Мы сравнили 15+ костюмов из экранизаций одного и того же произведения и не можем решить, какой наряд круче

Литературные произведения, будь то короткие сказки или многотомные романы, на протяжении долгих лет подталкивают на создание фильмов и сериалов. На то, каким в итоге получится на экране книжный персонаж, влияет не только удачный кастинг, но и продуманная работа с образом. Особняком стоят костюмы, через которые художники могут передать свое видение героев.

Мы в AdMe.ru вспомнили культовые экранизации и решили устроить «битву костюмов». Предупреждаем: возможно, после прочтения статьи вы захотите пересмотреть все эти роскошные фильмы. А в качестве бонуса мы предлагаем сравнить, где наряды получились удачнее: в советской экранизации «Трех мушкетеров» или в зарубежных фильмах.

«Эмма»

В 1996 году вышел многосерийный фильм, снятый по мотивам романа Джейн Остин. Главную роль исполнила юная Кейт Бекинсейл, а за костюмы отвечала Дженни Беван. Художница сделала ставку на историческую достоверность и не прогадала: за эту работу она получила престижную награду.

Художник по костюмам Александра Бирн трудилась над образами к фильму с Аней Тейлор-Джой. Дизайнер решила сознательно нарушить правила и добавила детали, которых в то время просто не могло существовать. Например, вязаные и трикотажные спенсеры, как под плащом у героини слева, в эпоху Регентства никто не носил. Александра Бирн хотела создать на экране мир, заслуживающий доверия, а не достоверно передать конкретное время.

«Мэри Поппинс» — «Мэри Поппинс возвращается»

Костюмы для музыкального фильма 1964 года создавал Тони Уолтон. Эту работу ему предложил сам Уолт Дисней. Труды художника не оказались напрасными: его номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшие костюмы».

В декабре 2018 года вышло продолжение с Эмили Блант в главной роли. Ответственной за красочные костюмы была Сэнди Пауэлл, которую тоже номинировали на «Оскар».

Для фильма 2018 года с нуля создали 448 костюмов. Большинство из них были скроены из хлопка, и команде художников приходилось вручную раскрашивать все ткани.

«Маленькие женщины»

Героев экранизации 1994 года одевала Коллин Этвуд, а костюмами для киноадаптации 2019 года занималась Жаклин Дюрран. Обе художницы сделали все возможное, чтобы через наряды подчеркнуть характер каждой героини. Например, в обеих экранизациях в образах Джо в первую очередь показывается ее свободолюбие.

А в образах самой младшей сестры Эми всегда подчеркивается ее любовь к красивым, дорогим вещам и желание быть самой стильной и модной.

«Отверженные»

Во время съемок фильма 2012 года команда дизайнеров во главе с Пако Дельгадо одела около 4 500 человек. Самому Дельгадо больше всего понравилось работать над женскими нарядами, в особенности над образом героини Хелены Бонем Картер.

А для сериала 2018 года костюмы делала Марианна Агертофт. Она старалась сшить наряды, которые бы точно соответствовали эпохе. Возможно, именно поэтому они получились более сдержанными, чем в одноименном фильме.

«Дюна»

Для фильма Дэвида Линча образы героев продумывал Боб Рингвуд. По словам художника, у них было всего 4 месяца на то, чтобы создать около 9 000 костюмов. Команде приходилось работать по ночам, ведь к утру все уже должно было быть на съемочной площадке.

Героев экранизации 2021 года одевали Жаклин Уэст и Боб Морган. Над костюмами трудились почти 200 человек. Художники вдохновлялись античностью, работами Франсиско Гойи и модного дома Balenciaga.

Отдельного внимания заслуживают фильтрокостюмы, благодаря которым герои «Дюны» выживают в пустыне. Для экранизации 2021 года каждый фильтрокостюм вырезали по слепку тел актеров, поскольку было важно, чтобы во время съемок все чувствовали себя максимально комфортно.

«Ведьмы»

Обе экранизации основаны на одноименном романе Роальда Даля. Героев фильма 1990 года одевала Марит Аллен, а костюмами для последней киноленты занималась британская художница Джоанна Джонстон. Она вдохновлялась иконами стиля 1960-х: Мэрилин Монро и Жаклин Кеннеди.

«Белоснежка и охотник» — «Белоснежка: Месть гномов»

Несмотря на то что оба фильма вышли в 2012 году, они отличаются атмосферой, что отразилось и в костюмах. Коллин Этвуд придумывала наряды для более мрачной версии «Белоснежки». Она одевала Шарлиз Терон в необычные платья. Например, одно из них было сделано из панцирей навозных жуков, которые купили в Таиланде на блошином рынке. Через наряды художник по костюмам хотела рассказать историю королевы Равенны. На протяжении фильма у нее обнаруживается все больше и больше проблем с психикой, поэтому ее платья становятся мрачнее.

«Белоснежка: Месть гномов» — фильм комедийной тональности. По сравнению с Шарлиз Терон Джулия Робертс выглядит не такой опасной, хотя не менее стильной. За наряды отвечала японский дизайнер Эйко Исиока. Она с командой создала с нуля более 400 образов и дополнительно переделала 600 нарядов.

«Война и мир»

Итальянский дизайнер Мария Де Маттеи в 1957 году была номинирована на премию «Оскар». И вполне заслуженно: одно нежное бальное платье Одри Хепберн стоит всех наград. А костюмы для сериала BBC делал Эдвард Гиббон. Часть нарядов специально закупали в России и Беларуси.

«Золушка»

Сэнди Пауэлл изготовила для актрисы Лили Джеймс шикарное небесно-голубое платье, на которое ушло больше дюжины слоев тончайшего шелка. А для певицы Камилы Кабельо, которая сыграла Золушку в 2021 году, художник по костюмам Эллен Мирожник придумала совсем иной наряд. Дизайнер остановилась на белом платье, на которое ее вдохновили стеклянные туфли Swarovski.

В «Золушке» 2015 года особое внимание уделили образам мачехи и злых сестер. Художник по костюмам сделала нарочито смешные, нелепые наряды, чтобы подчеркнуть нравственную низость героинь. Судя по костюмам 2021 года, создатели последней «Золушки» пошли по тому же пути.

Бонус: «Д`Артаньян и три мушкетера» — «Три мушкетера» — «Мушкетеры»

За костюмы нашей версии «Мушкетеров» отвечала Татьяна Острогорская. По словам режиссера, эскизы Острогорской (красная кардинальская мантия и голубое платье Анны Австрийской) до сих пор висят у него дома. Великолепные костюмы в «Трех мушкетерах» — заслуга Джона Молло. А автором нарядов более современной киноадаптации стал Пьер-Ив Жиро. Кажется, это один из тех случаев, когда действительно трудно выбрать, в каком фильме образы лучше, потому что они все выглядят роскошно, что отмечают и критики.