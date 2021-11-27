Мы сравнили, сильно ли похожи 10 детей звезд на своих родителей в том же возрасте
Чужие дети всегда растут быстро, и к детям знаменитостей это тоже относится. Кажется, будто вчера они были младенцами, чье лицо родители старательно закрывали от папарацци, а сегодня это взрослые люди с успешной карьерой. И пусть не все из них унаследовали родительскую внешность, им это, кажется, совершенно не мешает.
В сегодняшней статье редакция AdMe.ru решила сравнить, сильно ли схожи между собой зарубежные знаменитости и их взрослые дети в одном возрасте.
Шон Пенн и его сын Хоппер в 25 лет
Сын Шона Пенна хоть пока и не может похвастаться столь же успешной актерской карьерой, как его знаменитый отец, все же пробует себя в киноиндустрии.
Робин Райт и ее дочь Дилан Фрэнсис Пенн в 30 лет
Дилан Френсис Пенн — второй ребенок Шона Пенна и Робин Райт. Ее карьера пока складывается более успешно: она работала моделью для журналов Elle и GQ, да и в кино успела сняться.
Ален Делон и его сын Ален-Фабьен Делон в 27 лет
Ален-Фабьен пока не снискал такого же обожания, как его отец. Юноша сыграл в нескольких фильмах. Кроме этого, он весьма успешен как модель и снимается для модных журналов.
Кейт Кэпшоу и ее дочь Джессика в 43 года
Джессика в основном известна благодаря роли доктора Аризоны Роббинс в сериале «Анатомия страсти». А еще она падчерица режиссера Стивена Спилберга, за которого вышла ее мать, когда Джессике было 15.
Энни Леннокс и ее дочь Лола в 29 лет
Лола Леннокс начала играть на фортепиано еще в раннем детстве, и с такой талантливой матерью это неудивительно. Во взрослой жизни она тоже выбрала музыкальную карьеру.
Джейн Фонда и ее дочь Ванесса Вадим в 45 лет
Дочь Джейн Фонды и Роже Вадима стала кинорежиссером и даже приняла участие в создании документального фильма о своей легендарной матери.
Боб Дилан и его сын Джейкоб в 33 года
Джейкоб Дилан — музыкант, как и его отец. Он основал группу Wallflowers, и некоторые их композиции заняли место в списке «100 величайших поп-песен» по версии журнала Rolling Stone.
Йоко Оно и ее дочь Кеко в 42 года
Еще в детстве Кеко появилась в трех фильмах, созданных ее матерью и отцом, Энтони Коксом. Позже ее родители развелись. Отец забрал дочь с собой, так что Кеко не видела мать до 1997 года, но потом возобновила связь с ней.
Глория Пирес и ее дочь Клео в 36 лет
Клео — успешная бразильская актриса и певица. Она снималась как в полнометражных фильмах, так и в латиноамериканских телесериалах. У себя на родине она весьма популярна.
Итан Хоук и его сын Левон в 18 лет
Не так давно стало известно, что Левон примет участие в съемках 4-го сезона сериала «Очень странные дела». Правда, какую роль ему предстоит сыграть, пока неизвестно. Это будет его первая крупная актерская работа.
Удалось ли, на ваш взгляд, детям стать такими же харизматичными, как их знаменитые родители?