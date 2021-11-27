Мы сравнили, сильно ли похожи 10 детей звезд на своих родителей в том же возрасте

Чужие дети всегда растут быстро, и к детям знаменитостей это тоже относится. Кажется, будто вчера они были младенцами, чье лицо родители старательно закрывали от папарацци, а сегодня это взрослые люди с успешной карьерой. И пусть не все из них унаследовали родительскую внешность, им это, кажется, совершенно не мешает.

В сегодняшней статье редакция AdMe.ru решила сравнить, сильно ли схожи между собой зарубежные знаменитости и их взрослые дети в одном возрасте.

Шон Пенн и его сын Хоппер в 25 лет

Сын Шона Пенна хоть пока и не может похвастаться столь же успешной актерской карьерой, как его знаменитый отец, все же пробует себя в киноиндустрии.

Робин Райт и ее дочь Дилан Фрэнсис Пенн в 30 лет

Дилан Френсис Пенн — второй ребенок Шона Пенна и Робин Райт. Ее карьера пока складывается более успешно: она работала моделью для журналов Elle и GQ, да и в кино успела сняться.

Ален Делон и его сын Ален-Фабьен Делон в 27 лет

Ален-Фабьен пока не снискал такого же обожания, как его отец. Юноша сыграл в нескольких фильмах. Кроме этого, он весьма успешен как модель и снимается для модных журналов.

Кейт Кэпшоу и ее дочь Джессика в 43 года

Джессика в основном известна благодаря роли доктора Аризоны Роббинс в сериале «Анатомия страсти». А еще она падчерица режиссера Стивена Спилберга, за которого вышла ее мать, когда Джессике было 15.

Энни Леннокс и ее дочь Лола в 29 лет

Лола Леннокс начала играть на фортепиано еще в раннем детстве, и с такой талантливой матерью это неудивительно. Во взрослой жизни она тоже выбрала музыкальную карьеру.

Джейн Фонда и ее дочь Ванесса Вадим в 45 лет

Дочь Джейн Фонды и Роже Вадима стала кинорежиссером и даже приняла участие в создании документального фильма о своей легендарной матери.

Боб Дилан и его сын Джейкоб в 33 года

Джейкоб Дилан — музыкант, как и его отец. Он основал группу Wallflowers, и некоторые их композиции заняли место в списке «100 величайших поп-песен» по версии журнала Rolling Stone.

Йоко Оно и ее дочь Кеко в 42 года

Еще в детстве Кеко появилась в трех фильмах, созданных ее матерью и отцом, Энтони Коксом. Позже ее родители развелись. Отец забрал дочь с собой, так что Кеко не видела мать до 1997 года, но потом возобновила связь с ней.

Глория Пирес и ее дочь Клео в 36 лет

Клео — успешная бразильская актриса и певица. Она снималась как в полнометражных фильмах, так и в латиноамериканских телесериалах. У себя на родине она весьма популярна.

Итан Хоук и его сын Левон в 18 лет

Не так давно стало известно, что Левон примет участие в съемках 4-го сезона сериала «Очень странные дела». Правда, какую роль ему предстоит сыграть, пока неизвестно. Это будет его первая крупная актерская работа.