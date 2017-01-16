14 малоизвестных фильмов, которые ни в чем не уступают нашумевшим блокбастерам

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В мире кино практически каждый день рождаются новые шедевры, поэтому неудивительно, что в какой-то момент мы просто упускаем те или иные достойные фильмы. Редакция AdMe.ru спешит исправить сложившееся положение и знакомит своих читателей с рядом свежих кинокартин, которые вышли совсем недавно, но, на наш взгляд, уже заслуживают мировой любви и признания.

Специальный полуночный выпуск Midnight Special

В ролях: Майкл Шеннон, Кирстен Данст У супружеской пары Роя и Сары рождается сын Элтон, который с младенчества обладает сверхъестественными способностями, растущими с каждым днем. Вскоре он становится интересен ФБР и местной религиозной секте, которая начинает поклоняться ему как новому богу, а отец мальчика принимает решение похитить собственного сына. Рейтинг на Кинопоиске — 6,0, IMDb — 6,7

Женщины ХХ века 20th Century Women

В ролях: Аннет Бенинг, Эль Фанинг События разворачиваются летом 1979 года в Калифорнии, где Доротея Филдс вместе с двумя женщинами — возвращающейся в родной дом фотографом Эбби, погруженной в панк-движение, и Джули, 16-летней умной смутьянкой, — помогает своему сыну-подростку Джейми разобраться в вопросах свободы и любви. Рейтинг IMDb — 7,3

Ведьма любви The Love Witch

Картина раскрывает события 60-х годов и рассказывает историю молодой ведьмы по имени Элейн, которая очень хочет любить и быть любимой. Для того чтобы достичь желаемого как можно скорее, привлекательная колдунья не раз прибегает к помощи черной магии. Рейтинг IMDb — 6,9

Почти семнадцать The Edge of Seventeen

В один момент все словно отвернулись от 17-летней Надин: старший брат и лучшая подруга начали встречаться, мама вдруг решила, что ее дочь уже достаточно взрослая, чтобы быть самостоятельной, а преподаватель, которому девочка решилась рассказать о своих проблемах, и вовсе посмеялся над ней. Рейтинг IMDb — 7,9

Любой ценой Hell or High Water

В ролях: Крис Пайн, Джефф Бриджес, Бен Фостер Два брата-неудачника решают ограбить несколько банков, и вскоре за ними начинают охотиться техасский шериф Маркус, который хочет перед выходом на пенсию завершить свою карьеру одним успешным громким делом, и индеец-полукровка Альберто... Рейтинг на Кинопоиске — 7,2, IMDb — 7,7

Возмущение Indignation

В ролях: Логан Лерман, Сара Гадон События фильма разворачиваются в 1951 году: еврейский юноша Маркус Месснер едет из Ньюарка в Огайо, где он собирается учиться в колледже, и на фоне продолжающейся войны в Корее он сразу же попадает в водоворот неприятностей. Помимо этого Маркус влюбляется в Оливию, и ему нужно спасти девушку от попытки наложить на себя руки. Рейтинг на Кинопоиске — 6,7, IMDb — 7

Манчестер у моря Manchester by the Sea

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс После внезапной смерти старшего брата Ли Чендлер вынужден вернуться домой, чтобы присматривать за своим 16-летним племянником. Главному герою приходится разбираться с трагическим прошлым своей семьи, которое когда-то отдалило его от родных и общества, в котором он родился и вырос. Рейтинг на Кинопоиске и IMDb — 8,5

Неруда Neruda

Фильм словно раскрывает перед зрителем несколько страниц из биографии чилийского поэта, заслужившего своим творчеством всемирную славу, а своими взглядами — политическую травлю на родине. Так, на заре холодной войны знаменитого поэта начинает преследовать ретивый полицейский. Рейтинг IMDb — 7,4

Каждому свое Everybody Wants Some!!

Первокурсник Джейк получает комнату в общежитии колледжа и погружается в порочный водоворот беззаботной жизни Америки 80-х, в которой царят сексуальная революция и любовь, пьяные тусовки и травка, брендовые шмотки и топовая музыка. Рейтинг на Кинопоиске — 6,4, IMDb — 7,0

Она Elle

В ролях: Изабель Юппер Однажды в дом состоятельной парижанки Мишель врывается мужчина в черном, жестоко избивает ее и насилует. Эта страшная история пробуждает в ней детские психологические травмы и скрытые инстинкты, связанные с ее отцом, и с этого момента она начинает вести поиски насильника, но вовсе не для того, чтобы сдать его полиции... Рейтинг на Кинопоиске — 6,6, IMDb — 7,3

Лавинг Loving

В ролях: Джоэл Эдгертон, Рут Негга, Майкл Шеннон Фильм основан на реальной истории любви белого мужчины и темнокожей женщины. В 1958 году Ричард и Милдред Лавинг, жители штата Виргиния, были арестованы за межрасовый брак и обречены на ссылку, после чего в течение 9 лет пара вела напряженную борьбу за право вместе вернуться домой. Рейтинг IMDb — 7,3

Будущее L’avenir премьера в России 13 февраля

Вся жизнь Натали посвящена семье, встречам с бывшими учениками и общению с властной матерью. В один миг ее мир рушится: муж уходит к другой женщине, мать умирает, а дети вырастают и создают свои семьи, и теперь Натали необходимо приспособиться к новой жизни в условиях нежданной свободы. Рейтинг IMDb — 7,2

Лунный свет Moonlight

Киноповесть в 3-х частях о жизни афроамериканца Широна — ребенка, подростка и взрослого мужчины, живущего в Майами в период расцвета наркоторговли. Переживая семейный крах и конфликты со сверстниками, взрослеющий Широн пребывает в мучительном поиске и принятии самого себя. Ретийнг на Кинопоиске — 7. 2, IMDb — 8,7

Несколько женщин Certain Women

В ролях: Кристен Стюарт, Мишель Уильямс, Лора Дерн Жизненная драма о 3-х женщинах, чьи судьбы пересекаются в маленьком городке Монтана. Адвокат Лора пытается совладать со взрывоопасной ситуацией на работе. Джина занята строительством дома, которое закладывает трещину в ее браке. Джейми, работающая на ранчо, привязывается к девушке-юристу, преподающей в классе для взрослых. Рейтинг на Кинопоиске — 6,0, IMDb — 6,7