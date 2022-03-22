Мы сравнили актеров и актрис разных поколений и поняли, что зрителей очаровывают одни и те же черты лица

Мода непрерывно меняется: только мы успели сменить прическу, макияж или купить новый костюм, как это уже перестает быть в тренде. Все же некоторые стандарты красоты остаются постоянными. Доказательство тому — актеры и актрисы, которые словно черпают вдохновение непосредственно у звезд кино прошлых лет.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие кинозвезды очаровывали наших бабушек и дедушек, а затем мам и пап, и сравнили их с нашими любимыми знаменитостями сегодня.

Ава Гарднер, Моника Беллуччи и Ана де Армас

Ален Делон, Джонни Депп и Тимоти Шаламе

Мара Кордэй, Дженнифер Коннелли и Хейли Стайнфелд

Роми Шнайдер, Брук Шилдс и Наталья Водянова

Кларк Гейбл, Энди Гарсиа и Оскар Айзек

Джоан Кроуфорд, Сьюзан Сарандон и Айла Фишер

Эррол Флинн, Курт Рассел и Леонардо Ди Каприо

Джоан Фонтейн, Мишель Пфайффер и Марго Робби

Микки Руни, Майкл Джей Фокс и Том Холланд

Грегори Пек, Ричард Гир и Лиам Хемсворт

Джин Тирни, Рэйчел Вайс и Джоуи Кинг

Линда Дарнелл, Келли Леброк и Милли Бобби Браун

Кэри Грант, Джон Траволта и Генри Кавилл

Тони Кертис, Брендан Фрейзер и Иэн Сомерхолдер

Кэтрин Хепберн, Николь Кидман, Эмма Стоун

Джеймс Дин, Бенисио дель Торо и Роберт Паттинсон