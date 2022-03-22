Мы сравнили актеров и актрис разных поколений и поняли, что зрителей очаровывают одни и те же черты лица
Мода непрерывно меняется: только мы успели сменить прическу, макияж или купить новый костюм, как это уже перестает быть в тренде. Все же некоторые стандарты красоты остаются постоянными. Доказательство тому — актеры и актрисы, которые словно черпают вдохновение непосредственно у звезд кино прошлых лет.
Мы в AdMe.ru вспомнили, какие кинозвезды очаровывали наших бабушек и дедушек, а затем мам и пап, и сравнили их с нашими любимыми знаменитостями сегодня.
Ава Гарднер, Моника Беллуччи и Ана де Армас
Ален Делон, Джонни Депп и Тимоти Шаламе
Мара Кордэй, Дженнифер Коннелли и Хейли Стайнфелд
Роми Шнайдер, Брук Шилдс и Наталья Водянова
Кларк Гейбл, Энди Гарсиа и Оскар Айзек
Джоан Кроуфорд, Сьюзан Сарандон и Айла Фишер
Эррол Флинн, Курт Рассел и Леонардо Ди Каприо
Джоан Фонтейн, Мишель Пфайффер и Марго Робби
Микки Руни, Майкл Джей Фокс и Том Холланд
Грегори Пек, Ричард Гир и Лиам Хемсворт
Джин Тирни, Рэйчел Вайс и Джоуи Кинг
Линда Дарнелл, Келли Леброк и Милли Бобби Браун
Кэри Грант, Джон Траволта и Генри Кавилл
Тони Кертис, Брендан Фрейзер и Иэн Сомерхолдер
Кэтрин Хепберн, Николь Кидман, Эмма Стоун
Джеймс Дин, Бенисио дель Торо и Роберт Паттинсон
В коллажах наши любимые знаменитости выглядят словно три поколения одной семьи. А как вы считаете, на кого из ваших родных вы больше похожи: на маму или на папу, на бабушку или на дедушку?
AdMe/Кино/Мы сравнили актеров и актрис разных поколений и поняли, что зрителей очаровывают одни и те же черты лица
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