Мы сравнили 18+ персонажей культовых сериалов в первом и последнем эпизодах

Когда мы смотрим любимый сериал долго — а ведь есть множество таких, что снимаются годами и даже десятилетиями, — мы привыкаем к персонажам и не замечаем, как они меняются со временем. А между тем бывает так любопытно посмотреть на актера в первом и последнем сезонах и заметить разницу. Она не всегда бывает очевидной, но никогда не случается так, что отличий совсем нет.