Мы собрали 11 доказательств, что голливудские актеры с возрастом становятся только горячее

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Взрослым становишься, когда понимаешь, что многие не очень интересные фильмы смотрел только из-за крутых актеров. Голливудские знаменитости покоряли сердца девушек, когда были молоды. Но многих из них возраст сделал еще сногсшибательнее. Мы в AdMe.ru собрали 11 доказательств, что актеры с годами становятся только привлекательнее.

1. Николас Кейдж

Кейдж — талантливый актер и красивый мужчина, каким был как в юности, так и в свои 53 года. К тому же он является представителем третьего поколения семьи Коппола (Кейдж — псевдоним), который получил заветный «Оскар».

2. Джуд Лоу

Джуду Лоу — 44, но выглядит он великолепно. В 2004 году журнал People назвал актера самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. А сам Лоу в одном из интервью признавался, что, когда он переехал в театральное общежитие, его приняли за девушку из-за имени и поселили в крыло для леди. В итоге некоторое время актер жил среди девушек, пока об ошибке наконец не узнали сотрудники общежития.

3. Роберт Дауни — младший

Актер был несколько раз номинирован на «Оскар», но пока ни разу не получил эту статуэтку. Тем не менее данный факт не мешает ему быть любимцем публики. А в 2013, 2014 и 2015 годах Роберт Дауни — младший был назван самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes.

4. Жан-Клод Ван Дамм

Жан-Клод Ван Дамм 3 раза подряд — в 1992, 1993 и 1994 годах — был номинирован на кинопремию MTV Movie Awards в категории «Самый желанный мужчина». И хотя сейчас актеру уже 57, он все еще в прекрасной физической форме.

5. Тиль Швайгер

Тиль Швайгер начал свою карьеру с небольшой роли в сериале «Линденштрассе». А позже он работал синхронистом. Самое забавное, что Швайгеру даже приходилось озвучивать фильмы для взрослых. Но это не смущает его фанаток. На протяжении всей карьеры он остается покорителем женских сердец.

6. Джерард Батлер

После роли в мелодраме «P.S. Я люблю тебя» Батлер навсегда завоевал любовь большей части девушек на планете. Но он не устает удивлять поклонниц своим многогранным талантом, исполняя не только роли милых и заботливых парней.

7. Брэд Питт

Обладатель «Оскара» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» и самый сексуальный мужчина по версии журнала People в 1995 и 2000 годах, Брэд Питт остается сногсшибательным и в свои 53 года.

8. Райан Гослинг

В 2004 году Райан Гослинг стал одним из 50 самых горячих холостяков по версии журнала People. И хотя сейчас у него есть подруга и двое детей, Райан все так же хорош.

9. Джордж Клуни

Первая серьезная роль досталась актеру в 1994 году в сериале «Скорая помощь», но настоящая популярность пришла к Джорджу Клуни после фильма «От заката до рассвета» режиссера Роберта Родригеса. В 2009 году журнал Time включил Клуни в сотню самых влиятельных людей мира. А мы бы добавили его и в сотню самых обаятельных.

10. Ричард Гир

Какая девушка не влюбилась бы в Ричарда Гира после фильма «Красотка»? Вот и мы не знаем. Но Гир не только красивый мужчина, но и многогранный актер. В 2003 году он завоевал статуэтку «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мюзикле «Чикаго».

11. Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо влюбил в себя всех девушек планеты после роли Джека в фильме «Титаник», который вышел в 1997 году. В это же время Ди Каприо был включен в список 50 самых красивых людей мира по версии журнала People. Сейчас Лео 43, за плечами у него «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший» и десятки ярких и талантливых ролей в других фильмах.

А каких знаменитостей вы бы добавили в этот список?