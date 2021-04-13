Мы сравнили 12 культовых персонажей сериалов нашего детства в их первом и последнем эпизодах

Впервые сериалы появились на экранах телевизоров в далеком 1946 году. Сейчас они занимают огромное и очень важное место в современном кинематографе. А еще сериалы прочно обосновались и в наших сердечках — некоторые из них длятся многие годы, и мы привыкаем к любимым персонажам, словно к близким друзьям, и, кажется, знаем о них все.

Мы в AdMe.ru тоже совсем не прочь скоротать вечер за просмотром любимого шоу и ведерком попкорна. Но сегодня у нас другая задача: мы решили выяснить, как изменились герои культовых картин за время съемок, начиная с первой серии и до момента последнего появления на экране. Ведь мы так часто видим их, что можем даже не заметить перемен, пока не взглянем на фото.

Жади Рашид — «Клон»

Эта бразильская мелодрама впервые появилась на экранах в 2001 году. Шоу имело грандиозный успех и транслировалось практически по всему миру: за отношениями Жади и Лукаса следили в 90 странах. А в 2010 году был снят ремейк сериала на испанском языке.

Перри Кокс — «Клиника»

«Клиника» шла с 2001-го по 2010 год. Все главные герои сериала имеют прямое отношение к медицине, кроме одного — Уборщика. Кстати, изначально на роль доктора Кокса прослушивался именно он. А еще: вы замечали, что рентгеновский снимок в заставке висит неправильно? Сердце на нем справа, а печень слева.

Келли Тейлор — «Беверли-Хиллз, 90210»

Кто из нас не смотрел этот культовый сериал 1990-х? Может, не каждый дождался финальной серии, но начало или середину вспомнят многие. Для тех, кто не помнит или не знает, чем закончился сериал, и переживает за главную героиню, расскажем: в конце 8-го сезона Келли и Брендон расстались, а в конце сериала она вновь начала роман с Диланом.

Донна Мартин — «Беверли-Хиллз, 90210»

У Донны тоже все сложилось как нельзя лучше. Она вышла замуж за Дэвида и осуществила свою заветную старую мечту: открыла вместе с Келли бутик модной одежды.

Моника Геллер — «Друзья»

Сериал «Друзья» получил признание и всенародную любовь и по праву считается одним из самых популярных телешоу всех времен. Даже те, кто не видел ни одной серии, знают персонажей и их сюжетные линии чуть ли не наизусть. Изначально продюсеры планировали дать Кортни Кокс роль Рэйчел, а Дженнифер Энистон — роль Моники. Но актрисы отказались, и Кортни сыграла Монику, а Энистон — Рэйчел.

Пенни — «Теория Большого взрыва»

«Теорию» снимали с 2007-го по 2019 год, и всего за 12 сезонов было выпущено 279 серий. Таким образом, любимая многими «ТБВ» стала самым длинным ситкомом в истории телевидения. За 12 лет персонажи повзрослели, поменялись и обрели свое счастье: Шелдон получил Нобелевскую премию, а Леонард с Пенни ждут малыша.

Сьюзан Майер — «Отчаянные домохозяйки»

Шоу о жизни 4 подруг-домохозяек с Вистерия Лейн удостоилось 3 «Золотых глобусов» и номинировалось на «Эмми» 38 раз (из них выиграв 7). А в 2007 году шоу было признано самым успешным телесериалом в мире, аудитория которого составляет более 120 млн зрителей. А кто ваша любимая отчаянная домохозяйка?

Вилли Таннер — «Альф»

Во сколько лет вы узнали, что «Альф» (ALF) — это аббревиатура от Alien Life Form, что означает «внеземная форма жизни»? Этот любимый и детьми, и взрослыми сериал впервые вышел на экраны в 1986 году и был показан в 80 странах мира. А куклой, изображающей Альфа, во время съемок управлял сам создатель сериала Пол Фаско.

Мили — «Дикий ангел»

Этот мегапопулярный аргентинский телесериал в оригинале называется «Muñeca brava», что в переводе с испанского означает «храбрая куколка». На российском телевидении первая трансляция прошла с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000 года. Сериал имел такую бешеную популярность, что потом повторно транслировался еще 5 раз. У шоу есть целых 6 ремейков: перуанский, португальский, мексиканский, израильский, индонезийский и индийский.

Зена — «Зена — королева воинов»

Впервые Зена появилась в сериале «Удивительные странствия Геракла» и оказалась таким динамичным и интересным персонажем, что решено было сделать отдельное шоу о ней. И мы наслаждались приключениями воительницы с 1999-го по 2009 год. В 2015 году сериал планировали перезапустить, но позже проект был отменен.

Пайпер Холливелл — «Зачарованные»

Сериал о 3 сестрах-ведьмах Прю, Фиби и Пайпер, которые сражаются со злом, выходил с 1998-го по 2006 год и полюбился зрителям еще и тем, что создатели сделали акцент не только на волшебстве и магии, но и на семейных ценностях. А с 2018 года у шоу появился первый ремейк, который на данный момент насчитывает 3 сезона (4-й ожидается).

Дин Винчестер — «Сверхъестественное»

Знаменитый сериал о братьях Винчестерах насчитывает аж 15 сезонов, которые транслировались по ТВ в течение 15 лет — с 2005-го по 2020 год. За это время у шоу, кроме огромного количества фанатов, появились еще и спин-оффы, также по его мотивам была выпущена серия книг и комиксы.