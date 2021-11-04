Мы сравнили, как выглядят 30 советских и современных актрис в одном и том же возрасте

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На нашу внешность оказывает влияние уйма факторов: генетика, питание, стресс. Немаловажную роль играет и уход за собой, а поскольку в наше время с каждым годом появляются все новые тенденции в макияже, бьюти-средства и процедуры по продлению молодости, немудрено, что женщины разных поколений, будучи ровесницами, выглядят совершенно по-разному.

Мы в AdMe.ru решили сопоставить ярких звезд советского кинематографа с их коллегами-современниками, когда они были в одинаковом возрасте.

Наталья Кустинская и Александра Бортич в 24 года

Фаина Раневская и Мария Миронова в 43 года

Татьяна Догилева и Любовь Аксенова в 30 лет

Светлана Крючкова и Елизавета Боярская в 28 лет

Любовь Полищук и Катерина Шпица в 31 год

Александра Яковлева и Анастасия Уколова в 25 лет

Наталья Гундарева и Юлия Пересильд в 36 лет

Елена Коренева и Ирина Горбачева в 29 лет

Наталья Андрейченко и Яна Кошкина в 27 лет

Анастасия Вертинская и Дарья Мельникова в 16 лет

Наталья Фатеева и Полина Максимова в 29 лет

Алиса Фрейндлих и Екатерина Климова в 39 лет

Светлана Немоляева и Екатерина Гусева в 40 лет

Барбара Брыльска и Светлана Ходченкова в 34 года

Марина Неелова и Анна Чиповская в 33 года