
- После прочтения сценария «Люди Икс: Дни минувшего будущего» Хью Джекман попросил внести изменения в сцену, где он просыпается в нижнем белье в постели с девушкой, заявив, что у них в Австралии принято просыпаться рядом с хорошенькой девушкой без одежды.
- По задумке сценариста фильма «Доктор Ноу» смертельный тарантул должен был ползти по оголенной руке агента 007, но из-за страха Шона Коннери ему на руку положили стекло. Идея не удалась, так как стекло было видно, тогда был задействован дублер, который позже признался, что это был самый опасный трюк в его карьере.
- Для изображения реалистичной мимики оленя создатели мультфильма «Холодное сердце» не только отправились в исследовательскую экспедицию в Норвегию, но и привезли олененка в свой офис. Когда же выяснилось, что олени не склонны к ярко выраженным эмоциям, то все ужимки оленя были нарисованы на основе наблюдений за собакой Джона Лассетера — основателя студии Pixar.
- До начала съемок фильма «Спасти рядового Райана» многие из актеров прошли 10-дневный курс боевой подготовки под руководством ветерана морской пехоты. Однако Мэтта Деймона намеренно отстранили от прохождения тренировок, чтобы другие актеры почувствовали ненависть к его персонажу.
- Для создания реалистичных образов в фильме «Интервью с вампиром» Тома Круза, Антонио Бандераса и Брэда Питта перед началом съемок подвешивали на час вниз головой, добиваясь тем самым вздувшихся вен на лице и покрасневших глаз.
- В фильме «Назад в будущее — 3» была сцена, где Марти Макфлая подвешивают на веревке. Для большей реалистичности исполнителю роли Майклу Джей Фоксу на шею надели настоящую веревочную петлю и объяснили, что делать, чтобы она не затянулась. Но во время съемки веревка соскользнула и актер потерял сознание. Съемочная бригада не сразу поняла, что произошло, думая, что Майкл всего лишь играет роль. Заподозрил неладное и спас актера Кристофер Ллойд.