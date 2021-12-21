Мы сравнили 13 актрис в их первой и последней исполненной роли. Порой не верится, что это один человек

Стать кинозвездой мировой величины — задача не из простых. Конечно, есть примеры, когда первая же роль в фильме принесла актрисе всеобщую славу. Так было с Джессикой Лэнг, которая начала карьеру сразу с главной роли в «Кинг-Конге». Но это скорее исключение. В большинстве случаев путь к славе включает работу в массовках и эпизодические роли.

Мы в AdMe.ru пересмотрели много фильмов и сравнили, как наши любимые актрисы выглядели в своих первых и последних ролях.

Катрин Денев

До съемок в комедии «Парижанки» Катрин Денев появлялась в эпизодах нескольких картин, однако в фильме 1962 года она получила первую серьезную роль. Ее коллегами по съемочной площадке стали актер и певец Джонни Холлидей и будущая звезда «Заводного апельсина» Джиллиан Хиллс. А вот в числе последних работ французской дивы значится драма «Правда» 2019 года, снятая японским режиссером Хирокадзу Корээда. Картина получила положительные оценки зрителей.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун успела в родном округе завоевать титул «мисс Кроуфорд Каунти», а после стать кандидаткой на звание «мисс Пенсильвания». Однако этого ей показалось мало, и девушка отправилась покорять Нью-Йорк. Там она занялась актерским мастерством, а в 1980 году получила свою первую работу в киноиндустрии. Роль была небольшой, зато в фильме «Звездные воспоминания» у самого Вуди Аллена. Сегодня Стоун — мировая звезда, ей особенно удаются роли роковых красоток. В списке последних на сегодняшний день работ в фильмографии актрисы значится сериал «Рэтчед» 2020 года. Кстати, одним из продюсеров выступил напарник Стоун по фильму «Основной инстинкт» Майкл Дуглас.

Хелен Миррен

Всех кинонаград Хелен Миррен сегодня уже не пересчитать. А начинала она в Национальном молодежном театре в Лондоне, где ее заметили и позвали в другие театры, а после и в кино. Сначала Хелен появлялась лишь в эпизодах, порой ее даже не отмечали в титрах. Первую главную роль она сыграла в фильме «Совершеннолетие» 1969 года. Картина стала очень популярной в Австралии. После этого Миллер появилась в десятках фильмов, последним из которых на данный момент является 9-я часть саги «Форсаж» (2021).

Ким Кэттролл

Кэттролл дебютировала в кино в боевике «Бутон розы» (1975). Старт был столь успешным, что уже через год с ней подписала контракт компания Universal Studios. Пик карьеры Ким пришелся на 1997 год, когда она получила роль Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе». Тогда же к актрисе пришла мировая слава. На предложение сняться в продолжении истории 4 подруг она единственная из актрис ответила отказом. Но Кэттролл продолжает активно сниматься. Одной из последних ее работ стал сериал «Расскажи мне сказку» (2018–2020).

Орнелла Мути

Орнелла Мути дебютировала в кино в 1970 году: будучи 14-летним подростком, она снялась в картине «Самая красивая жена». Ее работоспособности, особенно учитывая ранний возраст, в котором она начала карьеру, можно только удивляться. Практически каждый год вплоть до нулевых актриса снималась минимум в одном, а чаще в 2–3 фильмах. Ближе к концу 2000-х Орнелла стала реже появляться на экране. В 2017 году вышел итальянский сериал «Сирены», где она сыграла одну из главных ролей.

Сара Джессика Паркер

До появления на большом экране Сара уже имела опыт работы актрисой: она играла в театре, снялась в нескольких ситкомах. В 1983 году вышел фильм «Где-нибудь завтра», в котором ей досталась главная роль. Далее актрису стали звать и в другие проекты: почти каждый год выпускались фильмы, где она играла. Безусловно, самой яркой в ее карьере стала роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». По его окончании вышли 2 полнометражных фильма-продолжения, а в конце 2021-го — сериал «И просто так...» — новая часть истории 4 подруг, где главную роль по-прежнему играет Сара Джессика Паркер.

Джессика Лэнг

В 70-е Джессика Лэнг бросила работу официантки и начала строить карьеру модели. Спустя несколько лет ее заметил один голливудский продюсер, который как раз искал актрису на главную женскую роль в ремейке «Кинг-Конга». На кастинге Лэнг обошла уже известных на тот момент кинодив — Мерил Стрип и Голди Хоун. Фильм 1976 года принес своим создателям большие деньги и положительные отзывы критиков. Несмотря на некоторые негативные отзывы об игре молодой актрисы, она получила «Золотой глобус» в номинации «Новая звезда года». С тех пор в копилке кинонаград Лэнг появилось несметное количество статуэток, а в фильмографии — десятки картин. Последней на данный момент работой звезды является сериал «Политик» (выходит с 2019 года).

Дайан Китон

Прежде чем появиться на киноэкранах, Дайан Китон построила успешную карьеру в театре. Сначала она была дублером в постановках, потом играла уже главные роли. К примеру, в бродвейской работе Вуди Аллена «Сыграй еще раз, Сэм». Кинодебют случился в 1970 году, когда актриса появилась в комедийной мелодраме «Любовники и другие незнакомцы». Сегодня Китон продолжает активно сниматься: в 2020 году вышла комедия «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы».

Шарлотта Рэмплинг

Шарлотта работала секретарем, когда ее заметил киноагент и пригласил на съемки фильмов. Сначала девушка играла в массовке и эпизодические роли. Ее имя даже не упоминали в титрах. Первой значимой ролью стала Мередит в картине «Девушка Джорджи» в 1966 году. Фильм имел успех в прокате. К 1967 году он заработал около $ 7 млн в США и $ 6 млн в других странах. После этого Рэмплинг стали звать и в другие проекты. На сегодняшний день в фильмографии актрисы более 100 ролей в фильмах и сериалах. В этом году ее можно было увидеть в картинах «Дюна» и «Искушение».

Джейн Фонда

Джейн Фонда стала востребованной актрисой после первой же своей роли в киноленте «Большая история». Там она сыграла роль чирлидерши, которая преследует звезду баскетбола. На данный момент последний фильм с участием Фонды — это комедия 2018 года «Книжный клуб». В 2022 году на экраны выйдет анимационная комедия «Удача», где главных персонажей озвучат Джейн Фонда и Вупи Голдберг.

Тильда Суинтон

Историческая драма Дерека Джармена «Караваджо» (1986) представляет собой пересказ жизни художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Караваджо. Именно этот фильм стал дебютным для двух мировых звезд — Шона Бина и Тильды Суинтон. Он был представлен на 36-м Берлинском международном кинофестивале, где получил «Серебряного медведя». В последующие годы режиссер и актриса еще не раз работали вместе, создавая исторические картины. Что касается новых работ Тильды Суинтон, в 2021 году вышло сразу 3 фильма с ее участием: «Память», «Французский вестник» и «Сувенир: Часть 2».

Энди Макдауэлл

В начале 1980-х Энди Макдауэлл работала моделью: снималась для журнала Vogue, сотрудничала с Yves Saint Laurent, Vassarette и Armani. Параллельно она изучала актерское мастерство. Дебютной для девушки стала роль в фильме «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (1984). Режиссер специально выбирала для этих съемок малоизвестных актеров. В итоге кастинг прошли Кристофер Ламберт и Энди Макдауэлл. По словам создателей картины, Энди взяли, потому что камера ее любит. Фильм был тепло принят публикой, его трижды номинировали на «Оскар». Последней на сегодня работой актрисы является сериал «Уборщица. История матери-одиночки» (2021), снятый для Netflix.

Уитни Хьюстон

В начале 90-х Уитни Хьюстон уже была известной певицей, обладательницей «Грэмми» и других музыкальных наград. Однако после участия в фильме «Телохранитель» 1992 года за ней закрепился статус суперзвезды: она выпустила самый продаваемый в мире сингл, спетый женщиной. «Телохранитель», в котором главные роли сыграли она и Кевин Костнер, собрал $ 411 млн в прокате. Однако актерскую игру зрители оценили как слабую, Хьюстон даже была 7 раз номинирована на антипремию «Золотая малина». Впрочем, это не отбило у Уитни желание продолжать актерскую карьеру. Свою последнюю роль она сыграла в музыкальном фильме «Спаркл» в 2012 году.