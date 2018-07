Мы составили список 30 крутейших фильмов эпохи 1980-х. А какие из них видели вы?

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

1980-е подарили нам множество ярких фильмов в самых разных жанрах, ставших впоследствии культовыми. Сюжеты большинства из них вам наверняка уже известны, так что мы ограничимся лишь самым кратким их пересказом, а заодно приведем интересные факты о съемках этих картин. Мы надеемся, что вам, как и нам, обязательно захочется пересмотреть заново эти шедевры или увидеть в первый раз, если по какой-то причине вы их пропустили.

AdMe.ru составил список 30 популярнейших фильмов этой эпохи, что оказалось не самой простой задачей, ведь пришлось выбирать из сотен отличных картин.

30. Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back), 1980

IMDb — 8,8 В этом эпизоде Люк выясняет, что Дарт Вейдер является его отцом, и с этим важнейшим сюжетным поворотом связан любопытный факт. Чтобы предотвратить утечку информации, актерам выдали «фальшивый» сценарий, где в финале сцены схватки Вейдер говорит Люку: «Оби Ван убил твоего отца!» Впоследствии эту фразу заменили при озвучивании на «Нет, я твой отец». (No, I am your father.)

29. Сияние (The Shining), 1980

IMDb — 8,4 «Сияние» по праву считается одной из самых значимых картин своего жанра, несмотря на негативные рецензии в год ее выхода на экраны и творческие разногласия автора одноименного романа Стивена Кинга с режиссером Стэнли Кубриком. По некоторым причинам Кубрик вырезал или заменил множество отснятых сцен. Например, в рекламном ролике для британского телевидения содержался альтернативный вариант знаменитого Here’s Johnny, в котором Джек ничего не произносил, а просто молча скалился.

28. Братья Блюз (The Blues Brothers), 1980

IMDb — 7,9 Пожалуй, главное в этой картине все-таки не сам сюжет о похождениях двух братьев, желающих всеми силами заработать денег для спасения приюта, в котором они выросли, а потрясающие музыкальные сцены. Количество суперзвезд из мира музыки в фильме просто зашкаливает: Кэб Кэллоуэй, Арета Франклин, Рэй Чарльз, Джеймс Браун, Чака Хан, Джон Ли Хукер и многие другие. Отличились создатели картины не только числом сыгравших в ней музыкантов, но и количеством уничтоженных на съемках автомобилей — их было 103, что по тем временам считалось рекордом.

27. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (Raiders of the Lost Ark), 1981

IMDb — 8,5 А вы знаете, что мы могли бы и не увидеть Харрисона Форда в роли Индианы Джонса? Против этой кандидатуры возражал Джордж Лукас, у которого Форд уже снимался в «Звездных войнах». Изначально планировалось снять Тома Селлека, но тот был задействован в съемках сериала «Магнум», поэтому вышло, что всеми любимые Индиана и Хан Соло — это один и тот же человек (и оно к лучшему, как нам кажется).

26. Бегущий по лезвию (Blade Runner), 1982

IMDb — 8,2 В отличие от Стивена Кинга в случае с «Сиянием», автор научно-фантастического романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филип Киндред Дик остался доволен экранизацией, ведь он именно так все и представлял, когда писал книгу. Забавно, что режиссер Ридли Скотт ее так и не прочитал, а создавал фильм на основе своих собственных представлений о мрачном будущем.

25. Нечто (The Thing), 1982

IMDb — 8,1 Картина о схватке запертых во льдах Антарктиды ученых с инопланетной тварью была не слишком удачной в прокате, однако заслужила признание в конце 1980-х, когда ее выпустили на VHS. На сегодняшний день «Нечто» считается одним из лучших фильмов ужасов всех времен. Так вышло, что в картине нет ни одного женского персонажа, если не считать голос компьютера Макриди и видеозапись передачи, которую смотрит Палмер. Режиссер Джон Карпентер рассказал, что в съемочной группе все же была одна женщина, но она покинула проект по причине беременности и была заменена мужчиной.

24. Инопланетянин (E.T. the Extra-Terrestrial), 1982

IMDb — 7,9 Генри Томас, исполнитель роли земного мальчика Эллиота, спасшего инопланетянина от спецагентов США, рассказал, что при прослушивании ему требовалось изобразить печаль и он вспомнил тот день, когда умерла его собака. В результате Стивен Спилберг заплакал сам и дал ему главную роль.

23. Рождественская история (A Christmas Story), 1983

IMDb — 8,0 Если вы спросите у американцев, какой фильм они чаще всего пересматривают перед Рождеством, то многие из них назовут именно этот. Его сюжет перенесет вас в 1940-е, когда мальчики мечтали не о гаджете последней модели, а о более простых (и довольно опасных по нынешним меркам) игрушках. Но даже если вы не знакомы с этой картиной, то наверняка видели предмет, который папа маленького Ральфи получает в подарок.

22. Танец-вспышка (Flashdance), 1983

IMDb — 6,1 Абсолютно предсказуемая (и, кстати, основанная на реальных событиях) история о молодой девушке, которая живет одна со своим псом, днем работает сварщицей на заводе, ходит на занятия, а ночью танцует в клубе и мечтает поступить в балетную школу. Но этот фильм обязательно стоит посмотреть ради шикарных танцевальных номеров и прекрасного саундтрека. А песню из финальной сцены вы наверняка слышали не один раз, даже если вдруг название фильма вам ни о чем не говорит.

21. Лицо со шрамом (Scarface), 1983

IMDb — 8,3 Как и некоторые другие фильмы из нашей подборки, эта лента получила разгромные отзывы сразу после выхода, а в итоге стала одним из величайших гангстерских фильмов в истории кинематографа. Кстати, музыку к «Лицу со шрамом» написал тот же композитор, что и для «Танца-вспышки», — Джорджо Мородер.

20. Однажды в Америке (Once Upon a Time in America), 1984

IMDb — 8,4 История дружбы и предательства гангстеров и бутлегеров поначалу не имела особого успеха у зрителей, так как вышла в прокат в искаженном виде. Однако после восстановления первоначального хронометража и структуры фильм стали рассматривать как один из величайших в своем жанре. Картина частично основана на реальных событиях, а чтобы подготовиться к роли Лапши, Роберт Де Ниро попросил о личной встрече с криминальным боссом Мейером Лански, на образ которого он ориентировался. К сожалению, в этой встрече ему было отказано.

19. Охотники за привидениями (Ghost Busters),1984

IMDb — 7,8 Этот фильм также изначально вышел в прокат не совсем в том виде, в котором его задумывали создатели. Дело в том, что картину не успевали закончить к дате релиза, а перенести ее было невозможно. Но зрители отлично приняли и «сырую» версию, проигнорировав сюжетные неточности и недоделанные спецэффекты. А чтобы подогреть интерес к картине, режиссер Айван Райтман запустил рекламный ролик, в котором фигурировал реальный телефонный номер, дозвонившиеся по которому могли услышать послание в исполнении Билла Мюррея и Дэна Эйкройда. В течение нескольких недель на этот номер каждый час поступало около 1 000 звонков.

18. Терминатор (The Terminator), 1984

IMDb — 8,0 Роль Терминатора мог исполнить О. Джей Симпсон, но его кандидатуру отклонили, так как, по мнению продюсеров, актер выглядел слишком дружелюбно для роли хладнокровного киборга-убийцы. Звучит иронично, ведь в 1994 году Симпсон оказался за решеткой по обвинению в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее друга, но был оправдан. 14 лет спустя актер все равно получил тюремный срок уже за другое преступление, а 1 октября 2017 года был помилован и вышел на свободу.

17. Амадей (Amadeus), 1984

IMDb — 8,3 Рассказанная в фильме история является по большей части вымышленной, так как едва ли у настоящего Сальери были причины завидовать Моцарту. Антонио Сальери в свое время пользовался большей популярностью, чем его «соперник», а его «вина» так никогда и не была доказана. Несмотря на вымысел, картина просто великолепна.

16. Кошмар на улице Вязов (A Nightmare on Elm Street), 1984

IMDb — 7,5 Изначально режиссер Уэс Крейвен задумывал Фредди Крюгера молчаливым маньяком наподобие Джейсона Вурхиза, но в итоге тот превратился в любящего поболтать убийцу с черным чувством юмора. А знаменитый полосатый свитер Фредди был выбран потому, что Крейвен где-то прочитал, что сочетание красного и зеленого цвета плохо воспринимается человеческим глазом.

15. Парень-каратист, (The Karate Kid), 1984

IMDb — 7,2 Как мы уже говорили, даже из очень хороших фильмов нередко вырезают те или иные эпизоды. Но всегда ли стоит это делать? Возможно, если бы из «Парня-каратиста» убрали сцену, где мистер Мийяги напивается, поет японскую песню и где Дэниел узнает о его прошлом (этого требовала киностудия, но режиссер был другого мнения), то актер Пэт Морита не получил бы номинацию на «Оскар».

14. Назад в будущее (Back to the Future), 1985

IMDb — 8,5 По словам одного из продюсеров картины Боба Гейла, идея создания фильма пришла ему в голову, когда он нашел выпускной альбом своего отца и подумал: а что, если бы они с отцом были одного возраста, — подружились ли бы они в этом случае?

13. Балбесы (The Goonies), 1985

IMDb — 7,8 Кто в детстве не мечтал найти сокровище? Юным героям этого фильма посчастливилось найти на чердаке старую карту, и они отправились на поиски клада Одноглазого Вилли ради того, чтобы спасти свой район от разрушения. Кстати, пиратский корабль для фильма был выстроен в натуральную величину и все сцены снимались именно на нем, а не на отдельных площадках.

12. Отчаянно ищу Сьюзен (Desperately Seeking Susan), 1985

IMDb — 5,9 Сейчас это трудно себе представить, но в начале съемок этого фильма Мадонна была еще малоизвестной артисткой, так что ее можно было спокойно снимать в уличных сценах. Но под конец съемок уже пришлось нанимать телохранителей, так как люди буквально сходили с ума при виде своего кумира. А еще этот фильм создал целое направление молодежной моды, когда девочки одевались «под Мадонну», желая выглядеть круто.

11. Чужие (Aliens), 1986

IMDb — 8,4 Сила искусства порой бывает настолько убедительной, что приводит к курьезным ситуациям. Например, после выхода этого фильма компания Caterpillar (CAT) начала получать запросы от людей, желающих приобрести шагающий экзоскелет, с помощью которого офицер Эллен Рипли в финальной сцене боролась с самкой чужого. Компании пришлось объяснять, что такое оборудование существует только в фантастическом фильме.

10. Выходной день Ферриса Бьюллера (Ferris Bueller’s Day Off), 1986

IMDb — 7,8 В молодежной комедии используется прием под названием «разрушение четвертой стены», когда главный герой, решивший прогулять школу подросток по имени Феррис Бьюллер, обращается к зрителям, объясняя свои мысли и поступки. А после финальных титров он снова появляется и произносит: You’re still here? It’s over! Go home! («Вы еще здесь? Все кончилось! Идите домой!»)

9. Взвод (Platoon), 1986

IMDb — 8,1 Сначала Чарли Шин был отвергнут создателями фильма, так как они сочли актера слишком молодым и предложили роль рядового Криса Тейлора его старшему брату Эмилио Эстевесу. Но тот оказался связан другими обязательствами, затем эту роль отверг Киану Ривз, и в итоге она все-таки досталась Чарли. Интересно, что Министерство обороны США сочло фильм, посвященный погибшим во Вьетнаме солдатам, непатриотичным и отказалось оказывать какую-либо помощь в его создании.

8. Синий бархат (Blue Velvet), 1986

IMDb — 7,8 Американский институт киноискусства абсолютно заслуженно включил сюрреалистический триллер Дэвида Линча в список 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет. Главный герой по имени Джеффри Бомон напоминает агента Купера из сериала «Твин Пикс». И не только тем, что и того, и другого играет Кайл Маклахлен: обоим героям пришлось пережить немало загадочных событий в своих расследованиях.

7. За бортом (Overboard), 1987

IMDb — 6,8 Замечательная семейная комедия о перевоспитании взбалмошной и высокомерной богатой леди. И похоже, что сюжет не утратил своей актуальности: в мае 2018 года вышел ремейк этого фильма. Правда, в новой версии роли реверсированы — вместо миллионерши появляется миллионер (его играет Юджинио Дербез), а роль многодетного «плотника» досталась Анне Фэрис.

6. История Хатико (Hachikô monogatari), 1987

IMDb — 8,1 Один из самых трогательных и душевных фильмов с участием собак, которые когда-либо были сняты. Смотреть его без слез практически невозможно, особенно если вы помните о том, что он основан на реальной истории.

5. Крепкий орешек (Die Hard), 1988

IMDb — 8,2 Как известно, при переводе на другой язык в фильмах часто происходят некоторые изменения. Так произошло и с этим фильмом: в Германии, где предпочитали не поднимать тему немецкого экстремизма, немецких террористов в переводе называют выходцами из Ирландии.

4. Собачье сердце, 1988

IMDb — 8,8 Этот без преувеличения гениальный фильм в некоторых деталях отличается от одноименной повести Булгакова, зато он превосходно передает атмосферу 1920-х, в том числе и благодаря эффекту сепии. Пса, которого сняли в роли Шарика, выбирали из 20 собак. В итоге Шариком стал милицейский пес Карай, у которого к началу съемок на счету было 38 задержаний.

3. Человек дождя (Rain Man), 1988

IMDb — 8,0 Предполагалось, что роль Чарли Бэббита исполнит Дастин Хоффман, но после того как тот увидел слепого, больного ДЦП гения-аутиста Лесли Лемке, на слух исполняющего целые концерты на фортепьяно, он был растроган до слез и решил сыграть Реймонда.

2. Предместье (The ’Burbs), 1989

IMDb — 6,9 Действие картины происходит в вымышленном городке Мэйфилд Плейс, тихом и спокойном, но только на первый взгляд. Тут есть чего опасаться, особенно после того как в соседнем доме поселяются очень странные люди, из чьего подвала по ночам доносятся подозрительные звуки.

1. Общество мертвых поэтов (Dead Poets Society), 1989

IMDb — 8,1 Эта картина так впечатлила бывшего школьного преподавателя Уолтера Скоулда, что в 2009 году он создал реальное «Общество мертвых поэтов Америки», задачей которого стал поиск заброшенных захоронений поэтов, бывших когда-то национальной гордостью.