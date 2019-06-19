40+ неголливудских фильмов для каждого, кому нужен глоток свежего воздуха на экране
У голливудского кино есть свои достоинства, например знаменитые лица на экране, крышесносные спецэффекты и огромные бюджеты. Однако наличие всех этих атрибутов совсем не обязательно для того, чтобы снять действительно хорошую картину. Киноделы из разных мест, далеких от Голливуда, регулярно доказывают это утверждение своими работами, лишенными лоска и хрестоматийных штампов, но не души.
Поэтому сегодня AdMe.ru решил прошерстить страницы кинофестивалей, базы данных рейтинговых фильмов и комментарии своих читателей, чтобы составить список лент, которые удовлетворят интерес даже самого взыскательного зрителя, находящегося в поиске «чего-то свеженького».
Способные растрогать
- Филомена (2013 год, Великобритания)
- Желание жить (2013 год, Польша)
- Ржавчина и кость (2012 год, Франция)
- Сломленные (2012 год, Великобритания)
- Джульетта (2016 год, Испания)
- Темно-синий, почти черный (2016 год, Испания)
- Положитесь на Пита (2017 год, Великобритания)
С лихо закрученным сюжетом
- Невидимый гость (2016 год, Испания)
- Транс (2013 год, Великобритания, Франция)
- Шпион, выйди вон! (2011 год, Франция, Великобритания, Германия)
- Не говори никому (2006 год, Франция)
- Дитя (2012 год, Германия)
- Черный лед (2007 год, Финляндия, Германия)
О всепоглощающей любви
- Зверь (2017 год, Великобритания)
- Кафе де Флор (2011 год, Канада)
- Слепота (2007 год, Нидерланды, Бельгия, Болгария)
- Молчание моря (2004 год, Франция, Бельгия)
- Холодная война (2018 год, Польша, Великобритания, Франция)
Жизнеутверждающие
- Счастливый Лазарь (2018 год, Италия, Швейцария, Франция, Германия)
- Мед в голове (2014 год, Германия)
- Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь (2007 год, Италия)
- К чему-то прекрасному (2010 год, Швеция)
- Инструкции не прилагаются (2013 год, Мексика)
- Вторая жизнь Уве (2015 год, Швеция)
Фильмы, которые проверят нервы на прочность
- Догвилль (2003 год, Дания, Нидерланды, Швеция, Германия, Великобритания, Франция, Финляндия, Норвегия, Италия)
- Возвращение (2003 год, Россия)
- Экстаз (2018 год, Франция, Бельгия)
- Ида (2013, Польша)
- Хористы (2004 год, Франция, Швейцария, Германия)
Смешные, но со смыслом
- Фокстрот (2017 год, Израиль, Швейцария, Германия, Франция)
- Резня (2011 год, Германия, Франция, Испания, Польша)
- Хрусталь (2018 год, Беларусь)
- Душевная кухня (2009 год, Германия, Франция, Италия)
- В поисках праздника (2017 год, Италия, Франция)
- Грязь (2013 год, Великобритания, Германия, Швеция)
Фантастические
- Лобстер (2015 год, Ирландия, Великобритания, Греция, Франция, Нидерланды)
- Возврат (2005 год, Великобритания)
- Временная петля (2007 год, Испания)
- Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени (2009 год, Великобритания)
- Эпидемия (2013 год, Испания, Франция)
- На границе миров (2018 год, Швеция, Дания)
С социальной подоплекой
- Ваджда (2012 год, Саудовская Аравия, Нидерланды, Германия, Иордания, ОАЭ)
- Класс коррекции (2014 год, Россия)
- Сестры Магдалины (2002 год, Ирландия, Великобритания)
- Ланчбокс (2013 год, Индия, Франция, Германия, США, Канада)
- Дурак (2014 год, Россия)
Способные напугать
- Прозрение (2010 год, Испания)
- Дом в конце времен (2013 год, Венесуэла)
- История двух сестер (2003 год, Южная Корея)
- Приют (2007 год, Испания)
- Преисподняя (2016 год, Нидерланды, Франция, Германия, Бельгия, Швеция, Великобритания)
С захватывающими диалогами
- Прекрасные дни в Аранхуэсе (2016 год, Франция, Германия)
- Идеальные незнакомцы (2015 год, Италия)
- Сатисфакция (2010 год, Россия)
- Это всего лишь конец света (2016 год, Канада, Франция)
- Откровенное признание (2003 год, Франция)
Ну что, нашли кино на вечер? Не забудьте дополнить список своими любимыми фильмами.
Фото на превью Beast / Agile Films