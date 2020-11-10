На картинке спрятаны отсылки к 20 известным фильмам, и найти их не так просто, как кажется

Уже много десятилетий кино занимает огромное место в нашей жизни. И найдется совсем немного тех, кто, чтобы ответить на вопрос «Какой фильм смотрел последним?», должны будут хорошенько задуматься. Ну и, разумеется, среди огромного разнообразия кинокартин есть и такие, которые знает чуть ли не каждый первый.

Именно на эти ленты мы в AdMe.ru и решили сегодня обратить внимание. На картинке ниже мы оставили предметы из 20 фильмов, которые наверняка видел каждый.

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1. Плакат из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

2. Посох Гэндальфа из кинотрилогии «Хоббит»

3. Садовый гном из «Амели»

4. Маска из «Унесенных призраками»

5. Крюк Мауи из «Моаны»

6. Ключ от квартиры 221В из «Шерлока»

7. Парик Мии Уоллес из «Криминального чтива»

8. Маска Бэтмена из ленты «Темный рыцарь»

9. Желтый костюм Беатрикс Киддо из серии фильмов Квентина Тарантино

10. Улыбка Чеширского Кота из «Алисы в Стране чудес»

11. Колли из «Лесси»

12. Щит Капитана Америки из картины «Первый мститель»

13. Молот Тора из фильма «Тор»

14. Снеговик Олаф из «Холодного сердца»

15. Перчатка Таноса из ленты «Мстители: Война бесконечности»

16. Книга из «Бабадука»

17. Мыло из «Бойцовского клуба»

18. Камень из «Паразитов»

19. Золотой билет из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

20. Дневник Стэнфорда из «Гравити Фолз»