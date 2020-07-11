AdMe

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают

25321018
2k

В твиттере вирусным стал флешмоб #женственностьдоконца. В его рамках девушки пробуют на своих фото фильтр «Женственность» из приложения FaceApp. И если первый раз результат получается довольно привлекательным, то, если прогнать снимок через нейросеть несколько раз, уже можно испугаться.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как изменится внешность известных актрис, если проделать с их портретами этот же трюк.

Скарлетт Йоханссон

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © FaceApp

Анджелина Джоли

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, © FaceApp

Джессика Альба

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© VALERIE MACON/AFP/East News, © FaceApp

Моника Беллуччи

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, © FaceApp

Оливия Уайлд

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © FaceApp

Шарлиз Терон

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© ROBYN BECK/AFP/East News, © FaceApp

Джессика Честейн

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© ROBYN BECK/AFP/East News, © FaceApp

Ева Грин

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© THOMAS SAMSON/AFP/East News, © FaceApp

Аманда Сейфрид

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © FaceApp

Дженнифер Лоуренс

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© Stars Image Bank/KCS/East News, © FaceApp

Пенелопа Крус

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, © FaceApp

Меган Фокс

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© AP/East News, © FaceApp

Марго Робби

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© ROBYN BECK/AFP/East News, © FaceApp

Эмма Стоун

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© MARK RALSTON/AFP/East News, © FaceApp

Галь Гадот

Мы решили сделать знаменитых красавиц еще женственнее. И теперь они все кого-то напоминают
© Anthony Behar/Sipa USA/East News, © FaceApp

На снимках с использованием фильтров FaceApp знаменитые красавицы полностью утратили свою индивидуальность и превратились в кукол Барби. И это в очередной раз доказывает: следовать придуманным кем-то стандартам красоты бессмысленно, ведь наша внешность уникальна.

Обращаемся к женской части аудитории нашего сайта: вам было бы интересно, как изменится ваше фото после наложения фильтра «Женственность»? Рискнете показать результат в комментариях?

25321018
2k