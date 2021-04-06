18 героев отечественного кино, которые как родные вписались в сюжеты иностранных фильмов

Нередко во время просмотра кино мы думаем: «Эх, а ведь в этой роли отлично смотрелся бы...» — подставьте сюда любого талантливого актера, которому эта роль не досталась. К счастью, увидеть любимый актерский состав в других декорациях в нынешнее время не так уж и сложно — достаточно лишь подключить фантазию и фотошоп.

Так мы в AdMe.ru и сделали: представили, как смотрелись бы герои отечественного кино в сценах из зарубежных фильмов.

Моника Беллуччи («Дракула») — Наталья Варлей («Вий»)

Арнольд Шварценеггер («Терминатор 2: Судный день») — Александр Невский («Разборка в Маниле»)

Ума Турман («Криминальное чтиво») — Татьяна Распутина («Афоня»)

Крис Такер («Пятый элемент») — Иван Янковский («Топи»)

Майкл Джей Фокс («Назад в будущее») — Алексей Фомкин («Гостья из будущего»)

Кристина Агилера («Бурлеск») — Вера Алтайская («Морозко»)

Колин Фаррелл («Джентльмены») — Дмитрий Нагиев («Чикатило»)

Аль Пачино («Крестный отец») — Сергей Безруков («Бригада»)

Кит Харингтон («Игра престолов») — Юрий Яковлев («Иван Васильевич меняет профессию»)

София Лиллис («Оно») — Наташа Гусева («Гостья из будущего»)

Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») — Василий Ливанов («Шерлок Холмс и доктор Ватсон»)

Кристен Стюарт («Сумерки») — Вера Алентова («Москва слезам не верит»)

Уилл Смит («Аладдин») — Николай Волков («Старик Хоттабыч»)

Джо Пеши и Дэниел Стерн («Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке») — Георгий Вицин и Савелий Крамаров («Джентльмены удачи»)

Джейсон Момоа («Аквамен») — Владимир Коренев («Человек-амфибия»)

Одри Хепберн («Завтрак у Тиффани») — Людмила Гурченко («Карнавальная ночь»)

Сара Джессика Паркер («Секс в большом городе») — Маргарита Терехова («Д’Артаньян и три мушкетера»)

Марго Робби («Волк с Уолл-стрит») — Светлана Светличная («Бриллиантовая рука»)