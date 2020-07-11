Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают

В твиттере вирусным стал флешмоб #женственностьдоконца . В его рамках девушки пробуют на своих фото фильтр «Женственность» из приложения FaceApp . И если первый раз результат получается довольно привлекательным, то, если прогнать снимок через нейросеть несколько раз, уже можно испугаться.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как изменится внешность известных актрис, если проделать с их портретами этот же трюк.

Скарлетт Йоханссон

Анджелина Джоли

Джессика Альба

Моника Беллуччи

Оливия Уайлд

Шарлиз Терон

Джессика Честейн

Ева Грин

Аманда Сейфрид

Дженнифер Лоуренс

Пенелопа Крус

Меган Фокс

Марго Робби

Эмма Стоун

Галь Гадот

На снимках с использованием фильтров FaceApp знаменитые красавицы полностью утратили свою индивидуальность и превратились в кукол Барби. И это в очередной раз доказывает: следовать придуманным кем-то стандартам красоты бессмысленно, ведь наша внешность уникальна.

Обращаемся к женской части аудитории нашего сайта: вам было бы интересно, как изменится ваше фото после наложения фильтра «Женственность»? Рискнете показать результат в комментариях?