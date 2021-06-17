Мы сравнили 12 наших актрис в первой роли и сейчас. Во многих юных дарованиях непросто узнать будущих звезд

Большинство отечественных актрис — яркие, уверенные в себе женщины, блистающие как в объективе камеры, так и вне ее. Однако каждому поклоннику наверняка было бы любопытно, как выглядели эти дивы на заре актерской карьеры, когда о них еще не знала вся страна, и какими были их первые роли.

Поэтому AdMe.ru решил отыскать кадры из фильмов, с которых и началась актерская карьера отечественных кинокрасавиц. И многих из них действительно непросто узнать.

Ксения Раппопорт

Ксения получила свою первую роль в 16 лет, сыграв Симу в фильме «Изыди!» Кстати, именно после этой роли юная Раппопорт укрепилась в своем желании стать актрисой.

Агния Дитковските

С Агнией зрители познакомились в популярном фильме середины нулевых «Жара», где она сыграла девушку по имени Настя, в которую влюбляется один из главных героев.

Нелли Уварова

Фильм «Полетели» — это курсовая работа Анны Меликян, созданная, когда режиссер училась во ВГИКе. Там и сыграла свою первую роль Нелли Уварова.

Анна Старшенбаум

Анна на своих первых съемках тоже произносит всего пару слов. Она дебютировала в роли девушки в общежитии, а картина называлась «Продается детектор лжи».

Ольга Ломоносова

Ольга дебютировала на экране в сериале «Кобра: Антитеррор». Ей досталась роль Екатерины Вознесенской — офицера команды быстрого реагирования. Всего спустя несколько лет вся страна узнает и полюбит актрису в роли Киры Воропаевой из «Не родись красивой».

Екатерина Стриженова

В девочке Тане из советской драмы не так-то легко узнать красотку Екатерину Стриженову. Правда, снимаясь в фильме «Лидер», актриса еще носила девичью фамилию — Токмань. Кстати, именно на съемках этого фильма Екатерина познакомилась со своим будущим мужем — Александром Стриженовым, который сыграл одну из главных ролей.

Любовь Аксенова

Свою первую роль Любовь получила в отечественном сериале «Детективы», выходившем с 2006 года. В одной серии актриса сыграла героиню расследования Настю.

Александра Бортич

Александра дебютировала в кино не так давно — первый фильм с ее участием вышел в 2014 году. Молодежная драма «Как меня зовут» стала первой не только для актрисы, но и для режиссера: Нигина Сайфуллаева, до этого работавшая только с короткометражками и сериалами, впервые попробовала себя в полном метре.

Ирина Пегова

Кинокарьера Ирины началась с фильма Алексея Учителя «Прогулка», где актриса исполнила главную роль. Мало кому удается сразу ворваться в мир кино с главных ролей — большинство актрис из нашего списка сперва играли второстепенных персонажей, но Ирине удалось.

Агата Муцениеце

Дебютную роль Агата исполнила в отечественном криминальном сериале «След», появившись в паре эпизодов. Еще несколько лет — и актриса получит роль в сериале «Закрытая школа», который и принес ей популярность.

Карина Разумовская

Свою первую роль Карина сыграла еще ребенком — ей достался эпизод в фильме «Торможение в небесах». В титрах актрису не указали. Вскоре после этого она сыграла в другом фильме, и снова эпизодическую роль, и долгое время, вплоть до начала нулевых, не снималась совсем.

Марина Александрова

Впервые Марина появилась на экране в 18 лет, сыграв в 12-серийном проекте «Империя под ударом». Сейчас актрисе 38 лет и она снимается в достаточно крупных проектах, например у Федора Бондарчука.