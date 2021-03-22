Мы сравнили, как выглядят знаменитые вегетарианцы и мясоеды в одном и том же возрасте

Сегодня вегетарианство перестало быть чем-то необычным. Правда, у всех свои причины для подобного образа жизни: кто-то не ест мясо из этических соображений, кто-то просто лучше переносит растительную пищу, а кто-то пытается таким образом сохранить фигуру. Среди вегетарианцев есть немало знаменитостей, можно даже сказать, что Голливуд находится в авангарде этого движения.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как выглядят звезды, которые родились в один год, но придерживаются разных диет.

1. Джессика Честейн и Сара Мишель Геллар. 43 года

Актриса была вегетарианкой в ​​течение 15 лет, а потом перешла на веганство. В 2012 году она получила звание «Самой горячей вегетарианки». Вместе с ней победу одержал актер Вуди Харрельсон. В интервью актриса сказала, что «не хочет никого мучить» и «пытается прожить жизнь, не способствуя проявлению жестокости в мире».

2. Эванна Линч и Шейлин Вудли. 29 лет

Ирландская актриса Эванна Линч, прославившаяся благодаря фильмам о Гарри Поттере, стала вегетарианкой в 11 лет, поскольку всегда была противником насилия. Однако после того, как актриса прочла книгу «Мясо. Поедание животных», она решила полностью отказаться от продуктов животного происхождения.

3. Кейт Уинслет и Милла Йовович. 45 лет

Кейт Уинслет не всегда была вегетарианкой, но сейчас придерживается этого образа жизни. При этом муж актрисы — веган. По ее словам, в их холодильнике всегда много шпината, капусты и огурцов.

4. Жизель Бюндхен и Мишель Уильямс. 40 лет

Бразильская супермодель является послом ООН по защите окружающей среды и считает, что переход на веганство — один из наиболее эффективных способов борьбы с изменением климата. Бюндхен даже убедила своего мужа придерживаться той же веганской диеты, что и она. Она признала, что сначала супруг был насторожен, но «теперь ему это нравится».

5. Мишель Пфайффер и Энди Макдауэлл. 62 года

Мишель Пфайффер не раз говорила, что секрет ее молодости вовсе не в пластических операциях, а в веганской диете. Актриса считает, что такой образ жизни намного полезнее для здоровья, поскольку позволяет «избегать большого количества токсинов, которые могут вызвать старение вашей кожи и тела». А еще Мишель полагает, что растительная пища помогает ей лучше сохранить фигуру.

6. Эшли Джадд и Джиллиан Андерсон. 52 года

Эшли Джадд, наиболее известная по главным ролям в сериалах «Двойной просчет» и «Особо тяжкие преступления», официально заявила о том, что она является вегетарианкой, в своем твиттере в 2017 году.

7. Натали Портман и Джессика Альба. 39 лет

Натали Портман отказалась от мяса еще в юном возрасте и относится к вегетарианству и веганству весьма серьезно. Она даже выпустила документальный фильм под названием «Поедание животных», рассказывающий об огромных корпорациях, которые выращивают большую часть пищи, которую мы едим. Портман придерживается вегетарианской диеты не только из этических соображений, но и потому, что ее волнуют проблемы экологии.

8. Майли Сайрус и Кара Делевинь. 28 лет

Майли Сайрус всегда была защитницей животных, но в 2015 году решила полностью отказаться от продуктов животного происхождения и даже сделала татуировку «Веган на всю жизнь». Сегодня певица — один из самых страстных приверженцев этого образа жизни.

9. Деми Мур и Джина Гершон. 58 лет

Деми Мур — одна из немногих, кто придерживается не только растительной диеты, но и сыроедения. Так что ее рацион состоит в основном из сырых фруктов и овощей. Также для поддержания формы актриса занимается йогой.

10. Руни Мара и Анна Кендрик. 35 лет

Руни Мара придерживается веганства с юности и считает, что именно эта диета помогает ей отлично выглядеть. «У меня хорошая кожа, и все дело в генетике и образе жизни — я веган». К тому же актриса старается не употреблять глютен, не пьет алкоголь и высыпается. Любимая еда Руни — фрукты, овощи, предпочтительный напиток — из чайного гриба.

11. Оливия Уайлд и Джейми Александер. 37 лет

Оливия Уайлд придерживается диеты без мяса с 12 лет. В интервью она отметила, что быть вегетарианкой «не всегда легко и доступно», но этот образ жизни позволяет ей хорошо себя чувствовать и лучше выглядеть.

12. Алисия Сильверстоун и Риз Уизерспун. 44 года

Алисия Сильверстоун отказалась от мяса в 21 год, а сейчас старается привить любовь к растительной пище своему сыну. Актриса говорит, что веганство помогло ей похудеть и очистить кожу. В 2009 году она даже выпустила веганскую кулинарную книгу.

13. Шер и Кэндис Берген. 74 года

Держать себя в великолепной форме певице помогает вегетарианская диета. Шер признается, что не любит есть мясо и чувствует себя намного здоровее на овощной и фруктовой диете. Также она старается избегать продуктов с высоким содержанием жира и молочных продуктов из-за того, что ее организм плохо их переваривает.