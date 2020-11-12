9 доводов, почему «Как я встретил вашу маму» стоит увидеть всем, кто уже засмотрел «Друзей» до дыр

Сериал «Друзья» оказался настолько популярным и так понравился зрителям, что в этом жанре тут же начали выпускать десятки новых ситкомов. «Как я встретил вашу маму» поначалу казался лишь одним из них: группа друзей живет в Нью-Йорке и попадает в различные курьезные ситуации. Но совершенно неожиданно оказалось, что эта комедия — нечто большее, и зрители перестали относиться к ней только как к размышлению на тему «Друзей».

Мы в AdMe.ru сравнили оба сериала по 9 критериям и обнаружили, что по некоторым из них «Как я встретил вашу маму» наголову разбивает «Друзей».

Персонажи обоих сериалов архетипичны

Чендлер и Росс, как и Маршалл и Тед, главные герои-друзья, знакомы практически с детства. Росс и Тед — всезнайки и неисправимые романтики. Оба делают успешную карьеру (Росс — палеонтолог, Тед — архитектор), оба — профессора в престижных вузах, при этом они мечтают найти настоящую любовь. Чендлер и Маршалл — милые юморные друзья, которые сопровождают романтиков на их пути и порой спускают их на землю.

Робин и Рэйчел — типичные героини-карьеристки, которые никак не могут найти баланс между работой и личной жизнью. В итоге обе остаются с героем-романтиком из пункта выше.

Моника и Лили воплощают образ матери. Дело не только в том, что обе героини реально становятся матерями — Моника с Чендлером усыновляют, а Лили с Маршаллом рожают детей. Они являются наставницами в компании друзей и, как и многие матери, порой манипулируют своими «детьми», берут их под гиперопеку.

Джо Триббиани и Барни Стинсон олицетворяют образ ловеласа, при этом являющегося третьим лишним для двух лучших друзей. В обоих сериалах есть эпизоды, в которых эти герои пытаются занять место Чендлера и Маршалла соответственно. С образом ловеласа явно лучше справляется Барни. Персонаж Джо получился местами довольно пресным: мы помним, пожалуй, лишь его коронное How you doin? («Как дела?»). Барни в свою очередь разрабатывает целую философию ловеласа: у него есть и Playbook — правила съема девиц, и «Кодекс братана», который регламентирует, как в этом деле не задеть чувства друга.

Композиция сюжета «Как я встретил вашу маму» сложнее, чем «Друзей»

«Друзья» начинаются с запоминающейся сцены: Рэйчел прибегает в «Центральную кофейню» в свадебном платье. Там она встречается со старой подругой Моникой, ее братом Россом и другом Чендлером и рассказывает, почему она сбежала со свадьбы. Так начинаются сюжетные перипетии «Друзей». Композиция «Как я встретил вашу маму» имеет кольцевую структуру. Все начинается с того, что в 2030 году Тед рассказывает своим детям о том, как он встретил их маму. На этот рефрен нанизываются все воспоминания героя, в том числе и история со сбежавшей невестой — бывшей девушкой Теда Викторией, которая бросает ради него жениха. Такие различия в сюжете отчасти объясняются тем, что «Друзья» снимались перед живой аудиторией в 300 человек и были менее свободны в своих действиях. В «Как я встретил вашу маму» реакцию зрителей записывали отдельно, демонстрируя им уже отснятые сцены.

Место встречи персонажей имеет особый смысл

Мало кто помнит, что «Центральная кофейня» из «Друзей» тоже когда-то была баром. В одном из флешбэк-эпизодов герои встречаются именно в нем. Моника рассказывает Чендлеру, что владельцы планируют переделать бар в кофейню. Это, конечно, возмущает друзей, но посещать заведение они не перестают. В «Как я встретил вашу маму» местом встречи героев становится именно бар, и это можно считать отсылкой к «Друзьям». Но одновременно это свидетельствует о том, что герои сериала попадают в более жесткие, «взрослые» конфликты и сталкиваются с куда более серьезными проблемами. И в кофейне, и в баре у героев есть излюбленное местечко (в обоих ситкомах есть сцены, где эти места занимают другие посетители, что приводит к конфузам). В «Как я встретил вашу маму» герои иногда пересаживались за другие столики или к стойке бара, но это случалось редко. Объясняется это практическим смыслом: снимать эпизоды гораздо удобнее в одном и том же месте.

Повороты сюжета в «Как я встретил вашу маму» менее предсказуемы

Например, мы заранее знали, что Джо будет проводить свадьбу Чендлера и Моники. Он предпринял целое путешествие, чтобы получить сан, и заранее репетировал с друзьями свою речь. На церемонии Лили и Маршалла все идет наперекосяк, и, когда начинает казаться, что все пропало, неожиданно выясняется, что Барни тоже рукоположен. Никто не знает почему, но это спасает свадьбу. В целом сериал преподнес много неожиданностей: разрыв Лили и Маршалла, смерть отца Маршалла (мало кто заметил, что в этой серии велся обратный отсчет до трагического события от 50 до 1), брошенный у алтаря Тед — эти конфликты во многом более непредсказуемые и серьезные, чем в «Друзьях».

Тайна работы Барни интереснее, чем Чендлера

В обоих сериалах один из друзей занимался какой-то непонятной работой в крупной корпорации. Однако позже выясняется, что про деятельность Чендлера всем давно известно. Когда герой собрался поменять работу, Моника всего в одной фразе все нам объяснила, посоветовав Чендлеру больше не заниматься «статистическим анализом и реконфигурацией данных». Барни на вопрос о его работе всегда отвечал «Прошу» (Please). В итоге выяснилось, что это аббревиатура: получаешь, расписываешься, отдаешь шепотом и уходишь. Но и это не все: оказалось, что Барни устроился в компанию, чтобы отомстить. Пост начальника в ней занимал мужчина, который когда-то увел его возлюбленную. Барни выполнял его сомнительные поручения, а потом сдал его властям.

В «Как я встретил вашу маму» удалось лучше раскрыть второстепенных персонажей

Образ бармена в «Как я встретил вашу маму» явно удался лучше, чем в «Друзьях». Гюнтер получился довольно пресным персонажем-аутсайдером, тайно влюбленным в Рэйчел. И это в принципе все, что мы о нем помним. Карл Макларен, бармен и владелец одноименного бара, был назван так в честь одного из продюсеров сериала. Он принимает активное участие в сюжете: вспомнить хотя бы теорию Маршалла о том, что Карл — вампир.

То же самое касается многих других персонажей. В «Как я встретил вашу маму» мы хорошо помним начальника Теда, которого сыграл будущий Хайзенберг из «Во все тяжкие», а еще Раджита, официантку Венди, героинь Бритни Спирс, Дженнифер Лопес, Кэти Холмс — все они получили свои яркие характеры. В «Друзьях» второстепенные персонажи более карикатурны — ту же Дженнис мы помним только по смеху и восклицанию Oh my God! («О боже мой»).

Финал сериала провалился, но создатели исправились

В финальном эпизоде обоих сериалов есть трогательные сцены в пустой квартире, где происходило все действие ленты. Они символизируют изменения, случившиеся с героями за минувшие годы. В обоих сериалах происходит воссоединение главных героев: Рэйчел возвращается к Россу, Робин — к Теду. В «Друзьях» это происходит последовательно, а в «Как я встретил вашу маму» — спустя много лет, в 2030 году. При этом финал «Друзей» был встречен теплее, чем конец «Как я встретил вашу маму». Заключительная серия последнего многим зрителям не понравилась. Всего в один, пусть и сдвоенный, эпизод создатели уместили знакомство Теда с Трейси, рождение их детей, свадьбу, смерть мамы и воссоединение Теда с Робин. Создатели сериала услышали зрителей и сняли альтернативный финальный эпизод, который заканчивается встречей Теда и Трейси под желтым зонтиком, а воссоединения с Робин в нем нет.

В «Как я встретил вашу маму» спрятано множество пасхалок

Конечно, больше всего отсылок в «Как я встретил вашу маму» к «Друзьям». Так, актриса Энн Дудек сыграла в обоих сериалах практически одну и ту же роль. В «Друзьях» она была бывшей девушкой нового парня Фиби, которую он бросил прямо в день ее рождения. В «Как я встретил вашу маму» она сыграла одну из девушек Теда, которую он бросал в день рождения аж дважды.

Актер Хорхе Гарсиа, сыгравший Херли в сериале «Остаться в живых», появляется в ситкоме «Как я встретил вашу маму» в качестве друга Теда и Маршалла по колледжу. В одной из сцен он произносит знаменитое «4, 8, 15, 16, 23, 42», и это вызывает бурю эмоций.

Сериал запоминается яркими деталями

«Как я встретил вашу маму» особенно хорош в ярких символических деталях. Например, синяя валторна, которую Тед украл для Робин из кафе, стала символом их сложных взаимоотношений. Одновременно она характеризует и самого Теда как романтика, иногда способного на безумства. А желтый зонтик, который помог Теду сойтись с Трейси, заранее предсказывал их свадьбу. Недаром на рукоятке были выгравированы инициалы ТМ, что можно расшифровать и как «Тед Мосби», и как «Трейси Макконел» (и как «Трейси Мосби»).

На некоторых подобных деталях строятся целые эпизоды, например серия про козу, в которой используется прием «Ненадежный рассказчик». Сначала Тед утверждает, что животное появилось на его 30-летии, однако позже выясняется, что он все перепутал и дело было на 31-м дне рождения. Это делает персонажа живым — он обычный человек и тоже может ошибаться. А эпизод с ананасом и вовсе остался для зрителей загадкой: сериал так и не ответил, откуда взялся фрукт. Существует вырезанная сцена, в которой эта тайна раскрывается. Оказывается, Капитан, бывший муж одной из девушек Теда, оставил ананас у входа в дом (по морскому поверью, это приносит удачу), откуда Тед его и прихватил.

Так какой же сериал сильнее?

Оба ситкома стали классикой в своем жанре. «Друзья» привлекают звездным актерским составом и легким юмором, «Как я встретил вашу маму» — возможностью наблюдать за развитием событий, заранее зная, к чему они приведут. Выявлять фаворита бессмысленно — лучше просто пересмотреть парочку ностальгических эпизодов.