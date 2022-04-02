Мы сравнили наряды звезд с церемонии «Оскар» 2022 года и с последующей вечеринки и до сих пор находимся под впечатлением

После вручения статуэток «Оскар» глянцевые издания и интернет пестрят фотоотчетами о том, какие наряды знаменитости выбрали для выхода в свет в этом году. Однако по доброй традиции главная киноночь одной ковровой дорожкой не ограничивается: после торжественной церемонии гости посещают роскошную вечеринку журнала Vanity Fair. И порой для нее они наряжаются даже более эпатажно и дерзко, чем на «Оскар».

Мы в AdMe.ru решили сравнить наряды звезд с двух этих важных мероприятий, а в конце подготовили для вас бонус с неизменно элегантным Тимоти Шаламе.

Оливия Колман

Мэгги Джилленхол

Билли Айлиш

Алана Хаим

Эмилия Джонс

Марли Мэтлин

Эми Шумер

Ариана ДеБос

Зендея

Эми Форсайт

Джада Пинкетт-Смит

Мэдди Зиглер

Зои Кравиц

Джулианна Хаф

Джессика Честейн

Трэйси Эллис Росс

Меган Ти Сталлион

Серена Уильямс

Бонус: Тимоти Шаламе в женском жакете

На вручении «Оскара» актер позировал перед камерами в расшитом блестками черном пиджаке. Дополнительную пикантность добавлял тот факт, что он был взят из женской весенней коллекции 2022 года.