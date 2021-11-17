Мы сравнили, как выглядят 20+ одних и тех же сказочных персонажей в экранизациях разных стран
Специалисты считают, что многие известные сказки основаны на нескольких старинных сюжетах, которые появлялись в культурах всего мира в разных вариациях. Но все эти истории объединяют мораль и посыл сделать наш мир лучше. И конечно же, режиссеры разных стран снимают по этим сказкам фильмы, сериалы и мультфильмы, иногда по-своему истолковывая их.
Мы в AdMe.ru любим сказки и считаем, что чем больше создается образов героев, тем лучше. Делимся с вами некоторыми из них.
Малефисента — Злая Колдунья
Малефисента представляет собой вариацию злой феи из «Спящей красавицы» Шарля Перро. По мотивам этой же сказки снят советский фильм «Сказки старого волшебника», где Злую Колдунью играет Татьяна Васильева.
Мальчик с пальчик
Красная Шапочка
Гадкий утенок
Принцесса на горошине
Бременские музыканты
Кот в сапогах
Малыш и Карлсон
Снежная королева
Алиса в Стране чудес
Красавица и Чудовище
Муми-тролли
Медвежонок Паддингтон
Карлик Нос
Рапунцель
Дюймовочка
Принц Лягушка
Пеппи Длинныйчулок
Экранизации сказок каких стран сравнили бы вы?
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