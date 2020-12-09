AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

Мы сравнили 18+ персонажей культовых сериалов в первом и последнем эпизодах

2-11
-

Когда мы смотрим любимый сериал долго — а ведь есть множество таких, что снимаются годами и даже десятилетиями, — мы привыкаем к персонажам и не замечаем, как они меняются со временем. А между тем бывает так любопытно посмотреть на актера в первом и последнем сезонах и заметить разницу. Она не всегда бывает очевидной, но никогда не случается так, что отличий совсем нет.

Сегодня мы в AdMe.ru решили сравнить персонажей известных сериалов в первом и последнем эпизодах.

1. «Теория Большого взрыва» — Шелдон Купер

2. «Доктор Хаус» — Грегори Хаус

3. «Клиника» — Джей Ди

4. «Игра престолов» — Дейенерис Таргариен

5. «Как я встретил вашу маму» — Тед Мосби

6. «Друзья» — Рэйчел Грин

7. «Во все тяжкие» — Уолтер Уайт

8. «Шерлок» — Шерлок Холмс

9. «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — Дирк Джентли

10. «Твин Пикс» — Лора Палмер

11. «Декстер» — Декстер Морган

12. «Остаться в живых» — Джек Шепард

13. «Чужестранка» — Клэр Рэндалл

14. «Анатомия страсти» — Мередит Грей

15. «Дневники вампира» — Елена Гилберт

16. «Очень странные дела» — Одиннадцать

17. «13 причин почему» — Клэй Дженсен

18. «Джессика Джонс» — Джессика Джонс

19. «Секретные материалы» — Фокс Малдер

Кто, на ваш взгляд, остался прежним, а кто изменился больше всех?

Фото на превью Twin Peaks / ViacomCBS
2-11
-