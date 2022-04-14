Мы сравнили, как в одном возрасте выглядели 15 современных актрис и их коллеги из прошлых поколений

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Многим не составит труда по внешности прикинуть примерный возраст человека. Но некоторые лица вводят в заблуждение: кто-то выглядит очень молодо, кто-то, наоборот, кажется взрослее. Поэтому далеко не всегда удается определить чей-то возраст, особенно если мы смотрим на фотографии людей, принадлежащих к разным поколениям.

Мы в AdMe.ru в нашей сегодняшней подборке объединили в пары звезд, которые родились в разное время, но на фото они запечатлены в одном возрасте.

Татьяна Друбич и Аглая Тарасова в 27 лет

Вера Алентова и Олеся Железняк в 46 лет

Марина Зудина и Дарья Мельникова в 27 лет

Людмила Артемьева и Анфиса Черных в 25 лет

Лариса Луппиан и Таисия Вилкова в 25 лет

Татьяна Догилева и Елизавета Арзамасова в 27 лет

Валентина Талызина и Янина Студилина в 36 лет

Анна Каменкова и Александра Ревенко в 30 лет

Елена Соловей и Любовь Аксенова в 28 лет

Ольга Аросева и Яна Кошкина в 31 год

Галина Польских и Екатерина Гусева в 44 года

Ольга Дроздова и Валерия Ланская в 35 лет

Анастасия Вознесенская и Екатерина Шпица в 36 лет

Ольга Машная и Луиза-Габриэла Бровина в 18 лет

Маргарита Терехова и Юлия Высоцкая в 48 лет