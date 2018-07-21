Мы составили список 30 крутейших фильмов эпохи 1980-х. А какие из них видели вы?
1980-е подарили нам множество ярких фильмов в самых разных жанрах, ставших впоследствии культовыми. Сюжеты большинства из них вам наверняка уже известны, так что мы ограничимся лишь самым кратким их пересказом, а заодно приведем интересные факты о съемках этих картин. Мы надеемся, что вам, как и нам, обязательно захочется пересмотреть заново эти шедевры или увидеть в первый раз, если по какой-то причине вы их пропустили.
AdMe.ru составил список 30 популярнейших фильмов этой эпохи, что оказалось не самой простой задачей, ведь пришлось выбирать из сотен отличных картин.
30. Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back), 1980
В этом эпизоде Люк выясняет, что Дарт Вейдер является его отцом, и с этим важнейшим сюжетным поворотом связан любопытный факт. Чтобы предотвратить утечку информации, актерам выдали «фальшивый» сценарий, где в финале сцены схватки Вейдер говорит Люку: «Оби Ван убил твоего отца!» Впоследствии эту фразу заменили при озвучивании на «Нет, я твой отец». (No, I am your father.)
29. Сияние (The Shining), 1980
«Сияние» по праву считается одной из самых значимых картин своего жанра, несмотря на негативные рецензии в год ее выхода на экраны и творческие разногласия автора одноименного романа Стивена Кинга с режиссером Стэнли Кубриком.
По некоторым причинам Кубрик вырезал или заменил множество отснятых сцен. Например, в рекламном ролике для британского телевидения содержался альтернативный вариант знаменитого Here’s Johnny, в котором Джек ничего не произносил, а просто молча скалился.
28. Братья Блюз (The Blues Brothers), 1980
Пожалуй, главное в этой картине все-таки не сам сюжет о похождениях двух братьев, желающих всеми силами заработать денег для спасения приюта, в котором они выросли, а потрясающие музыкальные сцены. Количество суперзвезд из мира музыки в фильме просто зашкаливает: Кэб Кэллоуэй, Арета Франклин, Рэй Чарльз, Джеймс Браун, Чака Хан, Джон Ли Хукер и многие другие.
Отличились создатели картины не только числом сыгравших в ней музыкантов, но и количеством уничтоженных на съемках автомобилей — их было 103, что по тем временам считалось рекордом.
27. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (Raiders of the Lost Ark), 1981
А вы знаете, что мы могли бы и не увидеть Харрисона Форда в роли Индианы Джонса? Против этой кандидатуры возражал Джордж Лукас, у которого Форд уже снимался в «Звездных войнах». Изначально планировалось снять Тома Селлека, но тот был задействован в съемках сериала «Магнум», поэтому вышло, что всеми любимые Индиана и Хан Соло — это один и тот же человек (и оно к лучшему, как нам кажется).
26. Бегущий по лезвию (Blade Runner), 1982
В отличие от Стивена Кинга в случае с «Сиянием», автор научно-фантастического романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филип Киндред Дик остался доволен экранизацией, ведь он именно так все и представлял, когда писал книгу. Забавно, что режиссер Ридли Скотт ее так и не прочитал, а создавал фильм на основе своих собственных представлений о мрачном будущем.
25. Нечто (The Thing), 1982
Картина о схватке запертых во льдах Антарктиды ученых с инопланетной тварью была не слишком удачной в прокате, однако заслужила признание в конце 1980-х, когда ее выпустили на VHS. На сегодняшний день «Нечто» считается одним из лучших фильмов ужасов всех времен.
Так вышло, что в картине нет ни одного женского персонажа, если не считать голос компьютера Макриди и видеозапись передачи, которую смотрит Палмер. Режиссер Джон Карпентер рассказал, что в съемочной группе все же была одна женщина, но она покинула проект по причине беременности и была заменена мужчиной.
24. Инопланетянин (E.T. the Extra-Terrestrial), 1982
Генри Томас, исполнитель роли земного мальчика Эллиота, спасшего инопланетянина от спецагентов США, рассказал, что при прослушивании ему требовалось изобразить печаль и он вспомнил тот день, когда умерла его собака. В результате Стивен Спилберг заплакал сам и дал ему главную роль.
23. Рождественская история (A Christmas Story), 1983
Если вы спросите у американцев, какой фильм они чаще всего пересматривают перед Рождеством, то многие из них назовут именно этот. Его сюжет перенесет вас в 1940-е, когда мальчики мечтали не о гаджете последней модели, а о более простых (и довольно опасных по нынешним меркам) игрушках. Но даже если вы не знакомы с этой картиной, то наверняка видели предмет, который папа маленького Ральфи получает в подарок.
22. Танец-вспышка (Flashdance), 1983
Абсолютно предсказуемая (и, кстати, основанная на реальных событиях) история о молодой девушке, которая живет одна со своим псом, днем работает сварщицей на заводе, ходит на занятия, а ночью танцует в клубе и мечтает поступить в балетную школу.
Но этот фильм обязательно стоит посмотреть ради шикарных танцевальных номеров и прекрасного саундтрека. А песню из финальной сцены вы наверняка слышали не один раз, даже если вдруг название фильма вам ни о чем не говорит.
21. Лицо со шрамом (Scarface), 1983
Как и некоторые другие фильмы из нашей подборки, эта лента получила разгромные отзывы сразу после выхода, а в итоге стала одним из величайших гангстерских фильмов в истории кинематографа. Кстати, музыку к «Лицу со шрамом» написал тот же композитор, что и для «Танца-вспышки», — Джорджо Мородер.
20. Однажды в Америке (Once Upon a Time in America), 1984
История дружбы и предательства гангстеров и бутлегеров поначалу не имела особого успеха у зрителей, так как вышла в прокат в искаженном виде. Однако после восстановления первоначального хронометража и структуры фильм стали рассматривать как один из величайших в своем жанре.
Картина частично основана на реальных событиях, а чтобы подготовиться к роли Лапши, Роберт Де Ниро попросил о личной встрече с криминальным боссом Мейером Лански, на образ которого он ориентировался. К сожалению, в этой встрече ему было отказано.
19. Охотники за привидениями (Ghost Busters),1984
Этот фильм также изначально вышел в прокат не совсем в том виде, в котором его задумывали создатели. Дело в том, что картину не успевали закончить к дате релиза, а перенести ее было невозможно. Но зрители отлично приняли и «сырую» версию, проигнорировав сюжетные неточности и недоделанные спецэффекты.
А чтобы подогреть интерес к картине, режиссер Айван Райтман запустил рекламный ролик, в котором фигурировал реальный телефонный номер, дозвонившиеся по которому могли услышать послание в исполнении Билла Мюррея и Дэна Эйкройда. В течение нескольких недель на этот номер каждый час поступало около 1 000 звонков.
18. Терминатор (The Terminator), 1984
Роль Терминатора мог исполнить О. Джей Симпсон, но его кандидатуру отклонили, так как, по мнению продюсеров, актер выглядел слишком дружелюбно для роли хладнокровного киборга-убийцы.
Звучит иронично, ведь в 1994 году Симпсон оказался за решеткой по обвинению в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее друга, но был оправдан. 14 лет спустя актер все равно получил тюремный срок уже за другое преступление, а 1 октября 2017 года был помилован и вышел на свободу.
17. Амадей (Amadeus), 1984
Рассказанная в фильме история является по большей части вымышленной, так как едва ли у настоящего Сальери были причины завидовать Моцарту. Антонио Сальери в свое время пользовался большей популярностью, чем его «соперник», а его «вина» так никогда и не была доказана. Несмотря на вымысел, картина просто великолепна.
16. Кошмар на улице Вязов (A Nightmare on Elm Street), 1984
Изначально режиссер Уэс Крейвен задумывал Фредди Крюгера молчаливым маньяком наподобие Джейсона Вурхиза, но в итоге тот превратился в любящего поболтать убийцу с черным чувством юмора. А знаменитый полосатый свитер Фредди был выбран потому, что Крейвен где-то прочитал, что сочетание красного и зеленого цвета плохо воспринимается человеческим глазом.
15. Парень-каратист, (The Karate Kid), 1984
Как мы уже говорили, даже из очень хороших фильмов нередко вырезают те или иные эпизоды. Но всегда ли стоит это делать? Возможно, если бы из «Парня-каратиста» убрали сцену, где мистер Мийяги напивается, поет японскую песню и где Дэниел узнает о его прошлом (этого требовала киностудия, но режиссер был другого мнения), то актер Пэт Морита не получил бы номинацию на «Оскар».
14. Назад в будущее (Back to the Future), 1985
По словам одного из продюсеров картины Боба Гейла, идея создания фильма пришла ему в голову, когда он нашел выпускной альбом своего отца и подумал: а что, если бы они с отцом были одного возраста, — подружились ли бы они в этом случае?
13. Балбесы (The Goonies), 1985
Кто в детстве не мечтал найти сокровище? Юным героям этого фильма посчастливилось найти на чердаке старую карту, и они отправились на поиски клада Одноглазого Вилли ради того, чтобы спасти свой район от разрушения. Кстати, пиратский корабль для фильма был выстроен в натуральную величину и все сцены снимались именно на нем, а не на отдельных площадках.
12. Отчаянно ищу Сьюзен (Desperately Seeking Susan), 1985
Сейчас это трудно себе представить, но в начале съемок этого фильма Мадонна была еще малоизвестной артисткой, так что ее можно было спокойно снимать в уличных сценах. Но под конец съемок уже пришлось нанимать телохранителей, так как люди буквально сходили с ума при виде своего кумира. А еще этот фильм создал целое направление молодежной моды, когда девочки одевались «под Мадонну», желая выглядеть круто.
11. Чужие (Aliens), 1986
Сила искусства порой бывает настолько убедительной, что приводит к курьезным ситуациям. Например, после выхода этого фильма компания Caterpillar (CAT) начала получать запросы от людей, желающих приобрести шагающий экзоскелет, с помощью которого офицер Эллен Рипли в финальной сцене боролась с самкой чужого. Компании пришлось объяснять, что такое оборудование существует только в фантастическом фильме.
10. Выходной день Ферриса Бьюллера (Ferris Bueller’s Day Off), 1986
В молодежной комедии используется прием под названием «разрушение четвертой стены», когда главный герой, решивший прогулять школу подросток по имени Феррис Бьюллер, обращается к зрителям, объясняя свои мысли и поступки. А после финальных титров он снова появляется и произносит: You’re still here? It’s over! Go home! («Вы еще здесь? Все кончилось! Идите домой!»)
9. Взвод (Platoon), 1986
Сначала Чарли Шин был отвергнут создателями фильма, так как они сочли актера слишком молодым и предложили роль рядового Криса Тейлора его старшему брату Эмилио Эстевесу. Но тот оказался связан другими обязательствами, затем эту роль отверг Киану Ривз, и в итоге она все-таки досталась Чарли.
Интересно, что Министерство обороны США сочло фильм, посвященный погибшим во Вьетнаме солдатам, непатриотичным и отказалось оказывать какую-либо помощь в его создании.
8. Синий бархат (Blue Velvet), 1986
Американский институт киноискусства абсолютно заслуженно включил сюрреалистический триллер Дэвида Линча в список 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет. Главный герой по имени Джеффри Бомон напоминает агента Купера из сериала «Твин Пикс». И не только тем, что и того, и другого играет Кайл Маклахлен: обоим героям пришлось пережить немало загадочных событий в своих расследованиях.
7. За бортом (Overboard), 1987
Замечательная семейная комедия о перевоспитании взбалмошной и высокомерной богатой леди. И похоже, что сюжет не утратил своей актуальности: в мае 2018 года вышел ремейк этого фильма. Правда, в новой версии роли реверсированы — вместо миллионерши появляется миллионер (его играет Юджинио Дербез), а роль многодетного «плотника» досталась Анне Фэрис.
6. История Хатико (Hachikô monogatari), 1987
Один из самых трогательных и душевных фильмов с участием собак, которые когда-либо были сняты. Смотреть его без слез практически невозможно, особенно если вы помните о том, что он основан на реальной истории.
5. Крепкий орешек (Die Hard), 1988
Как известно, при переводе на другой язык в фильмах часто происходят некоторые изменения. Так произошло и с этим фильмом: в Германии, где предпочитали не поднимать тему немецкого экстремизма, немецких террористов в переводе называют выходцами из Ирландии.
4. Собачье сердце, 1988
Этот без преувеличения гениальный фильм в некоторых деталях отличается от одноименной повести Булгакова, зато он превосходно передает атмосферу 1920-х, в том числе и благодаря эффекту сепии. Пса, которого сняли в роли Шарика, выбирали из 20 собак. В итоге Шариком стал милицейский пес Карай, у которого к началу съемок на счету было 38 задержаний.
3. Человек дождя (Rain Man), 1988
Предполагалось, что роль Чарли Бэббита исполнит Дастин Хоффман, но после того как тот увидел слепого, больного ДЦП гения-аутиста Лесли Лемке, на слух исполняющего целые концерты на фортепьяно, он был растроган до слез и решил сыграть Реймонда.
2. Предместье (The ’Burbs), 1989
Действие картины происходит в вымышленном городке Мэйфилд Плейс, тихом и спокойном, но только на первый взгляд. Тут есть чего опасаться, особенно после того как в соседнем доме поселяются очень странные люди, из чьего подвала по ночам доносятся подозрительные звуки.
1. Общество мертвых поэтов (Dead Poets Society), 1989
Эта картина так впечатлила бывшего школьного преподавателя Уолтера Скоулда, что в 2009 году он создал реальное «Общество мертвых поэтов Америки», задачей которого стал поиск заброшенных захоронений поэтов, бывших когда-то национальной гордостью.
И этот список далеко не полный, поэтому не расстраивайтесь, если вы не нашли в нем свои любимые фильмы из 1980-х, а лучше расскажите о них в комментариях.