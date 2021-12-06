Мы сравнили, как выглядели 19 советских актрис до своей славы и в самой звездной роли
У каждой советской актрисы был свой звездный час, и мы почти всегда вспоминаем их по одной-двум особенно характерным ролям. Правда, не всегда их путь к известности был простым и коротким — кому-то пришлось идти к славе годами. Но это не значит, что среди их ранних ролей нет достойных: эти актрисы сумели справиться со всеми образами, которые воплощали. В этой статье вы обязательно откроете новые для себя кинофильмы с их участием, которые захочется посмотреть.
Мы в AdMe.ru решили отдать дань советской киноклассике и показать вам наших любимиц в менее известных, но не менее ярких амплуа.
Наталья Андрейченко — «Торговка и поэт» и «Мэри Поппинс, до свидания»
Людмила Гурченко — «Балтийское небо» и «Любовь и голуби»
Елена Сафонова — «Семья Зацепиных» и «Зимняя вишня»
Наталья Гундарева — «Сладкая женщина» и «Осенний марафон»
Алиса Фрейндлих — «Город зажигает огни» и «Служебный роман»
Ирина Купченко — «Дворянское гнездо» и «Обыкновенное чудо»
Вера Алентова — «Дни летные» и «Москва слезам не верит»
Елена Санаева — «Доверие» и «Приключения Буратино»
Нина Дорошина — «Счастье надо беречь» и «Любовь и голуби»
Елена Коренева — «Романс о влюбленных» и «Покровские ворота»
Светлана Немоляева — «Евгений Онегин» и «Служебный роман»
Барбара Брыльска — «Потом наступит тишина» и «Ирония судьба, или С легким паром!»
Татьяна Догилева — «Безбилетная пассажирка» и «Забытая мелодия для флейты»
Нина Гребешкова — фотосессия и к/ф «Бриллиантовая рука»
Ия Саввина — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и «Гараж»
Лидия Федосеева-Шукшина — «Сверстницы» и «Калина красная»
Лариса Удовиченко — «Счастливый Кукушкин» и «Место встречи изменить нельзя»
Рина Зеленая — «Подкидыш» и «Приключения Буратино»
Татьяна Веденеева — «Много шума из ничего» и передача «Спокойной ночи, малыши!»
Каких советских актрис вы особенно любите?
Фото на превью Счастье надо беречь / Беларусьфильм, Любовь и голуби / Мосфильм
Поделиться этой статьёй