40+ неголливудских фильмов для каждого, кому нужен глоток свежего воздуха на экране

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У голливудского кино есть свои достоинства, например знаменитые лица на экране, крышесносные спецэффекты и огромные бюджеты. Однако наличие всех этих атрибутов совсем не обязательно для того, чтобы снять действительно хорошую картину. Киноделы из разных мест, далеких от Голливуда, регулярно доказывают это утверждение своими работами, лишенными лоска и хрестоматийных штампов, но не души.

Поэтому сегодня AdMe.ru решил прошерстить страницы кинофестивалей, базы данных рейтинговых фильмов и комментарии своих читателей, чтобы составить список лент, которые удовлетворят интерес даже самого взыскательного зрителя, находящегося в поиске «чего-то свеженького».

Способные растрогать

С лихо закрученным сюжетом

О всепоглощающей любви

Жизнеутверждающие

Фильмы, которые проверят нервы на прочность

  • Догвилль (2003 год, Дания, Нидерланды, Швеция, Германия, Великобритания, Франция, Финляндия, Норвегия, Италия)
  • Возвращение (2003 год, Россия)
  • Экстаз (2018 год, Франция, Бельгия)
  • Ида (2013, Польша)
  • Хористы (2004 год, Франция, Швейцария, Германия)

Смешные, но со смыслом

Фантастические

С социальной подоплекой

Способные напугать

С захватывающими диалогами

Ну что, нашли кино на вечер? Не забудьте дополнить список своими любимыми фильмами.

Фото на превью Beast / Agile Films

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