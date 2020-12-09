Мы сравнили 18+ персонажей культовых сериалов в первом и последнем эпизодах
Когда мы смотрим любимый сериал долго — а ведь есть множество таких, что снимаются годами и даже десятилетиями, — мы привыкаем к персонажам и не замечаем, как они меняются со временем. А между тем бывает так любопытно посмотреть на актера в первом и последнем сезонах и заметить разницу. Она не всегда бывает очевидной, но никогда не случается так, что отличий совсем нет.
Сегодня мы в AdMe.ru решили сравнить персонажей известных сериалов в первом и последнем эпизодах.
1. «Теория Большого взрыва» — Шелдон Купер
2. «Доктор Хаус» — Грегори Хаус
3. «Клиника» — Джей Ди
4. «Игра престолов» — Дейенерис Таргариен
5. «Как я встретил вашу маму» — Тед Мосби
6. «Друзья» — Рэйчел Грин
7. «Во все тяжкие» — Уолтер Уайт
8. «Шерлок» — Шерлок Холмс
9. «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — Дирк Джентли
10. «Твин Пикс» — Лора Палмер
11. «Декстер» — Декстер Морган
12. «Остаться в живых» — Джек Шепард
13. «Чужестранка» — Клэр Рэндалл
14. «Анатомия страсти» — Мередит Грей
15. «Дневники вампира» — Елена Гилберт
16. «Очень странные дела» — Одиннадцать
17. «13 причин почему» — Клэй Дженсен
18. «Джессика Джонс» — Джессика Джонс
19. «Секретные материалы» — Фокс Малдер
Кто, на ваш взгляд, остался прежним, а кто изменился больше всех?
Фото на превью Twin Peaks / ViacomCBS