Мы сравнили, как выглядят 20+ одних и тех же сказочных персонажей в экранизациях разных стран

Специалисты считают, что многие известные сказки основаны на нескольких старинных сюжетах, которые появлялись в культурах всего мира в разных вариациях. Но все эти истории объединяют мораль и посыл сделать наш мир лучше. И конечно же, режиссеры разных стран снимают по этим сказкам фильмы, сериалы и мультфильмы, иногда по-своему истолковывая их.