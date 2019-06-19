40+ неголливудских фильмов для каждого, кому нужен глоток свежего воздуха на экране

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У голливудского кино есть свои достоинства, например знаменитые лица на экране, крышесносные спецэффекты и огромные бюджеты. Однако наличие всех этих атрибутов совсем не обязательно для того, чтобы снять действительно хорошую картину. Киноделы из разных мест, далеких от Голливуда, регулярно доказывают это утверждение своими работами, лишенными лоска и хрестоматийных штампов, но не души.