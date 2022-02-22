Мы сравнили героев кино и сериалов 90-х с современными и ахнули от того, как лихо меняются эталоны мужской красоты
У многих из нас 90-е годы ассоциируются с беззаботным детством и юностью. Тогда мы легко влюблялись в актеров из фильмов и сериалов. Спустя время, вспоминая красавцев, которые приковывали наше внимание к экранам, мы либо ностальгически вздыхаем, либо с грустью осознаем, насколько сильно наши вкусы подвержены влиянию моды.
Мы в AdMe.ru тоже вспомнили ТВ- и киноперсонажей 90-х, от которых мурашки по телу бегали, и сравнили их с героями, покоряющими наши сердца сегодня.
Мифологический герой
Кевин Сорбо в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Крис Хемсворт в фильме «Тор: Рагнарек».
Обаятельный неудачник
Элайджа Вуд в фильме «Факультет» и Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».
Горячий качок
Кевин Смит в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Джейсон Момоа в фильме «Аквамен».
Ученый
Скотт Бакула в сериале «Квантовый скачок» и Марк Руффало в фильме «Мстители».
Юморист
Джим Керри в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и Энди Сэмберг в сериале «Бруклин 9-9».
Герой-любовник
Филипп Вассер в сериале «Элен и ребята» и Бурак Озчивит в сериале «Великолепный век».
Друг главного героя
Майкл Херст в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Джои Бэти в сериале «Ведьмак».
Злодей из боевика
Гэри Олдмен в фильме «Леон» и Рами Малек в фильме «Не время умирать».
Герой боевика
Брюс Уиллис в фильме «Пятый элемент» и Джейсон Стейтем в фильме «Форсаж 8».
Роковой красавец
Грант Шоу в фильме «Мелроуз Плейс» и Джейми Дорнан в фильме «Пятьдесят оттенков серого».
Самый популярный парень в школе
Джейсон Пристли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Джейкоб Элорди в сериале «Эйфория».
Длинноволосый красавец
Кристофер Ламберт в фильме «Горец 3: Последнее измерение» и Генри Кавилл в сериале «Ведьмак».
Смельчак
Эй Мартинес в сериале «Санта-Барбара» и Райан Рейнольдс в фильме «Главный герой».
Обаятельный негодяй
Алан Рикман в фильме «Робин Гуд: Принц воров» и Том Хиддлстон в сериале «Локи».
Качок с быстрым транспортным средством
Халк Хоган в сериале «Гром в раю» и Вин Дизель в фильме «Форсаж 7».
Аристократ
Колин Ферт в мини-сериале «Гордость и предубеждение» и Джош О’Коннор в мини-сериале «Отверженные».
Бизнесмен
Ричард Гир в фильме «Красотка» и Керем Бюрсин в сериале «Постучись в мою дверь».
Полицейский с собакой
Тобиас Моретти в сериале «Комиссар Рекс» и Джон Рирдон в сериале «Хадсон и Рекс».
Притягательный злодей
Николас Роджерс в сериале «Пещера золотой розы» и Мадс Миккельсен в сериале «Ганнибал».
А вы влюблялись в героев фильмов и сериалов 90-х годов? С каким современным персонажем вы бы могли их сравнить?