Мы сравнили, как выглядели 19 советских актрис до своей славы и в самой звездной роли

У каждой советской актрисы был свой звездный час, и мы почти всегда вспоминаем их по одной-двум особенно характерным ролям. Правда, не всегда их путь к известности был простым и коротким — кому-то пришлось идти к славе годами. Но это не значит, что среди их ранних ролей нет достойных: эти актрисы сумели справиться со всеми образами, которые воплощали. В этой статье вы обязательно откроете новые для себя кинофильмы с их участием, которые захочется посмотреть.