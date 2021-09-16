Мы сравнили, как 13 актеров состарили в кино и как они изменились в жизни

За последние годы прогресс в кинематографе шагнул так далеко, что сегодня с помощью компьютерной графики и грима актеров можно заставить выглядеть буквально как угодно. А уж омолодить или состарить их на несколько десятков лет и вовсе стало плевой задачей. Взять хотя бы фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», который ознаменовал победу технологий над временем. Впрочем, даже первоклассные мастера своего дела не всегда обеспечивают желаемый результат, а игры с возрастом персонажей порой приводят к тому, что в кадре они смотрятся неправдоподобно.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, удалось ли создателям фильмов предугадать, как актеры будут выглядеть в почтенном возрасте, сопоставив кадры из кино с их фото в реальной жизни.

Салли Филд

Салли Филд всего на 10 лет старше Тома Хэнкса, который в фильме «Форрест Гамп» сыграл ее сына. В сцене с постаревшей матерью главного героя актриса предстала в гриме, имитирующем признаки старения, а на кадре справа из сериала «Послания из другого мира» можно увидеть, как 73-летняя Филд выглядит в жизни.

Мел Гибсон

В фильме «Вечно молодой» актер сыграл летчика-испытателя, который, проведя 53 года в криогенной заморозке, начинает стремительно стареть. На левом кадре Гибсона искусственно состарили, а в свежем боевике «День курка» на кадре справа 65-летняя звезда предстал в естественном образе.

Брэд Питт

Состарить и омолодить 43-летнего Питта создателям фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» помогли грим и компьютерная графика. Получилось достаточно натурально, учитывая, как актер выглядит на фото, сделанном в тот период, когда ему было 56.

Линда Хэмилтон

В вырезанной сцене из фильма «Терминатор-2: Судный день» можно увидеть постаревшую Сару Коннор, которая спустя 30 лет после основных событий наблюдает за Джоном и своей внучкой на детской площадке. С момента выхода второй части франшизы прошло ровно 30 лет, и теперь мы можем наблюдать, как в действительности Линда Хэмилтон выглядит в этом возрасте.

Роберт Де Ниро

В фильме «Однажды в Америке» есть сцены, где главный герой в исполнении 41-летнего Де Ниро возвращается в Нью-Йорк спустя 30 лет. Художники по гриму, очевидно, состарили актера недостаточно, по крайней мере если сравнивать с правым фото, на котором звезде слегка за 70.

Марлон Брандо

На момент съемок «Крестного отца» Марлону Брандо было всего 47 лет. Образ пожилого дона Вито Корлеоне создавался с помощью сложного грима и ватных шариков во рту актера, которые имитировали фирменный прикус и «бульдожьи» щеки. На правом снимке Брандо запечатлен уже в естественном виде в возрасте 66 лет.

Кейт Бланшетт

Как и Брэда Питта, 39-летнюю Кейт Бланшетт в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» старили и омолаживали, прибегая к визуальным спецэффектам и гриму. На кадре слева можно увидеть ее героиню Дейзи в зрелом возрасте, а на правом фото актрисе слегка за 50.

Кайл Маклахлен

В одной из сцен первого сезона сериала «Твин Пикс» 31-летнего Маклахлена искусственно состарили. Спустя 26 лет актер вернулся к роли агента Купера и предстал перед зрителями в 58-летнем возрасте.

Лора Линни

Фильм «Кинси» охватывает весьма большой отрезок времени, и в некоторых сценах 39-летнюю Лору Линни, сыгравшую жену главного героя, пришлось состарить при помощи грима. На правом кадре из сериала «Озарк» актрисе уже далеко за 50.

Майкл Джей Фокс

В фильме «Назад в будущее — 2» Марти встречает своего 47-летнего двойника. Правда, художники по гриму явно перестарались, ведь в жизни Майкл Джей Фокс в 47 лет выглядел гораздо моложе.

Мэгги Смит

Мэгги Смит было 57, когда она сыграла престарелую бабушку Венди в фильме «Капитан Крюк» 1991 года. На кадре справа из комедии «Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических» актрисе 76 лет.

Дик Ван Дайк

Для роли мистера Доуса-старшего в фильме «Мэри Поппинс» 39-летнего актера пришлось сильно состарить с помощью грима. На правом фото показано, как Дик Ван Дайк выглядел в свои 85.

Мелани Гриффит

В финальных сценах фильма «Свет во тьме» героиня 34-летней Гриффит предстает перед зрителями в почтенном возрасте. Для сравнения: на фото справа актрисе 62 года.