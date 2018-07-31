Что стало с этими актерами и почему мы рискуем не узнать их в новых фильмах

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Ненадолго стать кем-то другим — одна из самых захватывающих сторон актерской профессии. Для интересных ролей эти люди готовы на все: набирать вес, худеть, часами сидеть в кресле гримера. И зачастую результат превосходит все самые смелые ожидания: внешность знаменитостей меняется настолько, что даже самые преданные фанаты не могут узнать на экране своего кумира.

Мы в AdMe.ru собрали самые впечатляющие трансформации знаменитых актеров, которых мы рискуем не узнать в их новых ролях, если не дождемся финальных титров.

11. Марго Робби

Белая кожа, тонкие брови и рыжие кудри — сложно понять, что за всем этим гримом скрывается красавица Марго Робби. На такие эксперименты актриса согласилась ради роли в масштабной исторической драме «Мария — королева Шотландии», которая в скором времени выйдет на экраны.

10. Джонни Депп

В фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Джонни Депп примерил на себя образ злого волшебника. И, кажется, в таких костюмированных фильмах актер чувствует себя лучше всего.

9. Антонио Бандерас

Возможность воплотить на экране образ гениального художника Пабло Пикассо досталась всемирно известному испанцу Антонио Бандерасу. Сериал «Гений» нам пока посмотреть не удалось, но вот впечатляющий грим актера мы оценили.

8. Джон Траволта

Джон Траволта в 2018 году вернулся на экраны в роли американского гангстера Джона Готти в фильме «Кодекс Готти». Фильм был принят зрителями очень прохладно, но созданный образ точно заслуживает внимания.

7. Пенелопа Крус

В новом сезоне сериала «Американская история преступлений», посвященном убийству легендарного Джанни Версаче, Пенелопа Крус исполнила роль его сестры Донателлы. В одном из интервью актриса поделилась тем, что грим не доставлял ей особых хлопот, а вот особый акцент Донателлы Пенелопе никак не давался.

6. Блейк Лайвли

Красавица Блейк любит меняться на съемках фильмов (вспомним хотя бы ее «Век Адалин»), но сейчас она, кажется, превзошла себя. Работу актрисы мы сможем оценить только в следующем году, но посмотреть на «обычную» Блейк можно уже сейчас на многочисленных фото папарацци.

5. Дэвид Харбор

Обаятельный и бесстрашный шериф Хопер в исполнении Дэвида Харбора запомнился всем поклонникам сериала «Очень странные дела». А вот теперь мы сможем увидеть актера в совсем другом амплуа. В следующем году выходит фильм «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы», в котором Харбор задействован в главной роли.

4. Рассел Кроу

В последнее время Рассел Кроу не так много снимается. И появившиеся фото растолстевшего актера изрядно огорчили его поклонников. На самом же деле актер набрал вес для участия в фильме «Исчезнувший мальчик», который выходит на экраны в этом году.

3. Рене Зеллвегер

В 2018 году на экраны выйдет новый фильм с Рене Зеллвегер, где она воплотила образ знаменитой Джуди Гарленд. Надеемся, что ее игра будет так же хороша, как и этот отличный грим.

2. Бенедикт Камбербэтч

В совершенно непривычном образе предстанет перед зрителями в следующем году симпатяга Бенедикт Камбербэтч. В многосерийном фильме о современных политтехнологиях Brexit актер сыграет реально живущего директора агитационной кампании Vote Leave Доминика Каммингза, благодаря которой большинство британцев в 2016 году проголосовало на референдуме за выход страны из состава Евросоюза.

1. Том Харди

Том Харди, как никто другой, любит примерять на себя самые разные образы. Совсем недавно он закончил съемки в фильме «Фонзо», где абсолютно перевоплотился в стареющего и теряющего власть Аль Капоне.