Мы сравнили, как в одном возрасте выглядели 15 современных актрис и их коллеги из прошлых поколений
Многим не составит труда по внешности прикинуть примерный возраст человека. Но некоторые лица вводят в заблуждение: кто-то выглядит очень молодо, кто-то, наоборот, кажется взрослее. Поэтому далеко не всегда удается определить чей-то возраст, особенно если мы смотрим на фотографии людей, принадлежащих к разным поколениям.
Мы в AdMe.ru в нашей сегодняшней подборке объединили в пары звезд, которые родились в разное время, но на фото они запечатлены в одном возрасте.
Татьяна Друбич и Аглая Тарасова в 27 лет
Вера Алентова и Олеся Железняк в 46 лет
Марина Зудина и Дарья Мельникова в 27 лет
Людмила Артемьева и Анфиса Черных в 25 лет
Лариса Луппиан и Таисия Вилкова в 25 лет
Татьяна Догилева и Елизавета Арзамасова в 27 лет
Валентина Талызина и Янина Студилина в 36 лет
Анна Каменкова и Александра Ревенко в 30 лет
Елена Соловей и Любовь Аксенова в 28 лет
Ольга Аросева и Яна Кошкина в 31 год
Галина Польских и Екатерина Гусева в 44 года
Ольга Дроздова и Валерия Ланская в 35 лет
Анастасия Вознесенская и Екатерина Шпица в 36 лет
Ольга Машная и Луиза-Габриэла Бровина в 18 лет
Маргарита Терехова и Юлия Высоцкая в 48 лет
А вы бы догадались, что у актрис на фото одинаковый возраст? В какой из пар, как вам показалось, разница наиболее заметна?
Фото на превью Исповедь содержанки / Терра
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